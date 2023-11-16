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Ночью оккупанты нанесли не менее 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района Харьковщины.

с-300

Россияне нанесли ракетные удары по Чугуевщине Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно - ракетами С-300", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, без пострадавших.

Читайте: Ночью 16 ноября россияне ракетами обстреляли Харьковщину, - ОВА

Автор: 

обстрел (28239) ракеты (3640) Харьковщина (5577)


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Башкировка наверное (
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16.11.2023 06:50 Ответить
Чому нема назви населеного пункту? Це ж не державна таємниця - москалі самі знають, по чому стріляли, місцеві теж. Чи у нас вже нормою стало говорити напівправду (це різновид брехні).
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16.11.2023 08:57 Ответить
 
 