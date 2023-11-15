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На левом берегу Днепра усилия врага сосредоточены на удержании подразделений на тех позициях, которые определены их командованием - ОК "Південь"

окупанти,рашисти

Основное внимание вражеского войска сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием. Но это сложно из-за низкого морального духа оккупационной армии и участившиеся случаи дезертирства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У них (оккупантов. – Ред.) процветает дезертирство (на левом берегу Херсонской области. – Ред.). Это морально-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда забраться, но это единичные случаи, которые удаются некоторым", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, основное внимание вражеского войска сосредоточено на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием.

Гуменюк уточнила, что подразделения россиян, которые уже разобрались с ландшафтом, пытаются постепенно оттягиваться назад.

"Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших Сил обороны. И в таком случае им приходится проводить подворовые обходы не только в поисках местных жителей, а и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения", - рассказала спикер.

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Автор: 

армия РФ (19899) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4958)


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"На лівому березі Дніпра" 👍
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15.11.2023 20:56 Ответить
ЗСУ закріпилися, а це дійсно пальчиком вверх
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15.11.2023 20:58 Ответить
Це добре,але ж і дохєра щє казлячого м"яса...
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15.11.2023 21:06 Ответить
Мішки собі замовили??
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15.11.2023 21:07 Ответить
Треба брати до уваги також і чисельну перевагу противника, чисельність зсу на лівому березі Дніпра невелика, а окупантів як стверджують військові експерти 65 тисяч
В окупантів мобілізація налагоджена, Україна не може мобілізувати достатню кількість і залежить від техніки заходу
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15.11.2023 21:20 Ответить
 
 