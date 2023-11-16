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Новости
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Более 12 тысяч украинских военных прошли подготовку и повышение квалификации в рамках программы НАТО, - Минобороны

навчання

Украина усиливает интенсивность совместной работы с НАТО в программе DEEP. Более 12 тысяч военнослужащих и преподавателей прошли подготовку и повышение квалификации в рамках этой программы.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Также идет и подготовка военнослужащих на курсах командиров и инструкторов сержантского состава. Отмечается, что при содействии программы DEEP разработан ряд базовых документов об изменениях в высшем военном образовании. В частности, дорожная карта усовершенствования языковой подготовки в ВСУ, а также концепция трансформации системы военного образования.

"На пути реализации намеченных амбициозных планов нам понадобится помощь иностранных советников, экспертов НАТО и Программы DEEP. С этой целью в этом году разработана "Визия системы патронажа" государств-членов НАТО над военными учебными заведениями в системе Министерства обороны Украины", - рассказал Павлюк.

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Он добавил, что основная задача - интеграция системы военного образования Украины в европейское военно-образовательное пространство путем внедрения архитектуры всеобъемлющего обучения.

Автор: 

НАТО (10177) военные учения (3466) Павлюк Александр (191)


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Згадуючи зашквар Ірини Фаріон, сподіваюся що всі вони розмовляють чистою українською мовою, інакше на фіга їх готували?
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16.11.2023 07:17 Ответить
на полі бою не використовується, бо офіцери не знають що це таке і просто не йдуть у бій
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16.11.2023 07:30 Ответить
 
 