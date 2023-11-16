Общие боевые потери рф с начала войны - около 315 620 человек (+1130 в сутки), 5 388 танков, 7 683 артсистемы, 10 121 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения рф украинские защитники ликвидировали около 315 620 российских захватчиков.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.23 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 315 620 (+1130) человек,

– танков - 5 388 (+11) единиц,

– боевых бронированных машин - 10 121 (+17) единица,

– артиллерийских систем - 7 683 (+36) единицы,

– РСЗО - 892 (+8) единицы,

– средств ПВО - 585 (+3) единиц,

– самолетов - 323 (+0) единицы,

– вертолетов - 324 (+0) единицы,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 689 (+14) единиц,

– крылатых ракет - 1 563 (+1) единицы,

– кораблей /катеров - 22 (+0) единицы,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40) единиц,

– специальной техники – 1 084 (+1) единицы.

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