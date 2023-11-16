Авиация и артиллерия ВСУ в течение 15 ноября поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 3 ЗРК, 13 артиллерийских средств, склад и средство ПВО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 15 ноября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника".
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