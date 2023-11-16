РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11198 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
38 467 270

Без финансовой помощи от союзников Украине придется выбирать между соцвыплатами и расходами на армию, - Зеленский

зеленский

Без финансовой поддержки от западных партнеров Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями африканских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Важный вопрос - финансовая поддержка по социальным выплатам. Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным", - сказал Зеленский.

Он объяснил, что без помощи от союзников Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию, и это может повлечь за собой кризис.

"Нужно будет либо уменьшать поддержку военным, выплаты им, либо не давать социальную помощь. То есть, это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли она нашу борьбу? Нет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украина не может позволить себе патовую ситуацию на фронте и замороженный конфликт, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) соцвыплаты (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+105
Серіали? Телемарафон? Чиновники? Барабани? Депутати? Овочерізки? Дороги?...........Урізати соцвиплати!!!!!! Ура генію зелених економістів! Нобелівську премію з економіки їм!
показать весь комментарий
16.11.2023 00:11 Ответить
+83
бо захмарні зарплати та пенсії суддів та топ-чиновників то свячена корова, звісно
показать весь комментарий
16.11.2023 00:09 Ответить
+74
Я вам скажу відверто - без підтримки буде дуже складно
- сказав Зеленський.
показать весь комментарий
16.11.2023 00:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
сподіваюсь, усі компенсаційні виплати, призначені Тупицькому за його незаконне усунення з посади будуть виплачені у повнім обсязі.
Все-таки у нас правова, соціально орієнтована Держава!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:47 Ответить
А ти асфальтом в орків кидай
показать весь комментарий
16.11.2023 11:02 Ответить
Ще є третій варіант, неплатити грощі владі то тоді хвате і на армію і на соц виплати
показать весь комментарий
16.11.2023 11:13 Ответить
Зеленский, ты резидент чиновников или президент народа?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:45 Ответить
І який вибір зробить Президент України?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:17 Ответить
Як в тому бородатому анекдоті:
-Ура, тато, ти будеш менше пити?
-Ні, діти, ви будете менше їсти!!!
P.S. Цього слід було чекати. Західні партнери не сліпі.
показать весь комментарий
16.11.2023 19:05 Ответить
Не вірю тут Зеленському... Як казав його коллега Дубінський "Грошів вистачає на все, треба тільки менше красти!".
показать весь комментарий
16.11.2023 12:19 Ответить
Цікаво, вийдуть на протест студенти Львівської політехніки, як один, чи ні?
Хіба це не образа українських військових та пенсіонерів?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:27 Ответить
суто теоретично, у разі оголошення імпічменту боневтiку, хто буде І.О? Дєрьмак?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:43 Ответить
Дєрьмак взагалі ніхто, по своїх обов'язках він не може робити нічого окрім як купувати туалетний папір в опу, а потім розказати як його використовують.
показать весь комментарий
17.11.2023 05:31 Ответить
А кто говорил что будет легко? Сожми булки Зеля и тащи как вол.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:57 Ответить
Иди в отставку, дурачок пропутинский, трусливый и в военных вопросах абсолютно некомпетеный. А Украине чтобы победить без ненужных жертв нужно было всего лишь раздать людям боевое оружие как в США без ограничений. И назначить Официальные Государственные Выплаты за уничтожение личного состава Врага всем кто может это делать. Партизанам в том числе. Как эти Официальные Выплаты были в СССР. И почему Партизаны в ссср были в разы эффективнее чем сейчас ВСУ. После этого никто из Украины бы не бежал. А в оккупированных городах Украины давно всех путинцев перебили бы.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:15 Ответить
Дуже сумнівні підстави і твердження. Партизани в сесесері були найменш ефективними бойовими підрозділами за знищеною технікою і живою силою, а у порівнянні з ЗСУ так у декілька порядків, хоча тоді стільки техніки і не було. А казка про перебитих путінців? Корочше - вчи матчасть, таваріщ.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:40 Ответить
Мрійник однако .
показать весь комментарий
16.11.2023 13:45 Ответить
та ти стратег))))
показать весь комментарий
17.11.2023 01:18 Ответить
Після яника .казна була пуста,все було розкрадено і вивезено, майже всі злодії втекли з нагрбованим золотом і валютою,армії майже не було,то що зробила ВР (блок народний фронт і ПП0--- зменшили зарплати (до мінімума) собі всім міністрам і їх замам. І так було довгий час Були скорочення адмінапарату в міністерствах.зменшено різних комітетів А що зробили зелені--постійно підвищують собі зарплати і чиновникам, створюють додаткові комітети,агенції, держкомітети і т.інш. Питаю 73% дебілів, лохів і баранів --ви це хотіли?? Я вже не говорю за крадіжки,шахрайство.невиправдані і непотрібні витрати Ви (73% ) самі потерпаєте,але чому через вас повинні страждати інші. Це я ще не говорю про зрадництво і неналежну оборону України.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:23 Ответить
Представники середнього та великого бізнесу якраз і є тими 73%, які формували та очолювали виборчі штаби зеленої плісняви. Це з досвіду мого виборчого округу.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:04 Ответить
Блазень проср@в країну, разом з єрмаком та своїми колоборантами.....
показать весь комментарий
16.11.2023 14:10 Ответить
ще можно меньше пиз...ти )
показать весь комментарий
16.11.2023 14:26 Ответить
только по роттердам ахметов украл у нас 40 млрд, коломойский по укрнафте украл 20 млрд, а еще есть приват, укртелеком, вышки Героя БОЙКО.... не сцыте клоуны!!!
показать весь комментарий
16.11.2023 14:59 Ответить
А йому ж казали, вова, борися з корупцією, бо за так грошей не дамо, халява скінчилася.
показать весь комментарий
16.11.2023 15:01 Ответить
Варіант скорочення витрат нахлєбнікам не раглядається. Або військових ріжуть або пєнсів - ілі-ілі
показать весь комментарий
16.11.2023 15:19 Ответить
Докерувались?
Решили после Херсона и Харькова, что раз кацапы сделали жест доброй воли теперь можно расслабиться забить на коррупцию, ждать рашка распадется и победа будет за нами?
Кацапы в отличии от нас, со всей своей неповоротливой коррупционной совково-диктаторской системой выводы сделали. Кроме того у них присутствует какая-никакая обратная связь, корректирующая систему, пример - наращивание беспилотных систем. У нас же включили единый говногон, где все хорошо, критика заборонена, кто критикует тот далпойоб и в результате теперь имеем, что имеем.
За этот стратегический год, когда кацапы отвалили с Херсона и был мощный моральный подъём нужно было немедленно проводить реформы в армии. Кроме того нужно было немедленно проводить настоящие реформы по борьбе с коррупцией, потому что борьба с коррупцией - залог нашего финансирования западом, но ничего этого сделано не было, решили выехать на едином говногоне, вот результат.
И сегодня, когда помощь запада падает, вместо того, чтобы сокращать весь этот неэффективный коррупционный госаппарат, они хотят резать людям социалку.
показать весь комментарий
16.11.2023 15:27 Ответить
16.‎11.‎2023

Якщо Зеленський пориється в купі документів, які за нього візує Єрмак, він знайде там рекомендації спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, в яких викладено бачення шляхів скорочення державних видатків в разі обмеження об'єму допомоги США. Там скорочення видатків на фінансування державного апарату йде першим пунктом.

"Треба буде або зменшувати підтримку військовим, виплати їм, або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні", - наголосив Зеленський.
показать весь комментарий
16.11.2023 15:45 Ответить
всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим", - сказав Зеленський Джерело:
показать весь комментарий
16.11.2023 15:45 Ответить
Якщо у вулику забагато трутнів, добрий пасічник вирізає трутневий розплід. інакше загине сім"я. Наш "пасічник" старанно вирощує трутнів вже 5-й рік. Треба терміново міняти "пасічника", а то Україна просто загине.
показать весь комментарий
16.11.2023 15:51 Ответить
а ще зепасічник рекомендував бджолам відкласти справи по обороні вулика та займатися шашликами.
показать весь комментарий
16.11.2023 16:50 Ответить
Ганьба американським журналістам, які обізвали якимось "радником Зеленського" нашого віце-президента і головного захісника країни... Як вони там на FoxNews могли так помилятися????

І це в той час, коли Андрій Борисович поїхав до Америки з трьома своїми радниками переконувати американців, що в нас немає корупції, що ми слідкуємо за кожним доларом американської допомоги ( а рєзнікофф то зовсім інше ), робимо реформи ( у нас за жодних обставин не порушуються права і свободи людей) і в нас є план перемоги....
показать весь комментарий
16.11.2023 16:01 Ответить
Наконец-то стало доходить, что популизм и война вещи несовместимые
показать весь комментарий
16.11.2023 16:22 Ответить
А обрати між високими зарплатами держслужбовців та витратами на армію не можливо?! На це уходить більші грошей аніж на соцвиплати!!!
показать весь комментарий
16.11.2023 16:38 Ответить
Бюджет на з/п 450 депутатів- 3 млрд ,на президента та його офіс - 1,093 млрд гривень.
показать весь комментарий
16.11.2023 16:46 Ответить
заберіть, поставте середню або впорядкуйте апетити суддів і тих, хто вийшов звідтіля на пенсію!
І відразу з'являться пєньонзи альбо мані.
показать весь комментарий
16.11.2023 19:09 Ответить
непереймайтеся за все заплатить пересічний українець рейтинг влади дозволяє це зробити.
показать весь комментарий
16.11.2023 19:15 Ответить
От же чувирло зелене, наколотило-намолотило, а вибирати повинні українці... "я вам ничего не должен"
показать весь комментарий
16.11.2023 17:34 Ответить
шото забагато в тебе агресії, може якісь приклади намолоту , задля розбавлення концентрації гівна
показать весь комментарий
16.11.2023 18:01 Ответить
Усе очикувано... Нажаль.
показать весь комментарий
16.11.2023 17:58 Ответить
ще є джерело - заборонити чиновникам ворувати
показать весь комментарий
16.11.2023 18:02 Ответить
Це не варіант. Бо при владі Бідоносець
показать весь комментарий
16.11.2023 18:21 Ответить
Чекаєм з нетерпіням слідуючої "інавгурації "зедауна , там де він вже не в прижку цілує лису голову кошевого, а на колінах чмокає дещо менше в маштабі, але подібне і теж лисе.
показать весь комментарий
16.11.2023 19:36 Ответить
та пофиг армия и социалка, как же инфраструктура теперь? А будівлі доріг з асфальтом?
показать весь комментарий
16.11.2023 20:47 Ответить
От же ж ЗЕгандон штопаний - а як бруківка як дороги як твоя дорога ЗЕбанда на обслуговування якої ідуть мільярди гривень? Щоб ти здох паскуда проклята!!!
показать весь комментарий
16.11.2023 20:53 Ответить
Зеленскому придется выбирать между соцвыплатами и зарплатой депутатов.
показать весь комментарий
16.11.2023 21:24 Ответить
А всього то треба було вибрати нормальну людину а не цього клована
показать весь комментарий
16.11.2023 21:26 Ответить
В історію так і запишуть ,помилка через яку втратили країну. 2 роки захід фінансував соцвиплати українцям, за цей час уряд мав налагодити виробництво зброї ,мобілізувати ВПК ,налагодити виробництво,яке на зараз мало вийти на 90% покриття потреб ЗСУ.
А що є,а ні.уя. Натомість зелені потвори почувши про лендліз зрозуміли що це їх золотий час для накопичення капіталів.
показать весь комментарий
16.11.2023 21:44 Ответить
На жаль. Щодня новини все гірші, а шанси на перемогу примарніші.
показать весь комментарий
16.11.2023 21:48 Ответить
Погодьтеся це все було запрограмоване ще з 2019 р. Особисто знаю людей які того ж року залишили Україну, можливо це така форма особистого протесту була, проти "нарідних мас какая разница" "хуже не буде"..
показать весь комментарий
16.11.2023 21:56 Ответить
Саме так. Я вже давно кажу, що українці мазохісти і самогубці.
Рашка добре попрацювала дипломатично. Вони змусили кожну країну перевести увагу на свої інтереси. А ми просрали всю міжнародну підтримку. Бо зеля вловив зірку і вважав всі заслуги і популярність виключно своєю. Рейтинг небувало високий. Такі ж і крадіжки.
Кацапи вбивають. Зелені обкрадають.
показать весь комментарий
16.11.2023 22:05 Ответить
"яке на зараз мало вийти на 90% покриття потреб ЗСУ." -а шо так мало ми не тіко мали забезпечити ЗСУ а й країни НАТО. Совок з британцями в другу війну напевно і близько на 90 % покривали свої потреби - а тутка ми мали шось подібне вчудити. І ше дешо - Захід допустив то шо зараз діється і повинен платити за свої помилки ( про вплив і можливості країн Заходу тре вам нагадати і порівняти з можливостями і впливом України - а нагадую шоб не почалася традиційна забава шо ми в всьому винуваті і тіко ми а всі інші не при справах ) принаймі платити грошима - а наш народ платить кожного дня найбільшу ціну .
показать весь комментарий
17.11.2023 03:08 Ответить
За що повинен платити захід ?
І хто він такий той захід. ЯК ви поясните американцю, який може і не знати де Україна, що частина його грошей відійде нам, бо захід щось там должний.
показать весь комментарий
17.11.2023 08:13 Ответить
А ще і піде не на війну, а в кишені, на дорогі вілли, квартири, автівки , яхти, бутіки і весілля по 2 млн доларів.
Він вам скаже фак ую мазефака
показать весь комментарий
17.11.2023 08:14 Ответить
Клінтон шось там казав шо він був не правий - не знаєте шо він мав на увазі? Як пояснити - ну не знаю сказати до прикладу "Вибачайте ми думали шо розумні а вийшло шо ми просто вумні - відгодували двох маніяків і не знаємо шо з цим робити, ну і ше маленька дрібниця - через наші потуги вже рахунок йде на мілійьони людських життів, тому ми маємо шось з цим робити ".
показать весь комментарий
17.11.2023 12:05 Ответить
Тобто ви систематично обирали владу, яку дурили всі, заради власної вигоди.
Поляків же так не кинули. Бо вони навіть без ЯЗ досягли успіхів. Що заважало українцям окрім власної печерної тупості ? А нічого.
показать весь комментарий
17.11.2023 12:11 Ответить
А теперка розкажіть мені байку про те шо нам в 1991 році гарантували вступ в НАТО і ЄС якшо ми виконаємо необхідні зобовязання - а я посиджу і почитаю цю прекрасну байку.
показать весь комментарий
17.11.2023 12:30 Ответить
кого-то посадили за гуманиатрку? Где Наумов, Баканов, Резников? Не дают помощь из-за коррупции в твоем офисе! Оманщик!
показать весь комментарий
16.11.2023 22:03 Ответить
Дохазяйнувалися зелені підари. Вже західних коштів на соцвиплати не вистачає!

16.‎11.‎2023

Якщо Зеленський пориється в купі документів, які за нього візує Єрмак, він знайде там рекомендації спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, в яких викладено бачення шляхів скорочення державних видатків в разі обмеження об'єму допомоги США. Там скорочення видатків на фінансування державного апарату йде першим пунктом. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показать весь комментарий
16.11.2023 22:07 Ответить
Вовка - не потрібно обирати. Просто здристніть з небокраю, поверніть спижжене - це дрібниці.
Важливіше - пересрались майже з усіма союзниками.
Миріться
Робота для тих кабанів, друзяк зелі - є.
Цілком достойна - бути пережовуватєлями піщі в домє прєстарєлих
показать весь комментарий
16.11.2023 22:14 Ответить
Лжец і зрадник 👆
показать весь комментарий
17.11.2023 00:55 Ответить
Своєму татові хоче урізати персональні надбавки за великий вклад в маму Ріму.
показать весь комментарий
17.11.2023 00:55 Ответить
Нє, мальчікі, то не можна
показать весь комментарий
17.11.2023 06:04 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2023 01:16 Ответить
от і все.
показать весь комментарий
17.11.2023 01:20 Ответить
вірогідніше війни би не було, ми би вступали в НАТО і в ЄС, зростали економічно
але ж українці ******* страждати, добре жити то не їхнє
показать весь комментарий
17.11.2023 08:18 Ответить
Міцно, цей шут, зелохторат їбе. Так і треба, щоб бидло наступного разу думало
показать весь комментарий
17.11.2023 07:58 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2023 08:17 Ответить
Страница 3 из 3
 
 