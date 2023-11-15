Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО для борьбы с беспилотниками
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, в частности, увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БПЛА.
Зеленский поблагодарил решение Канады оказать финансовую поддержку для достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Была обсуждена практическая реализация этого решения.
Также Зеленский и Трюдо скоординировали шаги по развитию инициативы Канады по созданию международной коалиции по возвращению украинских детей, предложенной на встрече советников на Мальте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невже найвеличніше зізналося: скільки комплексів ППО різного рівня воно вкатало в асфальт з літа 2019-го?
замість того щоб канючити про такую мєлочовку !!!
курва !!
Китайські зонди перелетіли Канаду і їх запеленгували лише на кордоні в США, куди вони транзитом через Канаду і прямували.