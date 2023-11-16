рф выпустила около 10 "шахедов" по Украине, в этот раз это произошло в нетипичное для врага время, - Игнат

российские захватчики утром выпустили около десяти дронов-камикадзе "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, на этот раз противник несколько сместил временные рамки нанесения ударов. В частности, спикер отметил, что была уже половина девятого, но опасность российско-иранских беспилотников еще продолжается.

"Обычно в это время мы уже даем вам статистику и направление, сколько летели, куда и что удалось уничтожить. В этот раз около 10 БПЛА атаковали Украину", - отметил он.

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Спикер рассказал, что "стандартное время" работы для российских атак беспилотниками - с 22.00 до 3 или 4 часов утра. В частности, захватчики наносили удары волнами по разным направлениям.

Игнат также напомнил, что ранее россияне наносили удары с воздуха днем. Однако такое время атак облегчало работу украинской противовоздушной обороны, поскольку есть визуальная привязка к цели. Именно поэтому оккупанты выбрали для себя ночное время для нанесения ударов.

"Сейчас ночи чуть длиннее, и видимость утром зависит прежде всего от погодных условий. Поэтому тоже непросто обнаруживать визуально эти воздушные цели, потому что есть облачность и туман. Это все усложняет работу мобильным огневым группам, которым очень нужна визуальная привязка к цели", – добавил он.

Игнат также отметил, что до атаки "шахедами" противовоздушная оборона работала и в Полтавской области. Там в результате боевой работы уничтожили российскую ракету Х-59.

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