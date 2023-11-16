Ночью оккупанты нанесли не менее 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района Харьковщины.
Россияне нанесли ракетные удары по Чугуевщине Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно - ракетами С-300", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, без пострадавших.
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Джон КРОУТЕР #504651
показать весь комментарий16.11.2023 06:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Шумахер
показать весь комментарий16.11.2023 08:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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