Идет война на истощение. Ситуация не безвыходная, но нужно много времени, - премьер Эстонии Каллас

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что между рф и Украиной идет война на истощение, но ситуация не является безвыходной.

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени", - отметила Каллас.

По ее словам, такая война имеет три ключевых элемента: люди, ресурсы и боевой дух.

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"Россия думает, что может продержаться дольше Украины. Но я имею основания верить, что наша поддержка поможет Украине продержаться дольше россии", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что США и ЕС обучают украинских военных. "Европа обучает от 30 до 40 тысяч военных. Если столько же тренирует Америка, то это 80 000 тренированных солдат против срочников, которые отправляются в бой со стороны россии. Следовательно, мы можем быть более выносливыми, чем россия с точки зрения людей", - сказала она.

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По словам главы правительства Эстонии, совокупный ВВП Европы в семь раз больше, чем у россии. Кроме того, на российский бюджет влияют санкции.

"Они потеряли треть своего бюджета, и не могут ничего получить извне. У них проблемы", – добавила Каллас.

Относительно военной помощи она напомнила о коалиции "Рамштайн", оборонном бюджете коалиции Рамштайн "в 13 раз больше, чем у россии". Также Каллас убеждена, что у украинцев боевой дух выше, чем у россиян.

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"Нам также остается верить в победу Украины", – подчеркнула она.