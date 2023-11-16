В оккупированном Крыму россияне создали мощный военный хаб, где накопили более 800 ракет, - ОК "Південь"

Российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ

"На Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса. В частности, там сосредоточены ракеты типа "Калибр". Ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова", - отметила Гуменюк.

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