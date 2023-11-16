РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11198 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
491 0

Авиация и артиллерия ВСУ в течение 15 ноября поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 3 ЗРК, 13 артиллерийских средств, склад и средство ПВО, - Генштаб

миг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам в течение 15 ноября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника".

Также читайте: В течение этих суток враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС

Автор: 

авиация (2873) Генштаб ВС (6581) артиллерия (652)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 