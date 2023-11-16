Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект во избежание шатдауна без помощи Украине и Израилю
Сенат США принял временный проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства. Проект не предусматривает дополнительную помощь Израилю или Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
"За" проголосовали 87 сенаторов, против – 11.
До этого документ был принят Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Проект продолжит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.
Законопроект продолжает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.
Принятое предложение не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.
Ранее лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер заявил, что единственный пакет мер национальной безопасности, включающий помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, Палата представителей рассмотрит после Дня Благодарения, который в США будут праздновать 23 ноября.
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Ти ж, я розумію, патріот Батьківщини? Тільки дистанційний.
"Але якщо від усіх смердить, можливо це ти - обісрався"
І невже ти мені сам пишеш з палаючого танку ? Наче ні.
І так ,я патріот навідмінно від тебе , тому і підтримую фінансово ЗСУ
Але і в армію піду. І попри білий білет - добровольцем
Сам повернусь , а не як ти , сидітиму і пердітиму на дивані.
2 прості умови
1) Знищення/усунення всіх марадерів у Ze-шапіто
2) Як тільки Кошовий та інша 95квартальна пошесть опиниться на нулі в окопах.
Чи навіть ти , Ze-cкот , розумієш , що це нереально для тих кого ти обрав під гасла "гірше не стане"
Але ж стало, стало
Який вже допоміг Україні незважаючи на марадерства в Ze-шапіто найбільше з часів WW2
А потім дивується, чому все йде повільно
натомість ми постійно вибухали корупційними скандалами... тим же весіллям чи Тимошенком який за рік став міліонером, чи воєнкомами....
Тому у електорату багато запитань куди йдуть гроші, коли у самих штатах багато своїх проблем які не рішають, говорячи що гроші треба дати Україні...Хоча ці проблеми не вирішують не через нас а через небажання еліт їх вирішувати.... те ж посилення кордону від Мексики коштує 10-15 млрд... а під час ковіду банкам вкинули просто так 1.5 трлн і питання кордону можна було вирішити.... Але ні винна у всіх бідах Україна із її 60 млрд витратами...
Також ситуацію в Україні використали щоб розказувати казки що велика інфляція через війну а не через 8 трлн надрукованих ковідних грошей....
Але саме корупція в Україні найбільше дала повід для зниження підтримки.....
Так як у нас мало хто знає, що закон про лендліз був без дати закінчення, та запропонували республіканці в 18 січня 2022
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
А коли після початку війни, демократи підтримали, то деякі норми змінились,
став строковим до 1 жовтня 2023
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
довідка бюджетного офісу про лендліз підготовлена для Конгресменів та президента, стверджує
за ремонт та заміну техніки - платить США
від України очікують доходи в розмірі 0$
повернення вцілілої техніки, перенесено на 2072 рік
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
А що у нас для пересічних громадян розповідали?
- Що лендліз проти республіканців. Проте не сказали, що республіканці запропонували лендліз
- Ніхто не пояснив, що термін дії лендлізу скоротили. Та так співпало, що в цей час демократи допомогли зняти спікера.
- ніхто не пояснює, що є поправка республіканців - подовжити лендліз на 2024 рік, та потрібна підтримка
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Всі єксперти марафона розповідали цілий рік, чому лендліз не потрібен:
- що його потрібно віддати. Тільки не сказали, що віддавати прийдется через 50 років, якщо вціліле до того часу не згниє
- що Україна платить за лендліз. Проте очікувана ціна оплати складає 0$
Але Про нашу корупцію пересічні громадяни США - скоріш за все нічого не знають???
не заперечують що докази є, проте відкривати Конгресу не бажають - турбуються про безпеку інформатора
все збирають
https://oversight.house.gov/the-bidens-influence-peddling-timeline/
так що не все так просто,
у нас точно цього не показують - проте республіканців (котрі не Трампісти) поливають брудом при першій можливості
від нехватки техніки ми втрачаємо ту техніку яку нам надають, разом з тим і втрачаємо військових... в результаті замість навчених роками і мотивованих приходять з операції бусик після короткого навчання....
в результаті втрачає ще більше техніки і військових .... Замкнене коло а утворилося через те що відмовились від ленлізу
пояснював, що халяви достатньо, а лендліз потрібно буде віддати
тому халява краще
а через 10 місяців, коли лендліз не діє, та допомоги нема,
вже кулеба починає порівнювати ціну ракети для петріот, та ціну єнергоблока
подвійні стандарти - безкоштовний лендліз не потрібен, проте давайте ракети,
а то прийдется потім більше на відновлення давати
так лендліз це зброя, а не гроші - там міг захистити інфраструктуру, та людей, та й ще безкоштовно
Віруючі люди бояться Бога
Якщо станем перед Ним на коліна, перемога буде за нами