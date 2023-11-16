Конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт, - Байден на встрече с Си Цзиньпинем
Американский президент Джо Байден в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем заявил, что конкуренция между их странами не должна перерасти в конфликт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Інтерфакс-Україна.
"Мы должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. И мы также должны руководить ею ответственно... Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены делать... Я также верю, что это то, чего хочет мир для нас обоих...", - заявил Байден.
Он также заявил, что они с китайским лидером несут ответственность перед своими народами и миром за работу вместе, когда это в их интересах.
"Критические глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата до борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта, требуют наших общих усилий", - подчеркнул Байден.
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