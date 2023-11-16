рф до сих пор не согласовала кандидатуры врачей-иностранцев, которые под эгидой Красного Креста будут помогать пленным, - Координационный штаб
россия с августа не может согласовать кандидатуры врачей для смешанных медицинских комиссий, которые должны помогать тяжелораненым и тяжелобольным военнопленным и заботиться о их репатриации.
Об этом говорится в письме, которое Координационный штаб по обращению с военнопленными направил в Международный комитет Красного Креста, сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о смешанных медицинских комиссиях, в которые должны входить врачи из нейтральных стран. Украина приняла решение о создании таких комиссий в августе 2023 года. В течение двух месяцев было подготовлено все для начала их работы. Красный Крест предложил кандидатов от нейтральных стран на должности врачей и их заместителей, а Украина согласовала эти кандидатуры.
Но россия до сих пор со своей стороны не согласовала кандидатуру врачей. Это "заставляет нас еще раз констатировать сознательное игнорирование российской федерацией своих обязательств согласно Женевской конвенции, к чему, в частности, приводит довольно пассивная позиция МККК и других международных организаций", - говорится в письме.
Украина настаивает, чтобы "Красный Крест" и другие международные организации приняли меры, чтобы заставить россию выполнить свои обязательства.
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