На левом берегу Днепра усилия врага сосредоточены на удержании подразделений на тех позициях, которые определены их командованием - ОК "Південь"

Основное внимание вражеского войска сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием. Но это сложно из-за низкого морального духа оккупационной армии и участившиеся случаи дезертирства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У них (оккупантов. – Ред.) процветает дезертирство (на левом берегу Херсонской области. – Ред.). Это морально-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда забраться, но это единичные случаи, которые удаются некоторым", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, основное внимание вражеского войска сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием.

Гуменюк уточнила, что подразделения россиян, которые уже разобрались с ландшафтом, пытаются постепенно оттягиваться назад.

"Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших Сил обороны. И в таком случае им приходится проводить подворовые обходы не только в поисках местных жителей, а и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения", - рассказала спикер.

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