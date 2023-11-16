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Конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт, - Байден на встрече с Си Цзиньпинем

байден,си,цзиньпин

Американский президент Джо Байден в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем заявил, что конкуренция между их странами не должна перерасти в конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Інтерфакс-Україна.

"Мы должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. И мы также должны руководить ею ответственно... Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены делать... Я также верю, что это то, чего хочет мир для нас обоих...", - заявил Байден.

Он также заявил, что они с китайским лидером несут ответственность перед своими народами и миром за работу вместе, когда это в их интересах.

"Критические глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата до борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта, требуют наших общих усилий", - подчеркнул Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2795) Китай (3069) США (27334) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+9
З візитом онука *********** до США усе зрозуміло, його запросили, а що в США робив громадянин з ОПУ ??
Хто йому в ОПУ (бухгалтерія ДУС), виписав відрядження, оплатив квитки та добові, розміщення та харчування, медичне страхування…
Для ДБР є чудова робота по КОНКРЕТНОМУ факту перевищення посадових рамок та самовільний перетин КОРДОНУ під час дії Воєнного стану в Україні! Самовільне залишення частини, - СЗЧ!!
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16.11.2023 01:05 Ответить
+6
похоже, что для нас толку - ноль.
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16.11.2023 00:53 Ответить
+2
Це для кацапляндии тольку ноль, а там мировые лидеры соглашаются. А птуен дует в китайскую газовую трубу с просьбой о помощи
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16.11.2023 03:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
похоже, что для нас толку - ноль.
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16.11.2023 00:53 Ответить
Це для кацапляндии тольку ноль, а там мировые лидеры соглашаются. А птуен дует в китайскую газовую трубу с просьбой о помощи
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16.11.2023 03:44 Ответить
Канешна. Эта для кацапландии и тебя толку ноль, а там мировые игроки разбираются с экономикой
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16.11.2023 04:28 Ответить
Не для нас, а для вас таки не ноль, а полная жопа, а с тремя "пэ", или "жэ" вам видней, однакось... ась, иван-дурак 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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16.11.2023 07:25 Ответить
З візитом онука *********** до США усе зрозуміло, його запросили, а що в США робив громадянин з ОПУ ??
Хто йому в ОПУ (бухгалтерія ДУС), виписав відрядження, оплатив квитки та добові, розміщення та харчування, медичне страхування…
Для ДБР є чудова робота по КОНКРЕТНОМУ факту перевищення посадових рамок та самовільний перетин КОРДОНУ під час дії Воєнного стану в Україні! Самовільне залишення частини, - СЗЧ!!
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16.11.2023 01:05 Ответить
Це було років надцять тому при Рейнені тепер тільки бла бла бла і всьо бо шо бо дєрмократія і корупція в світі …
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16.11.2023 01:12 Ответить
Кацапье, что ты забыл на украинском форуме?
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16.11.2023 03:46 Ответить
Ну и славненько.
Пожали ручки, договорились дружить дальше.
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16.11.2023 01:10 Ответить
Бла бла ні про що отже самі за себе юесей руки умивають
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16.11.2023 01:11 Ответить
Всі без винятку аналітики сходяться на думці, що очікувати значного поліпшення відносин між США і Китаєм в ситуації, що склалася, нереально. Головне, щоб вони не зіпсувалися.
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16.11.2023 01:12 Ответить
За підсумками десяти місяців лідерами торгівлі з Китаєм залишаються країни АСЕАН ($747,3 млрд), Європейський Союз ($655,2 млрд) та США ($550,7 млрд). Далі йдуть Латинська Америка (404,6 млрд) і Африка (234,8 млрд). Товарообіг Китаю з Росією за десять місяців зріс до $196,48 млрд.
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16.11.2023 01:13 Ответить
І не треба тут писати не поганяй іпс
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16.11.2023 01:16 Ответить
подібно.що на прохання куйла, тему України американці і жовтолиці не розглядали і залишили її куйлу
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16.11.2023 01:19 Ответить
Партєри
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16.11.2023 01:49 Ответить
Ты из гугла переводишь свои комментарии? Пиши уже кацапской, чтобы меньше подвоха не было.
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16.11.2023 03:49 Ответить
дурний мацковський піп Тебе "з подвохом" хрестив і з гугловським перекладачем .Достатньо й того, що такий кацап як Ти ,кацапською мовою,на котрій віддавалися і віддаються рашистом команди для знищення України і її народу щось фантазуєш.
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16.11.2023 10:20 Ответить
"Госдеп исключил обсуждение урегулирования конфликта на Украине на саммите АТЭС, в котором примет участие Россия. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер."
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16.11.2023 07:11 Ответить
От уже кацапы перекрутили новость о том что США не собирается общаться с росией на саммите АТЭС,в обсуждении урегулирования,, конфликта на Украине,,. Последнее словосочетание чисто кацапская и на ней паляться .
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16.11.2023 07:43 Ответить
Хорошо что американцы наконец увидели пределы своих возможностей, что нельзя всех объявлять врагами.
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16.11.2023 03:28 Ответить
Скорей китайцы поняли пределы своих возможностей и что вместо помощи и связями с островом прокаженных ( кацапляндией ), то лучше строить новый дружный мир
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16.11.2023 03:57 Ответить
Байден сразу после встречи, назвал СИ - диктатором.

Мог бы и в лицо сказать, а так как ребенок...
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16.11.2023 10:06 Ответить
Не зрозуміло тільки: співпраця у військовому озброєнні......А потім Китай допомагає раші з товарами для вироблення зброї.....щось тут не те
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16.11.2023 04:11 Ответить
Заяви це одне а подальшідії це інше. Поживемо побачимо.
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16.11.2023 04:36 Ответить
Обе стороны не спешат в рай, чувствуют свои силу и потенциал и рассчитывают на них, чтобы мирным способом переиграть противника.

Причем именно переиграть, а не втоптать в пепел, потому что соревнование предстоит долгое и противники-партнеры настолько взаимосвязаны, что крах одного обозначает как-минимум серьезный кризис для другого.
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16.11.2023 07:25 Ответить
Зачем переигрывать если можно сотрудничать. Китаю и США по большому счету нечего делить.
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16.11.2023 07:45 Ответить
 
 