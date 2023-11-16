В оккупированном Крыму россияне создали мощный военный хаб, где накопили более 800 ракет, - ОК "Південь"
Российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ
"На Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса. В частности, там сосредоточены ракеты типа "Калибр". Ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова", - отметила Гуменюк.
Топ комментарии
+43 Zahar Kolombet
показать весь комментарий16.11.2023 08:36 Ответить Ссылка
+27 Юрій Вінгорськи
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+25 Cоrvо Аttаnо #583789
показать весь комментарий16.11.2023 08:29 Ответить Ссылка
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тротуари по всій країні....
деякі вже й дороги плиткою стелять
я там кожне літо на віндсерфінгу катався
там чудові вітрови умови
єх.... сукі кацапськи
Якщо це виявиться правдою, то якою б не була в рашистів кількість ракет у Криму, що націлені на неокуповану територію України, всі вони будуть невдовзі знищені.
p.s. не розумію, навіщо по марафону взагалі таке *******? ну от шобишо? звідки число 800? якщо знаєте точно скільки і де саме - навіщо розповідати нах ця інфа?
Рити катакомби , переселятися туди , чи за кордон тікати ,, чи що ще ? Для чого це сказано , щоб посіяти ще більше паніки і фсьопрапало ?
Всі й так знають що у кацапні ракети не закінчились .