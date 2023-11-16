РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9501 посетитель онлайн
Новости Война
1 344 11

В Авдеевке остался 1431 человек, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, жители прячутся в подвалах, - Барабаш

авдеевка

В настоящее время в Авдеевке Донецкой области, несмотря на массированные обстрелы, остался 1431 человек. Местные прячутся в подвалах от авиабомбовых ударов, но оккупанты "складывают" все многоэтажки до фундаментов, засыпая такие укрытия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Сегодня по состоянию на утро (16 ноября, - ред.) 1431 человек остается в городе. Вчера выехали 11 горожан. Есть эвакуация и на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Люди уже устали", - отметил он.

По словам Барабаша, в городе нет уже ни одного уцелевшего здания, но остающиеся в городе прячутся по подвалам.

"Подвалы - не очень безопасное убежище от авиабомбовых ударов. К сожалению, оккупанты "складывают" все многоэтажные дома до фундаментов, засыпая те же подвалы", - добавляет глава ГВА.

Читайте также: рашисты активизировались в районе Авдеевки в направлении промзоны, бьют круглосуточно по позициям вокруг города, - Барабаш

Автор: 

Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
вперті ждуни...
показать весь комментарий
16.11.2023 09:34 Ответить
+6
самі віддані адепти руzzкого міра. чекають ковбасу по 2.20, хомо совєтікус кляті.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
+3
А є впевненість що то мешканці а не пацюки, бо дивно залишатись у місті від котрого вже нічого не залишилось і незрозуміло через що там триматись?!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вперті ждуни...
показать весь комментарий
16.11.2023 09:34 Ответить
самі віддані адепти руzzкого міра. чекають ковбасу по 2.20, хомо совєтікус кляті.
показать весь комментарий
16.11.2023 09:38 Ответить
потомки зк, свезённого из кацапии.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:00 Ответить
А є впевненість що то мешканці а не пацюки, бо дивно залишатись у місті від котрого вже нічого не залишилось і незрозуміло через що там триматись?!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:02 Ответить
ну от як з такими розмовляти?
а може і не треба - забити i забути...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:17 Ответить
ну от подобаються їм кацапські бімби і крандець...
мало того вони щє заважають хлопцям своє робити,
бо одне діло шмаляти з усього що є по хатинці в якій самі кацапи
і зовсім інше по хатинці в якій кацапи, а в підвалі цивільні.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:24 Ответить
красивые комментарии. украинцы сидят в подвалах разваленных домов, боятся шевельнуться, каждый день как последний - ЖДУНЫ ПОТОМКИ КАЦАПИИ.

по сабжу - Бахмут 2. прям все то же
показать весь комментарий
16.11.2023 11:08 Ответить
В Авдеевке остался 1431 человек - вот это настоящие РОМАНТИКИ !
показать весь комментарий
16.11.2023 11:40 Ответить
А може це "солдати удачі" - люди, які живуть війною
показать весь комментарий
16.11.2023 12:23 Ответить
Возможно , некоторые испытывают удовольствие от опасности. Это не про солдат ЗСУ, а про оставшийся мирняк.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:02 Ответить
Може вони надивилися фільми Бондарчука та Міхалкова і на собі хочуть спробувати, як у дідів було
показать весь комментарий
16.11.2023 13:04 Ответить
 
 