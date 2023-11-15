Зеленский обсудил с Трюдо усиление украинской ПВО для борьбы с беспилотниками

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, в частности, увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БПЛА.

Зеленский поблагодарил решение Канады оказать финансовую поддержку для достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Была обсуждена практическая реализация этого решения.

Также Зеленский и Трюдо скоординировали шаги по развитию инициативы Канады по созданию международной коалиции по возвращению украинских детей, предложенной на встрече советников на Мальте.

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