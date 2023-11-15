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Аэропорт для гражданских полетов может быть открыт при условии значительного усиления ПВО, - ОП

росія,ппо

В Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских полетов до завершения войны при значительном усилении противовоздушной обороны и защиты украинского неба.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках поездки в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне", - сказал он. 

По словам Ермака, будущий год станет решающим в этом аспекте, однако конкретных сроков глава ОПУ не назвал.

Читайте также: Ермак обсудил с представителями экспертных кругов и лидерами мнений США усиление помощи Украине

Автор: 

аэропорт (1512) авиасообщение (795) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+44
Війска прикрийие краще, ******, нах той аеропорт всрався. Дупи ваші возить?
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15.11.2023 21:40 Ответить
+20
А може вони спочатку Харків прикриють ППО ? Політати підарам захотілося?
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15.11.2023 21:44 Ответить
+15
навіть під час обстілу кацапнею поїзда в пасажирів є шанс.
в разі збиття літака шансів нема ні в кого.
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15.11.2023 21:47 Ответить
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Війска прикрийие краще, ******, нах той аеропорт всрався. Дупи ваші возить?
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15.11.2023 21:40 Ответить
Шо ує#ани то точно.... таке враження що хтось "боневтік" щоб шкодити.....
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15.11.2023 21:44 Ответить
Боже ж ти мій !
треба таки Його із всією дерьмоковською камарільєю добряче втекти !
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15.11.2023 21:49 Ответить
До кобзона, сподіваюсь?
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15.11.2023 21:52 Ответить
Через ІТК N4 міста Житомир
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15.11.2023 22:28 Ответить
Володька переживає, шо не встигне випробувати в дії новеньку розважальну систему.
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15.11.2023 21:45 Ответить
Ремонт літака за дохрена мільйонів гривень, подивіться який напис на вибрав собі зе на підголоник, по обрису нагадує кацапську символіку, совпадєніє?
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15.11.2023 22:24 Ответить
ну через аеропорт такто швидше можна всякі цікаві штуки доправляти, ніж через залізку
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15.11.2023 21:50 Ответить
Які? Колумбійське борошно длч Янелоха?
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15.11.2023 21:52 Ответить
военно-транспортная авиация летает и возит, когда есть необходимость.
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16.11.2023 00:49 Ответить
Он обкурился?
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15.11.2023 21:42 Ответить
... а також обколовся та обглотався
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15.11.2023 21:47 Ответить
А потім обісрався.
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15.11.2023 22:27 Ответить
а сенс в чому?
а може як завжди, на паровозику до Польші і вже там літак?
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15.11.2023 21:43 Ответить
А понты?
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15.11.2023 21:51 Ответить
Вове надоело ездить на поезде, хочется протестировать самолет после реконструкции?
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15.11.2023 21:44 Ответить
тищенкаа сможет без дискомфорта летать в тай, а люля в дубаи
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15.11.2023 21:44 Ответить
А може вони спочатку Харків прикриють ППО ? Політати підарам захотілося?
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15.11.2023 21:44 Ответить
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в Інституті Хадсона

що сказали з цього приводу в Інституті Хадсона про мюсью дь'Єрмака я промовчу...
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15.11.2023 21:44 Ответить
Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні", - сказав він.

 Ага!!! Ось чому вся влада дружно пише неймовірні речі із прекрасного майбутнього - щоб наблизити переломний момент війни!!! Блін, а я таке про них думала... типу це, щоб красти було інноваційніше, красивіше...
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15.11.2023 21:47 Ответить
навіть під час обстілу кацапнею поїзда в пасажирів є шанс.
в разі збиття літака шансів нема ні в кого.
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15.11.2023 21:47 Ответить
То може нехай Боневтік політає
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15.11.2023 22:01 Ответить
У нього гарантії від пуйла, по ньому не стріляють.
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15.11.2023 22:12 Ответить
Так дезу закинути цапам - Залужний, мовляв, летить..вони ж 100 відсотків зреагують
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15.11.2023 22:22 Ответить
боневтік не лох!
не вдивлюся якщо перша ескадрілія F -16, а вона буде так чи інакше,
буде обслужувати святу сраку боневтіка - боюся тим літакам до фронту не долетіти...
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15.11.2023 22:23 Ответить
уявляю ціни на квитки як колись на беніні рейси дніпроавіа в даунбас черга з піддутих тьолочек та *папіків-волонтерів* вже є, недарма зондують бронь для волонтерів
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15.11.2023 21:48 Ответить
"Посилення ППО стане запорукою відновлення. Для відновлення України потрібна надійна парасолька. Зокрема, її посилення дозволить нам знову відкрити один з аеропортів України. Ми вже працюємо над цим з нашими партнерами. Це ознака того, що наближається переломний момент у війні", - сказав він. рашистський агент "козирний" рішив одним аеропортом в Україні із системою ППО ЗРОБИТИ ПЕРЕЛОМ У ВІЙНІ НА КОРИСТЬ УКРАЇНИ.Це посміховисько на весь світ і 3,14стець повний
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15.11.2023 21:48 Ответить
А шо, зелень вже збирається тікати? Потрібен відкритий аеропорт?
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15.11.2023 21:48 Ответить
Поки Єрмак проводить завнішню політику, Зеленський грає на роялі.
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15.11.2023 21:48 Ответить
"Велике крадівництво" не зупинене. На "єдиний марафєт" виділяють мільярди. Цифровізацію планують на 10 років вперед. Тепер відкриття аеропорту...
Бл@яді, а на армію ці кошти не треба? Чи "проє@алі" більше 40млрд на ЗСУ при рєзнікові - то не межа? Безпілотники коштом волонтерів - то норм, а "редислокація" ОДНОГО з підприємств ВПК за 20 місяців - то досягнення? Ви що, курви, безсмертні?
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15.11.2023 21:49 Ответить
Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо.
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15.11.2023 21:51 Ответить
Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и нагорады
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15.11.2023 22:35 Ответить
я зараз розіб'ю цей грьобаний монітор, який несе таку ***..ню !!
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15.11.2023 21:52 Ответить
така собі зелено-фаріонська-єрмаковська провокативна муйня...
тримайтеся!
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15.11.2023 21:56 Ответить
Квитки на рейси Україна - Монако, та на Україна - Марбелья вже продають? А як бути з питанням зворотних рейсів, адже туди летітимуть переповнені, а назад пусті?
До речі, ТЦК вручатимуть повістки на трапі цих літаків еліти, чи вони все ще не самогубці, і не хочуть за такий перфоманс поїхати в Авдіївку без бронежилета?
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15.11.2023 21:53 Ответить
Які проблеми запустити ап Ужгорода? Там злітна смуга упирається в кордон.
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15.11.2023 21:55 Ответить
який дурак сюди полетить ?
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15.11.2023 22:12 Ответить
Отож бо й воно, що окрім чергового піару у цій заяві про запуск аеропорту аж нічого нема.
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15.11.2023 22:20 Ответить
я полечу и еще много кто. Задолбаться можно ездить через гов*ную польшу, особенно если часто надо туда-сюда
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15.11.2023 22:30 Ответить
купи літак та літай, чи думаєш багато авікомпаній захочуть до нас летіти, навіть в Ужгород, он мадярота свій літак з під києва по запчастинам вивозить
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15.11.2023 22:37 Ответить
А хто каже про прильоти людей сюд? Мова йде про вильоти звідси, а на це пасажирів швидко назбирають.
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15.11.2023 22:33 Ответить
Считается, что самый короткий авиарейс в мире соединяет два аэропорта на двух небольших островах в архипелаге Оркнейских островов на севере Шотландии. Эти острова (и одноименные аэропорты) - Уэстрей и Папа-Уэстрей. Расстояние между ними - всего 1,7 мили, самолет пролетает его за две минуты.
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15.11.2023 22:38 Ответить
І?
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15.11.2023 22:47 Ответить
Для общего развития.
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15.11.2023 22:55 Ответить
Розвивайтесь.
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15.11.2023 23:05 Ответить
Ужгородський котел? )
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15.11.2023 21:56 Ответить
Ну...
Якщо чесно, я теж ******** на всю голову!
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15.11.2023 21:59 Ответить
Интересно, шо этому долбо*пу сказали в институте Хадсона?
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15.11.2023 22:01 Ответить
Без слів послали на @ффф уй , фсбшного дермака 🙁
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15.11.2023 22:13 Ответить
Знову квартал95 за своє, за шашлики.
Хто з московитами воювати буде?
Розділили країну на дві частини - одна в окопах-друга краде та в кабаках гуляє. Корпоративи вже на новий рік, забивають місця.
Завдання по знищенню мотивації офіс *********** виконав на гарну п'ятірку. В мордорі задоволені.
Тепер ще США припинять допомогу. А свого свідомо не збудовано нічого.
Оце проголосували...

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15.11.2023 22:05 Ответить
Боневтікли виконують план Б оманських домовленостей, хрипавий добре розуміє що кацапи його та його сімейку в живих не залишать у разі відмови, збитий ішіками борт каламойші був показовим, а на тупий народішко йому срати ще більше ніж *****.
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15.11.2023 22:17 Ответить
київ зупиняється на три чотири години, тільки коли вилітає кацапський літак.
який, ****, аеропорт?
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15.11.2023 22:08 Ответить
Самольоти мають негайно зупинитись біля найближчого бомбосховища та висадити пасажирів

Куди!
До Боженьки?
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16.11.2023 06:15 Ответить
Ідіот, а що робити під час повітряної тривоги ?
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15.11.2023 22:10 Ответить
как часто она бывает в закарпатье?
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15.11.2023 22:31 Ответить
Почти каждый день кинжалоносцы взлетают и по все Украине тревога по несколько часов...
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15.11.2023 22:45 Ответить
Парашют на спину и прыжок в сторону ближайшего укрытия
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15.11.2023 22:46 Ответить
обговорюємо заяву якогось керівника офісу....
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15.11.2023 22:11 Ответить
Ще й тупого як рашиський валянок
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16.11.2023 06:16 Ответить
Незрозуміло яке відношення має офіс презідента і дЕрьмак особисто до відкриття цівільних аеропотрів?
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15.11.2023 22:13 Ответить
У нас вже ОП дозволяє та забороняє повітряне сполучення у країні?

Хтось може сказати де закінчуються повноваження цієї узурпаційної контори?

Єрмак керує Верховною радою,
Татаров керує силовиками,
Смірнов керує судами,
Єрмак призначає міністрів,
Єрмак керує зовнішньою політикою.
Єрмак звільняє та призначає командуючих.

Схоже, що у країні вже здійснені переворот та повна узурпація влади, а Зеленський втратив владу та легітимність.
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15.11.2023 22:15 Ответить
Ага, голосували за Зе та обіцяну боротьбу з корупцією, а отримали єрмака, татарова та купу шахраїв
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15.11.2023 22:38 Ответить
Дзьобанат... Яропорт - нові єрмаки?
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15.11.2023 22:22 Ответить
Знатно перднув у калюжу.
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15.11.2023 22:23 Ответить
Да ну нах..
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15.11.2023 22:30 Ответить
как говорил А.Папанов-идиот................тьфу ***.......................а защитникам УКРАИНЫ и всякой энергохрени пво и нах не надо?..........................феерические дауны..........просто ****** какойто.........вы еще клоуны лунапарк откройте во время войны............................................................................
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15.11.2023 22:31 Ответить
а уже можно всем улетать отсюда, ведь да?
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15.11.2023 22:33 Ответить
Куди це вони вже зібрались летіти, на Ростов?
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15.11.2023 22:35 Ответить
На Ростов коридор організуємо
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16.11.2023 06:17 Ответить
Які можуть бути виступи туриста за кордоном!
У нього ні повноважень, ні зобов'язань! Ярмаркова балаканина біля легального пивного ларька на Троєщині! Не зобов'язує, ні до чого, і ні кого! Говорили-балакали, всрались та й заплакали! Усе, як на 1+1… кала моцькага
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15.11.2023 22:50 Ответить
Аеропорти значить відкривати з ППО можна, а от вибори - та нізззяяя! Тільки після перемоги, якої не буде.
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15.11.2023 22:51 Ответить
Шмарклі не терпиться політати в своєму літачку з ігровою кімнатою?
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15.11.2023 22:54 Ответить
ермак кто это? это уполномочено обсуждать такие вещи?
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15.11.2023 23:06 Ответить
літачки будуть паперові-джети чи мн17?
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16.11.2023 01:38 Ответить
******* ТВАРИ т.е. надо не Херсон или Харьков усиленным ПВО прикрывать, а некий аэропортик, чтобы ЗЕленым ****** и прочей ВАТЕ было удобней на КУРОРТЫ летать!!!
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16.11.2023 04:22 Ответить
 
 