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В течение 15 ноября россияне 10 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 46 взрывов: ранены мужчины

сумщина

В течение дня россияне атаковали приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.

В частности, обстрелам подверглись:

- Краснопольская громада: враг бил из миномета (9 взрывов). Также зафиксирован обстрел из дрона-камикадзе FPV (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и обстрел из АГС (4 взрыва).

- Середино-Будская громада: совершены обстрелы из миномета (18 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.

- Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Юнаковская громада: совершен артобстрел из САУ (6 взрывов).

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Автор: 

обстрел (28239) Сумская область (3411)


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FPV два вибухи- значить жертви серед військових...
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15.11.2023 22:25 Ответить
Чаклуєшь?? Чи дуркуєшь??
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15.11.2023 22:46 Ответить
Знаю.
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16.11.2023 06:10 Ответить
 
 