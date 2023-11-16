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В оккупированном Крыму россияне создали мощный военный хаб, где накопили более 800 ракет, - ОК "Південь"

ракети

Российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ

"На Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса. В частности, там сосредоточены ракеты типа "Калибр". Ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова", - отметила Гуменюк.

Читайте: Погодные условия заставили россиян снизить применение управляемых авиабомб на юге, - ОК "Південь"

Автор: 

Крым (26436) ракеты (3640) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+43
"Тікають з Криму", але "800 ракет накопичили". Дивина тай годі...
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16.11.2023 08:36 Ответить
+27
а яким *****?????
тротуари по всій країні....
деякі вже й дороги плиткою стелять
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16.11.2023 09:19 Ответить
+25
Законна військова ціль, цей "хаб". Навіть якщо біля нього є дитячий садок, школа чи лікарня.
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16.11.2023 08:29 Ответить
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Отже,туди яйо в качєль(
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16.11.2023 08:28 Ответить
Законна військова ціль, цей "хаб". Навіть якщо біля нього є дитячий садок, школа чи лікарня.
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16.11.2023 08:29 Ответить
а яким *****?????
тротуари по всій країні....
деякі вже й дороги плиткою стелять
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16.11.2023 09:19 Ответить
а по хабу не ху ху
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16.11.2023 08:30 Ответить
Там є такі штольні що хіба ядерка їх візьме.
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16.11.2023 08:41 Ответить
в'їбати в момент погрузки на кораблі чи літаки, щоб життя малиною не марилось.
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16.11.2023 08:49 Ответить
Ну всі 800 не в штольнях..хоча краще, щоб всі на поверхні були
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16.11.2023 09:07 Ответить
"Тікають з Криму", але "800 ракет накопичили". Дивина тай годі...
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16.11.2023 08:36 Ответить
марафони і відосіки в дії
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16.11.2023 10:02 Ответить
А в нас в містечку пам'ятник поставили за 2 млн грн.
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16.11.2023 08:38 Ответить
А кому пам'ятник?
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16.11.2023 09:46 Ответить
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16.11.2023 10:24 Ответить
Читається як "V.ZELENSKOGO BLYAD"
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16.11.2023 10:51 Ответить
🤣
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16.11.2023 11:54 Ответить
або ось
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16.11.2023 10:26 Ответить
Так, а то шо, мама Ріма так поправилась?
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16.11.2023 10:30 Ответить
Воїнам визволителям, але він там був, поклали нову плитку і поставили лавочки.
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16.11.2023 11:22 Ответить
Ну так це шо погано?
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16.11.2023 11:28 Ответить
Тоді воїни не знали, що в майбутньому виродится ***** і почне вбивати онуків цих воїнів.
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16.11.2023 11:29 Ответить
остолоп, при чём тут корабли?
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16.11.2023 08:52 Ответить
Не являются, а являлись - до поры до времени. По состоянию на октябрь вдоль границы развёрнуто 46 сухопутных ОТРК Искандер? Не, не слышал..
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16.11.2023 09:43 Ответить
Признаю свою ошибку, вы правы. Действительно, искандеры применяют ракеты на базе калибров.
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16.11.2023 10:01 Ответить
Стереотип о "преимущественно морском базировании" действительно имел место быть до начала имперской военной активности Росии, это 2008 год, так как морское базирование подразумевало соблюдение договора РСМД, а ракеты морского базирования формально считались не средней дальности, а противокорабельными. После вторжения в Грузию договор РСМД благополучно умер с обоих сторон и обратный процессс сейчас достиг своей кульминации - вокруг Украины как грибы выросли сухопутные ОТРК средней дальности в количестве десятки установок, в том числе и в Крыму, что касается типа ракет, это неофициальные данные разведки США, причём варианта два - на базе ОТРК Искандер могли вставить либо Калибры, либо Х-101, впрочем по типу ракет это неважно оглядываясь на их дальность. Мир пришел к тому, что было в 70 годах - гонке ракетных вооружений. Касаемо вас следует признать что вы человек с высоким интеллектом, так как умеете править свои ошибки.
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16.11.2023 11:09 Ответить
Тому що з Криму ракетами б'ють тільки два типи Бастіон оніксами і з кораблів калібрами....
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16.11.2023 09:36 Ответить
Слухай сюда, диванный эксперд, больше года назад, Россия развернула ДИВИЗИОН сухопутных ракетных комплексов «Искандер-М» в районе села Мелководное Джанкойского района Крыма, и про это сообщал не какой то блохер, а спикер Минобороны Украины. После чего оттуда продолжаются пуски этих ракет, один из последних - крылатой ракеты «Искандер-К» - из этого же района Джанкой, 3 октября и до кучи ещё 31 шахед.
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16.11.2023 09:52 Ответить
Там навколо Ватостополя (Донузлав, Балаклава) ще з радянських часів підземні сховища для зброї. Розраховані витримати ядерний вибух. Важкувато буде дістати.
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16.11.2023 08:40 Ответить
донузлав біля євпаторії а не сєваса
я там кожне літо на віндсерфінгу катався
там чудові вітрови умови
єх.... сукі кацапськи
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16.11.2023 09:46 Ответить
Дехто вже https://www.google.com/amp/s/www.dialog.ua/opinion/284847_1700069924/amp повідомив власний інсайд про негласну передачу Україні зі США ракет ATACMS дальністю 300 км.
Якщо це виявиться правдою, то якою б не була в рашистів кількість ракет у Криму, що націлені на неокуповану територію України, всі вони будуть невдовзі знищені.
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16.11.2023 08:40 Ответить
Ага, ракети, але чому досі цлісінький Джанкой з його надважливим залізничним вузлом - "воротами Криму" через який ідуть всі постачання озброєння на Південь? Не менш важливий об'єкт, ніж Кримський міст, але набато ближчий і менш захищений. Там же є і великий аеродром. ГУР, СБУ, агов...
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16.11.2023 08:41 Ответить
Все дуже просто, потрібно перестать стрілять
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16.11.2023 08:49 Ответить
главнакамандуюсчій валодя, а гдє наш адекватний атвєт кацапам проізводствєннимі сіламі ЮЖМаші !!!
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16.11.2023 08:47 Ответить
спроси у кучми, он винищував южмаш.
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16.11.2023 08:54 Ответить
Та ти шо ! А що ти тоді робив? Мабуть винищувачі подавав (як в анекдоті "Гут, Вольдемар, гут") ! Псіхи вони всі такі, як псіхануть і впірьод за родіну за сталіна.
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16.11.2023 14:16 Ответить
Вы тоже сможете пойти вперед за кого захотите, если не будете випльовувати пігулки.
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16.11.2023 14:50 Ответить
Я якось на дивані в ложі амфітеатра, на психів полюбуюсь в період загострення (яким пігулок невистачило).
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16.11.2023 21:43 Ответить
совершенно с вами согласен, вас никто не прогоняет с дивана, это ваше законное место в палате.
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16.11.2023 21:55 Ответить
Розслабся, не совай копитами. Краще мовчи, хоча за розумного вже не проканаєш.
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16.11.2023 21:58 Ответить
Добре, Микола, ми зробимо так що всі в палаті будуть мовчати. Дякую.
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16.11.2023 22:01 Ответить
а ви шо відосики і марафони не дивитесь - там ми вже до Керчі дойшли...
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16.11.2023 10:05 Ответить
Тобто кацаполендліз на падходє !
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16.11.2023 14:18 Ответить
А це не до нас. Це до Данілова. Він там усіх переміг, і ракети у нього закінчились ще 1,5 роки тому
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16.11.2023 08:50 Ответить
800 ракет в Крыму? я думаю треба десяток бобрів пустить в москва-сіті по шибках, хай нарід порадується доки ще є світло...

p.s. не розумію, навіщо по марафону взагалі таке *******? ну от шобишо? звідки число 800? якщо знаєте точно скільки і де саме - навіщо розповідати нах ця інфа?
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16.11.2023 08:51 Ответить
Туман яром, туман долиною, за туманом нічого не видно
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16.11.2023 08:53 Ответить
ви недоооцінюете можливості як пропаганди так и дезинформаціі.
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16.11.2023 08:55 Ответить
щоб моя мати тепер переживала не тільки за мене а щей за ці довбані циферки в 800 ракет? Навіщо от саме 800 було названо, щоб залякати людей і треба перемовини чи що глобально змінює цифра для пересічного українця? чи якщо 100 то можна не ховатись у сховище під час тривоги а от 800 "це уже серйозно"? У мене немає слів від цих ******* зелених
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16.11.2023 08:57 Ответить
На ХАБ потрібно зворотнє: - БАХ,, але це не композитор... АРХ М
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16.11.2023 08:56 Ответить
Та так звісно. Пальцем тик! Бо більш нічим...
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16.11.2023 09:19 Ответить
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16.11.2023 14:19 Ответить
Продавці генераторів вже аплодують стоячи. Ніяк не дочекаються....
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16.11.2023 09:18 Ответить
Зберігаємо інформаційну тишу, це вона для себе сказала, чи для нас?
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16.11.2023 09:22 Ответить
А нельзя это хаб заранее хабнуть?
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16.11.2023 09:25 Ответить
А на телеМАРАФЕТЕ нам рассказывали о том, ФСБшники свои семьи из Крыма срочно вывозят и квартиры продают, а ту такое ... ракеты наскирдовали. Это еще что - год назад глава ГУР некто Буданов обещал заход ЗСУ в Крым минувшим летом... ну и ? Буданову ЭТОТ генерал-лейтенанта присвоил! ТелеМАРАФЕТчики тоже хорошо финансируются из госбюджета за свой треп!
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16.11.2023 09:27 Ответить
Па пріколу, для ржачкі мудрава наріда под майскіє шашликі
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16.11.2023 14:20 Ответить
Так зе,дрюша,даня і решта кодли в межах контрнаступу що вони постійно ведуть можуть особисто затрофеїти ці ракети і віддати в ЗСУ.Тим більше що на захват їх може спокійно повести кримський дрочер,їх же пацан,він вже у всьому цьому військовому розібрався,хто там що куди і як,готовий воєвода виходить.
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16.11.2023 09:36 Ответить
НУ ТАК ***** ПО НЕМУ ВСЕМ ЧТО ЕСТЬ !!!
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16.11.2023 09:46 Ответить
Для чого таки новини?Будут всіх бомбили?Що я маю робити,коли це чую.Зелені керманичи як змагаються доповідати ,що невдало керують своїми напрямками.Кожен день мене кошмари,шо змерзну,не буде світла,заберуть пенсію,щоб сдох з голоду.Прямую в укриття,яких в нашому місті нема зовсім.Шо ще треба зробити,щоб людину знищити морально?
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16.11.2023 09:56 Ответить
зебіл взесвіту працює, основне, щоб цей метровий віслюк своє блеєння міг записати.
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16.11.2023 10:53 Ответить
спасибі, заспокоїла
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16.11.2023 10:16 Ответить
Ну і шо нам робіти .?
Рити катакомби , переселятися туди , чи за кордон тікати ,, чи що ще ? Для чого це сказано , щоб посіяти ще більше паніки і фсьопрапало ?
Всі й так знають що у кацапні ракети не закінчились .
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16.11.2023 10:26 Ответить
как ВСУ будут использовать эту ценную информацию?
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16.11.2023 11:17 Ответить
Чем так провинился перед Господом украинский народ? Отупел, ожирел, опаскудился? А, ну, да, 73% мудрого наріда, возможно заслужили...
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16.11.2023 12:55 Ответить
+++++
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16.11.2023 14:22 Ответить
а эти всё соломку стелят ежедневно нагнетая
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16.11.2023 13:15 Ответить
ракети ж в них мали закінчитися ще рік тому???
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16.11.2023 13:22 Ответить
Закінчились, але є нюанс, вони виробляють по 100шт+ в місяц різних ракет.
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16.11.2023 16:20 Ответить
Це повідомлення мало інформативне. Більш інформативним було б наступне. На військову базу в Криму де орки зосередили біля 800 ракет, в якості новорічного подарунку прилетіли ,3 ракети ATACMS дальністю 300км, які без анонсу були надані Україні.
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16.11.2023 19:17 Ответить
Це такі недолугі спроби сподобатися населенню, і логіка тут є , хоч і дитяча, мовляв, раніше один розказував про те , що ракети у ворога от-от закінчаться і його піпл зненавидів, то ми верзтимемо протилежне і нас піпл вельми любитиме. От і все пояснення новини.
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16.11.2023 23:00 Ответить
Treba ne pistity, a znyschuvaty!!
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17.11.2023 08:43 Ответить
 
 