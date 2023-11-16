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Новости Война
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рф до сих пор не согласовала кандидатуры врачей-иностранцев, которые под эгидой Красного Креста будут помогать пленным, - Координационный штаб

военнопленные

россия с августа не может согласовать кандидатуры врачей для смешанных медицинских комиссий, которые должны помогать тяжелораненым и тяжелобольным военнопленным и заботиться о их репатриации.

Об этом говорится в письме, которое Координационный штаб по обращению с военнопленными направил в Международный комитет Красного Креста, сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о смешанных медицинских комиссиях, в которые должны входить врачи из нейтральных стран. Украина приняла решение о создании таких комиссий в августе 2023 года. В течение двух месяцев было подготовлено все для начала их работы. Красный Крест предложил кандидатов от нейтральных стран на должности врачей и их заместителей, а Украина согласовала эти кандидатуры.

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Но россия до сих пор со своей стороны не согласовала кандидатуру врачей. Это "заставляет нас еще раз констатировать сознательное игнорирование российской федерацией своих обязательств согласно Женевской конвенции, к чему, в частности, приводит довольно пассивная позиция МККК и других международных организаций", - говорится в письме.

Украина настаивает, чтобы "Красный Крест" и другие международные организации приняли меры, чтобы заставить россию выполнить свои обязательства.

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Автор: 

военнопленные (1149) Красный Крест (443)


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Це свідки злочинів, не залежно від країни прибуття. Але нема нічого таємного, що не стало б явним. Тільки на Бога надія у полонених
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16.11.2023 10:23 Ответить
 
 