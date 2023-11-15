Аэропорт для гражданских полетов может быть открыт при условии значительного усиления ПВО, - ОП

В Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских полетов до завершения войны при значительном усилении противовоздушной обороны и защиты украинского неба.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках поездки в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне", - сказал он.

По словам Ермака, будущий год станет решающим в этом аспекте, однако конкретных сроков глава ОПУ не назвал.

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