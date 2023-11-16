В Авдеевке остался 1431 человек, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, жители прячутся в подвалах, - Барабаш
В настоящее время в Авдеевке Донецкой области, несмотря на массированные обстрелы, остался 1431 человек. Местные прячутся в подвалах от авиабомбовых ударов, но оккупанты "складывают" все многоэтажки до фундаментов, засыпая такие укрытия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"Сегодня по состоянию на утро (16 ноября, - ред.) 1431 человек остается в городе. Вчера выехали 11 горожан. Есть эвакуация и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Люди уже устали", - отметил он.
По словам Барабаша, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, но остающиеся в городе прячутся по подвалам.
"Подвалы - не очень безопасное убежище от авиабомбовых ударов. К сожалению, оккупанты "складывают" все многоэтажные дома до фундаментов, засыпая те же подвалы", - добавляет глава ГВА.
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мало того вони щє заважають хлопцям своє робити,
бо одне діло шмаляти з усього що є по хатинці в якій самі кацапи
і зовсім інше по хатинці в якій кацапи, а в підвалі цивільні.
по сабжу - Бахмут 2. прям все то же