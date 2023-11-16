Без финансовой помощи от союзников Украине придется выбирать между соцвыплатами и расходами на армию, - Зеленский
Без финансовой поддержки от западных партнеров Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями африканских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Важный вопрос - финансовая поддержка по социальным выплатам. Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным", - сказал Зеленский.
Он объяснил, что без помощи от союзников Украине придется выбирать между социальным обеспечением и расходами на армию, и это может повлечь за собой кризис.
"Нужно будет либо уменьшать поддержку военным, выплаты им, либо не давать социальную помощь. То есть, это в любом случае будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли она нашу борьбу? Нет", - подчеркнул Зеленский.
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Все-таки у нас правова, соціально орієнтована Держава!
-Ура, тато, ти будеш менше пити?
-Ні, діти, ви будете менше їсти!!!
P.S. Цього слід було чекати. Західні партнери не сліпі.
Хіба це не образа українських військових та пенсіонерів?
Решили после Херсона и Харькова, что раз кацапы сделали жест доброй воли теперь можно расслабиться забить на коррупцию, ждать рашка распадется и победа будет за нами?
Кацапы в отличии от нас, со всей своей неповоротливой коррупционной совково-диктаторской системой выводы сделали. Кроме того у них присутствует какая-никакая обратная связь, корректирующая систему, пример - наращивание беспилотных систем. У нас же включили единый говногон, где все хорошо, критика заборонена, кто критикует тот далпойоб и в результате теперь имеем, что имеем.
За этот стратегический год, когда кацапы отвалили с Херсона и был мощный моральный подъём нужно было немедленно проводить реформы в армии. Кроме того нужно было немедленно проводить настоящие реформы по борьбе с коррупцией, потому что борьба с коррупцией - залог нашего финансирования западом, но ничего этого сделано не было, решили выехать на едином говногоне, вот результат.
И сегодня, когда помощь запада падает, вместо того, чтобы сокращать весь этот неэффективный коррупционный госаппарат, они хотят резать людям социалку.
Якщо Зеленський пориється в купі документів, які за нього візує Єрмак, він знайде там рекомендації спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, в яких викладено бачення шляхів скорочення державних видатків в разі обмеження об'єму допомоги США. Там скорочення видатків на фінансування державного апарату йде першим пунктом.
"Треба буде або зменшувати підтримку військовим, виплати їм, або не давати соціальну допомогу. Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні", - наголосив Зеленський.
І це в той час, коли Андрій Борисович поїхав до Америки з трьома своїми радниками переконувати американців, що в нас немає корупції, що ми слідкуємо за кожним доларом американської допомоги ( а рєзнікофф то зовсім інше ), робимо реформи ( у нас за жодних обставин не порушуються права і свободи людей) і в нас є план перемоги....
І відразу з'являться пєньонзи альбо мані.
А що є,а ні.уя. Натомість зелені потвори почувши про лендліз зрозуміли що це їх золотий час для накопичення капіталів.
Рашка добре попрацювала дипломатично. Вони змусили кожну країну перевести увагу на свої інтереси. А ми просрали всю міжнародну підтримку. Бо зеля вловив зірку і вважав всі заслуги і популярність виключно своєю. Рейтинг небувало високий. Такі ж і крадіжки.
Кацапи вбивають. Зелені обкрадають.
І хто він такий той захід. ЯК ви поясните американцю, який може і не знати де Україна, що частина його грошей відійде нам, бо захід щось там должний.
Він вам скаже фак ую мазефака
Поляків же так не кинули. Бо вони навіть без ЯЗ досягли успіхів. Що заважало українцям окрім власної печерної тупості ? А нічого.
16.11.2023
Якщо Зеленський пориється в купі документів, які за нього візує Єрмак, він знайде там рекомендації спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, в яких викладено бачення шляхів скорочення державних видатків в разі обмеження об'єму допомоги США. Там скорочення видатків на фінансування державного апарату йде першим пунктом. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Важливіше - пересрались майже з усіма союзниками.
Миріться
Робота для тих кабанів, друзяк зелі - є.
Цілком достойна - бути пережовуватєлями піщі в домє прєстарєлих
але ж українці ******* страждати, добре жити то не їхнє