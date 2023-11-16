Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект во избежание шатдауна без помощи Украине и Израилю

Сенат США принял временный проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства. Проект не предусматривает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"За" проголосовали 87 сенаторов, против – 11.

До этого документ был принят Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

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Законопроект продолжает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Принятое предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

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Ранее лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что единственный пакет мер национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, Палата представителей рассмотрит после Дня Благодарения, который в США будут праздновать 23 ноября.