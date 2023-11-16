Общие боевые потери рф с начала войны - около 315 620 человек (+1130 в сутки), 5 388 танков, 7 683 артсистемы, 10 121 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 315 620 российских захватчиков.
Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 315 620 (+1130) человек,
– танков - 5 388 (+11) единиц,
– боевых бронированных машин - 10 121 (+17) единица,
– артиллерийских систем - 7 683 (+36) единицы,
– РСЗО - 892 (+8) единицы,
– средств ПВО - 585 (+3) единиц,
– самолетов - 323 (+0) единицы,
– вертолетов - 324 (+0) единицы,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 689 (+14) единиц,
– крылатых ракет - 1 563 (+1) единицы,
– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) единиц,
– специальной техники – 1 084 (+1) единицы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Еслі нє стаіт - пий віагру
Про Чечню они тоже говорили, что в первой чеченской - 5 тыс., а во второй - 6 тыс., то есть в целом за те же 10 лет 11 тыс., а например чеченцы утверждают, что только во второй чеченской войне погибло 80 тыс. российских солдат . . .
Так что верить московским цифрам безоглядно - наивно. В Афганистане СССР положил, думаю, намного больше военных. Раз эти потери потрясли и развалили почти 300 миллионный СССР, то их должно было быть больше 15 тыс. - тут вдвое меньшая россия понесла уже в 20 раз большие потери, а ведь интенсивность боевых действий и тут, и там очень высокая. Да, в Афгане была больше партизанская война, а не почти Третья мировая, как у нас, но всё равно очень высокой интенсивности. Так что не верю я в 15 тыс.
116!!! одиниці техніки та 1330!!! чумардосів.
Арта 44!!, броня 28!!, логістика 40!!.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний 3 - 1.
Арта з логістикою знову дуууже чудово, броня підтягується. Чумардоси вище всіх похвал, здохло за день 2 батальйони, черговий рекорд..
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 315 000!!! це більше, ніж таке місто як Смоленськ ...
Зайнятий!