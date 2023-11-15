В течение 15 ноября россияне 10 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 46 взрывов: ранены мужчины

В течение дня россияне атаковали приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

- Краснопольская громада: враг бил из миномета (9 взрывов). Также зафиксирован обстрел из дрона-камикадзе FPV (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрел из АГС (4 взрыва).

- Середино-Будская громада: совершены обстрелы из миномета (18 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.

- Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Юнаковская громада: совершен артобстрел из САУ (6 взрывов).

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