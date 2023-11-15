РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
901 12

Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО для борьбы с беспилотниками

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, в частности, увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БПЛА.

Зеленский поблагодарил решение Канады оказать финансовую поддержку для достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Была обсуждена практическая реализация этого решения.

Также Зеленский и Трюдо скоординировали шаги по развитию инициативы Канады по созданию международной коалиции по возвращению украинских детей, предложенной на встрече советников на Мальте.

Читайте также: Правительство Канады запросило у парламента $385 миллионов на помощь для Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Канада (2113) ПВО (2893) Трюдо Джастин (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
15.11.2023 21:19 Ответить
+2
показать весь комментарий
15.11.2023 21:42 Ответить
+2
ППО клянчить для аєропорту, який дерьмак відкриває))))
показать весь комментарий
15.11.2023 21:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.11.2023 21:19 Ответить
"...з акцентом на посилення української системи ППО, зокрема збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА." Джерело:

Невже найвеличніше зізналося: скільки комплексів ППО різного рівня воно вкатало в асфальт з літа 2019-го?
показать весь комментарий
15.11.2023 21:26 Ответить
ЗЄльоний на "Кузні" кулемети робити не пробував ?

замість того щоб канючити про такую мєлочовку !!!
курва !!
показать весь комментарий
15.11.2023 22:50 Ответить
І посилення московитського аналогічного сегменту , схоже, теж обговорили з паном Трюдо.
показать весь комментарий
15.11.2023 21:31 Ответить
Канада продала России "небесный глаз", может и щеленскому повезёт.
показать весь комментарий
15.11.2023 21:39 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 21:42 Ответить
Посилення української ППО потрібно обговорювати в іншому місці.

Китайські зонди перелетіли Канаду і їх запеленгували лише на кордоні в США, куди вони транзитом через Канаду і прямували.
показать весь комментарий
15.11.2023 21:42 Ответить
ППО клянчить для аєропорту, який дерьмак відкриває))))
показать весь комментарий
15.11.2023 21:51 Ответить
Канада передала раші новітні розробки по боротьбі з БПЛА, якомусь інституту московському.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:35 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 22:48 Ответить
пісєц.....
показать весь комментарий
15.11.2023 22:51 Ответить
 
 