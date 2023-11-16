Без финансовой помощи от союзников Украине придется выбирать между соцвыплатами и расходами на армию, - Зеленский

Без финансовой поддержки от западных партнеров Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями африканских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Важный вопрос - финансовая поддержка по социальным выплатам. Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным", - сказал Зеленский.

Он объяснил, что без помощи от союзников Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию, и это может повлечь за собой кризис.

"Нужно будет либо уменьшать поддержку военным, выплаты им, либо не давать социальную помощь. То есть, это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли она нашу борьбу? Нет", - подчеркнул Зеленский.

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