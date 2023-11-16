рашисты активизировались в районе Авдеевки в направлении промзоны, бьют круглосуточно по позициям вокруг города, - Барабаш

российские захватчики в последние несколько дней снова активизировались в районе Авдеевки. В направлении промзоны враг ведет штурмовые действия с применением бронированной техники, а также круглые сутки бьет по позициям вокруг города и по городу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Очень горячо. Действительно в последние несколько дней враг снова активизировался. В основном на направлении "промки". Ведет там штурмовые действия с применением бронированной и колесной техники. Штурмует по флангам - с юга, с севера поменьше активности. Но все равно применяет пехоту почти круглосуточно. Ну и, конечно, бьют круглосуточно по позициям вокруг города и по самому городу", - рассказал он.

По словам Барабаша, за сутки по территории громады было совершено около 30 массированных обстрелов.

"Ну и авиабомбовые, авиаракетные удары, конечно. К сожалению, я уже не помню суток, когда их не было. Каждые сутки они бьют по городу. В основном - по многоэтажной застройке. Вчера было 12 таких ударов", - добавил он.

Также читайте: Войска рф постоянными обстрелами стирают Авдеевку с лица земли, - Барабаш