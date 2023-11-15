Аэропорт для гражданских полетов может быть открыт при условии значительного усиления ПВО, - ОП
В Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских полетов до завершения войны при значительном усилении противовоздушной обороны и защиты украинского неба.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Институте Хадсона в рамках поездки в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне", - сказал он.
По словам Ермака, будущий год станет решающим в этом аспекте, однако конкретных сроков глава ОПУ не назвал.
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треба таки Його із всією дерьмоковською камарільєю добряче втекти !
а може як завжди, на паровозику до Польші і вже там літак?
що сказали з цього приводу в Інституті Хадсона про мюсью дь'Єрмака я промовчу...
Ага!!! Ось чому вся влада дружно пише неймовірні речі із прекрасного майбутнього - щоб наблизити переломний момент війни!!! Блін, а я таке про них думала... типу це, щоб красти було інноваційніше, красивіше...
в разі збиття літака шансів нема ні в кого.
не вдивлюся якщо перша ескадрілія F -16, а вона буде так чи інакше,
буде обслужувати святу сраку боневтіка - боюся тим літакам до фронту не долетіти...
Бл@яді, а на армію ці кошти не треба? Чи "проє@алі" більше 40млрд на ЗСУ при рєзнікові - то не межа? Безпілотники коштом волонтерів - то норм, а "редислокація" ОДНОГО з підприємств ВПК за 20 місяців - то досягнення? Ви що, курви, безсмертні?
тримайтеся!
До речі, ТЦК вручатимуть повістки на трапі цих літаків еліти, чи вони все ще не самогубці, і не хочуть за такий перфоманс поїхати в Авдіївку без бронежилета?
Якщо чесно, я теж ******** на всю голову!
Хто з московитами воювати буде?
Розділили країну на дві частини - одна в окопах-друга краде та в кабаках гуляє. Корпоративи вже на новий рік, забивають місця.
Завдання по знищенню мотивації офіс *********** виконав на гарну п'ятірку. В мордорі задоволені.
Тепер ще США припинять допомогу. А свого свідомо не збудовано нічого.
Оце проголосували...
який, ****, аеропорт?
Куди!
До Боженьки?
Хтось може сказати де закінчуються повноваження цієї узурпаційної контори?
Єрмак керує Верховною радою,
Татаров керує силовиками,
Смірнов керує судами,
Єрмак призначає міністрів,
Єрмак керує зовнішньою політикою.
Єрмак звільняє та призначає командуючих.
Схоже, що у країні вже здійснені переворот та повна узурпація влади, а Зеленський втратив владу та легітимність.
У нього ні повноважень, ні зобов'язань! Ярмаркова балаканина біля легального пивного ларька на Троєщині! Не зобов'язує, ні до чого, і ні кого! Говорили-балакали, всрались та й заплакали! Усе, як на 1+1… кала моцькага