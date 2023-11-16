РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости
4 060 29

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект во избежание шатдауна без помощи Украине и Израилю

сша,сенат

Сенат США принял временный проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства. Проект не предусматривает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"За" проголосовали 87 сенаторов, против – 11.

До этого документ был принят Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

Читайте: В Сенате США рассмотрят помощь Украине и Израилю после 23 ноября

Законопроект продолжает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Принятое предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна получить помощь в течение недель, иначе будет опасное положение, - конгрессмен-демократ Смит

Ранее лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что единственный пакет мер национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, Палата представителей рассмотрит после Дня Благодарения, который в США будут праздновать 23 ноября.

Автор: 

помощь (7905) США (27334) Сенат США (516)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Ничего. Зараз боневтік відосік викладе, та завдяки його супер харизмі усі побіжать до нас і будуть вмовляти взяти допомогу.
показать весь комментарий
16.11.2023 08:50 Ответить
+5
рудий паровоз став на рейки і дав гудок!
показать весь комментарий
16.11.2023 08:49 Ответить
+5
Спочатку , всяка мага-срань , називає Байдена - бідоном

Який вже допоміг Україні незважаючи на марадерства в Ze-шапіто найбільше з часів WW2

А потім дивується, чому все йде повільно
показать весь комментарий
16.11.2023 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рудий паровоз став на рейки і дав гудок!
показать весь комментарий
16.11.2023 08:49 Ответить
Ничего. Зараз боневтік відосік викладе, та завдяки його супер харизмі усі побіжать до нас і будуть вмовляти взяти допомогу.
показать весь комментарий
16.11.2023 08:50 Ответить
Але тілько завгосп скаже 30 процентів для нуждающихся має бути в допомозі
показать весь комментарий
16.11.2023 08:57 Ответить
Це з Данії так добре видно?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:55 Ответить
Вова скиглить шо без допомоги йому капец, оплески скінчились якщо ти пиз@ун тобі ніхто невірить
показать весь комментарий
16.11.2023 08:57 Ответить
Настійки глоду хапони з ранку, мерзота кацапська!
показать весь комментарий
16.11.2023 09:14 Ответить
А що не так він каже , все по суті

Ze-скоту не подобається? Ваші проблеми
показать весь комментарий
16.11.2023 09:27 Ответить
Ти, непотріб, досиджуй останні дні в Польщі, незабаром - ненька Україна і в активні бойові дії.
Ти ж, я розумію, патріот Батьківщини? Тільки дистанційний.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:51 Ответить
Усі у тебе погані, один ти Ze-скот - хороший

"Але якщо від усіх смердить, можливо це ти - обісрався"

І невже ти мені сам пишеш з палаючого танку ? Наче ні.

І так ,я патріот навідмінно від тебе , тому і підтримую фінансово ЗСУ

Але і в армію піду. І попри білий білет - добровольцем
Сам повернусь , а не як ти , сидітиму і пердітиму на дивані.
2 прості умови

1) Знищення/усунення всіх марадерів у Ze-шапіто
2) Як тільки Кошовий та інша 95квартальна пошесть опиниться на нулі в окопах.

Чи навіть ти , Ze-cкот , розумієш , що це нереально для тих кого ти обрав під гасла "гірше не стане"

Але ж стало, стало
показать весь комментарий
16.11.2023 15:33 Ответить
Про Україну тепер говоритимуть лише разом з Ізраїлем?
показать весь комментарий
16.11.2023 08:57 Ответить
Спочатку , всяка мага-срань , називає Байдена - бідоном

Який вже допоміг Україні незважаючи на марадерства в Ze-шапіто найбільше з часів WW2

А потім дивується, чому все йде повільно
показать весь комментарий
16.11.2023 09:29 Ответить
А заразом всім бюджетникам США?
показать весь комментарий
16.11.2023 09:33 Ответить
Ну, трампісти дуже вдало поставили Бідона на шпагат або допомога Україні або виплати бюджетникам . Але американські бюджетники повинні пишатися , що вони "наймогутніша" нація яка бореться проти тиранії, диктатур , підтримує порядок та демократію у світі і вимагати заветувати цей ганебний проект бюджету.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:45 Ответить
Дуже не хочеться чути в свій адрес запитання - "Ну, що? Допомогли тобі твої ляхи?"...
показать весь комментарий
16.11.2023 09:12 Ответить
Не хвилюйся. Нагадай їм у такому разі про 300 тисяч трупів рашистів
показать весь комментарий
16.11.2023 09:36 Ответить
Та їм шо 300, шо три мільони. Фарш.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:53 Ответить
В шатах багато проблем інфляція, байден своєю політикою нагнав нелегалів.... тому нам було важливо тримати увагу до себе їх електорату....
натомість ми постійно вибухали корупційними скандалами... тим же весіллям чи Тимошенком який за рік став міліонером, чи воєнкомами....

Тому у електорату багато запитань куди йдуть гроші, коли у самих штатах багато своїх проблем які не рішають, говорячи що гроші треба дати Україні...Хоча ці проблеми не вирішують не через нас а через небажання еліт їх вирішувати.... те ж посилення кордону від Мексики коштує 10-15 млрд... а під час ковіду банкам вкинули просто так 1.5 трлн і питання кордону можна було вирішити.... Але ні винна у всіх бідах Україна із її 60 млрд витратами...

Також ситуацію в Україні використали щоб розказувати казки що велика інфляція через війну а не через 8 трлн надрукованих ковідних грошей....

Але саме корупція в Україні найбільше дала повід для зниження підтримки.....
показать весь комментарий
16.11.2023 09:23 Ответить
Про нашу корупцію пересічні громадяни США - скоріш за все нічого не знають

Так як у нас мало хто знає, що закон про лендліз був без дати закінчення, та запропонували республіканці в 18 січня 2022
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74

А коли після початку війни, демократи підтримали, то деякі норми змінились,
став строковим до 1 жовтня 2023
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74

довідка бюджетного офісу про лендліз підготовлена для Конгресменів та президента, стверджує
за ремонт та заміну техніки - платить США
від України очікують доходи в розмірі 0$
повернення вцілілої техніки, перенесено на 2072 рік
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

А що у нас для пересічних громадян розповідали?
- Що лендліз проти республіканців. Проте не сказали, що республіканці запропонували лендліз
- Ніхто не пояснив, що термін дії лендлізу скоротили. Та так співпало, що в цей час демократи допомогли зняти спікера.
- ніхто не пояснює, що є поправка республіканців - подовжити лендліз на 2024 рік, та потрібна підтримка
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Всі єксперти марафона розповідали цілий рік, чому лендліз не потрібен:
- що його потрібно віддати. Тільки не сказали, що віддавати прийдется через 50 років, якщо вціліле до того часу не згниє
- що Україна платить за лендліз. Проте очікувана ціна оплати складає 0$
показать весь комментарий
16.11.2023 09:58 Ответить
Та ладно сенатор від республіканців постить що Тимошенко за рік став міліонером із зарплатою ОП... Блогери показують весілля нашого представника антикорупційного органу.... Трампісти постять про розкрадання гуманітарки... ФБР веде розслідування про пропажу 10 тис аптечок

Але Про нашу корупцію пересічні громадяни США - скоріш за все нічого не знають???
показать весь комментарий
16.11.2023 10:20 Ответить
В нас також не показують, що ФБР має 17 записів, про хабар у справі буризми
не заперечують що докази є, проте відкривати Конгресу не бажають - турбуються про безпеку інформатора

все збирають
https://oversight.house.gov/the-bidens-influence-peddling-timeline/

так що не все так просто,
у нас точно цього не показують - проте республіканців (котрі не Трампісти) поливають брудом при першій можливості
показать весь комментарий
16.11.2023 11:17 Ответить
Лендліз нам був потрібен ці всі казки про бесплатний сир привели до того що ми зайшли в пастку...
від нехватки техніки ми втрачаємо ту техніку яку нам надають, разом з тим і втрачаємо військових... в результаті замість навчених роками і мотивованих приходять з операції бусик після короткого навчання....
в результаті втрачає ще більше техніки і військових .... Замкнене коло а утворилося через те що відмовились від ленлізу
показать весь комментарий
16.11.2023 10:28 Ответить
требя дякувати арестовичу, котрий будучи радником на той час (січень 2023),
пояснював, що халяви достатньо, а лендліз потрібно буде віддати
тому халява краще

а через 10 місяців, коли лендліз не діє, та допомоги нема,
вже кулеба починає порівнювати ціну ракети для петріот, та ціну єнергоблока

подвійні стандарти - безкоштовний лендліз не потрібен, проте давайте ракети,
а то прийдется потім більше на відновлення давати

так лендліз це зброя, а не гроші - там міг захистити інфраструктуру, та людей, та й ще безкоштовно
показать весь комментарий
16.11.2023 11:20 Ответить
Корупція автоматично спричинена атеїзмом чиновників та суддів

Віруючі люди бояться Бога
показать весь комментарий
16.11.2023 10:29 Ответить
Можливо вже прийшов час ленд-лізу ?
показать весь комментарий
16.11.2023 09:56 Ответить
Трампісти у палаті представників голосували проти , спікер Майк Джонсон поставив це питання на голосування всупереч позиції Трампа і його холопів у Конгресі . То що це значить - бунт на кораблє ??
показать весь комментарий
16.11.2023 09:58 Ответить
Я багато разів писав і говорив, що наша надія тільки на Бога
Якщо станем перед Ним на коліна, перемога буде за нами
показать весь комментарий
16.11.2023 10:26 Ответить
Вашому богу треба,щоб всі українці стали перед ним на коліна?Ваш бох бува не в кремлі сидить?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:35 Ответить
 
 