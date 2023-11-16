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Новости Война
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Общие боевые потери рф с начала войны - около 315 620 человек (+1130 в сутки), 5 388 танков, 7 683 артсистемы, 10 121 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 315 620 российских захватчиков.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 315 620 (+1130) человек,

– танков - 5 388 (+11) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 121 (+17) единица,

– артиллерийских систем - 7 683 (+36) единицы,

– РСЗО - 892 (+8) единицы,

– средств ПВО - 585 (+3) единиц,

– самолетов - 323 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 689 (+14) единиц,

– крылатых ракет - 1 563 (+1) единицы,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) единиц,

– специальной техники – 1 084 (+1) единицы.

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Общие боевые потери рф с начала войны - около 315 620 человек (+1130 в сутки), 5 388 танков, 7 683 артсистемы, 10 121 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА 01

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+28
Дякую хлопці,валіть цю погань.Так єнот?
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16.11.2023 08:03 Ответить
+21
Хлопці наші Героі і справжні Воїни -
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2023 08:10 Ответить
+18
15 тисяч срср втратив за 10 років війни в Афганістані.Росія за 2 тижні-так тримати.
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16.11.2023 08:12 Ответить
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Дякую хлопці,валіть цю погань.Так єнот?
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16.11.2023 08:03 Ответить
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16.11.2023 12:29 Ответить
Хлопці наші Героі і справжні Воїни -
честь Вам і хвала 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.11.2023 08:10 Ответить
15 тисяч срср втратив за 10 років війни в Афганістані.Росія за 2 тижні-так тримати.
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16.11.2023 08:12 Ответить
Скільки ж там ще того заліза?Палять і палять,і не закінчується...
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16.11.2023 08:15 Ответить
Бо хтось до війни готувався, а хтось всю дорогу крав, все списуючи на "папередніків".
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16.11.2023 09:14 Ответить
Бо в когось совкового заліза на складах було докуя - стіко багато шо навіть те шо шось продавали,розкрадали, шось поржавіло але його все одно було докуя ( і склади в них також вибухали не тіко в нас це відбувалося - але складів в них все одно більше ).
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16.11.2023 10:13 Ответить
І в нас було більше, ніж докуя! А куди поділося? В мене в дворі не стоїть. І в сусіда. Я перевіряв.
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16.11.2023 11:39 Ответить
Просте запитання - скіко в нас було Тюльпанів чи Буратін?
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16.11.2023 11:41 Ответить
якщо ж нібуло нікуя - как же Україна вистояла?
Еслі нє стаіт - пий віагру
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16.11.2023 12:31 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Це без ПДВ, флоту Росгвардії та ін., але там менше, за винятком кораблів та авіації.
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16.11.2023 11:04 Ответить
Я думаю половину ми вже знищили.
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16.11.2023 12:34 Ответить
Середньодобово 940 чумардосів з такими темпами у листрпаді буде два афгана.
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16.11.2023 08:31 Ответить
Учитывая, что мы уже на собственном опыте увидели, что москва врёт ВСЕГДА, я бы поставил под сомнение цифру потерь в афганской войне 15 тыс. за 10 лет . . .
Про Чечню они тоже говорили, что в первой чеченской - 5 тыс., а во второй - 6 тыс., то есть в целом за те же 10 лет 11 тыс., а например чеченцы утверждают, что только во второй чеченской войне погибло 80 тыс. российских солдат . . .
Так что верить московским цифрам безоглядно - наивно. В Афганистане СССР положил, думаю, намного больше военных. Раз эти потери потрясли и развалили почти 300 миллионный СССР, то их должно было быть больше 15 тыс. - тут вдвое меньшая россия понесла уже в 20 раз большие потери, а ведь интенсивность боевых действий и тут, и там очень высокая. Да, в Афгане была больше партизанская война, а не почти Третья мировая, как у нас, но всё равно очень высокой интенсивности. Так что не верю я в 15 тыс.
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16.11.2023 09:29 Ответить
Згадайте, під час штурму Грозного у грудні 1994 була повністю знищена майкопська мотострілецька бригада, разом зі штабом. А це більше 3 тис. То ж цифра загальних втрат у 5 тис. трохи не пляше
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16.11.2023 09:39 Ответить
Є люди котрі ще досі вірять в казочки серсер про 15 тисяч за 10 років, хоча варто трохи пошукати і виявиться, що приблизні втрати серсер 140 тисяч та 100 тисяч авганців котрі воювали на стороні окупантів.
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16.11.2023 10:26 Ответить
Так і є.Увесь світ побачив "другу армію світу".Совети огребли там зачотно.
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16.11.2023 10:51 Ответить
Та що там Афганістан. С РСЗВ та гвинтокрилів розстрілювати аули та конвої на голих скелях багато розуму не треба. Але 15 тисяч це у 6 разів більше ніж німці загубили у Ютландський битві - наймасштабнішої морської битви Першої світової війни. Та найбільшої у світовій історії морської битви, з огляду на загальний тоннаж суден учасників. А ще це у 50 разів більше ніж американські втрати у битві за Мідвей. Або у 35 разів більше ніж британські втрати у Трафальгарській битві. Це все епохальні битви які змінили світову історію. рф же усіяла поля та посадки неімовірними кучами своїх скажених тварин навіть курятника або собачої будки не захопила. Століття минають за століттям, а на росії одна незмінна зброя - піхва. "Баби єще нарожають".
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16.11.2023 16:38 Ответить
Зачьотна доба...
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16.11.2023 08:15 Ответить
Вы, репоеды, так и постураете, вон канашенков кже по третьему кругу ЗСУ уничтожает)))
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16.11.2023 08:22 Ответить
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16.11.2023 09:22 Ответить
Кожен день 30-50 артилерії, танки, БТРи. Там ,що бездонні склади.
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16.11.2023 08:37 Ответить
З початку війни жоден бронетанковий завод в рф не знищений і навіть не пошкоджений
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16.11.2023 08:52 Ответить
Жовтень танки/ББМ - 521/843, на сьогодні листопад 165/287, щось мені підсказує що не такі вже й не вичерпні. Після весняних втрат 22-го року броню економили і накопичували щоб пАвтАріть і що і все. Щоб хоч щось нашкребти тягнуть з музеїв і постаментів.
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16.11.2023 09:06 Ответить
Для вивчення
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16.11.2023 11:40 Ответить
окрім тенденції числа втрат броні по кількості одиниць варто ще враховувати погоду у жовтні і погоду зараз. тобто в умовах дощів зараз менше використовують броню і, відповідно, звідси і тенденція про менші втрати броні в листопаді.
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16.11.2023 18:39 Ответить
Помилка у заголовку - 1330 кацапів а не 1130!
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16.11.2023 08:59 Ответить
Минув 3553 день москальсько-української війни.
116!!! одиниці техніки та 1330!!! чумардосів.
Арта 44!!, броня 28!!, логістика 40!!.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний 3 - 1.
Арта з логістикою знову дуууже чудово, броня підтягується. Чумардоси вище всіх похвал, здохло за день 2 батальйони, черговий рекорд..
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 315 000!!! це більше, ніж таке місто як Смоленськ ...
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16.11.2023 09:13 Ответить
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16.11.2023 09:15 Ответить
Давно я не грав хоть в щось, навыть преферанс, 3-1 виявляється нічийний рахунок. Дві БТГ це так, 1330 чумардосів, але це на поки рекорд листопада, абсолютний 1380 був 20 жовтня ц.р.
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16.11.2023 09:48 Ответить
Важко уявити такі кількості... Боронь,Боже, ЗСУ!!!
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16.11.2023 09:17 Ответить
А під час Другої світової щодня гинули десятки тисяч, а в ******* дні зброя для вбивства більш досконаліша, тому тисяча дохлих кацапів на лінію фронту в більш як тисячу кілометрів це не так вже й багато.
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16.11.2023 10:30 Ответить
Нема Смоленська... Воронєж коли вже? накабздон горлянку зірвав і у лізадохтура рученьки терпнуть!
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16.11.2023 10:14 Ответить
касабів(різунів) вирізаюь
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16.11.2023 10:15 Ответить
Єнот забухав на радощах? А ну виходь, алкаш!
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16.11.2023 10:35 Ответить
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16.11.2023 11:21 Ответить

Зайнятий!
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16.11.2023 12:31 Ответить
 
 