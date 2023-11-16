На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 550 оккупантов, уничтожено три склада боеприпасов, - Тарнавский

На Таврическом направлении не падает активность авиации врага. ВСУ стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

На Таврическом направлении враг нанес 9 авиаударов, провел 45 боевых столкновений и совершил 1072 артобстрела. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврія" в течение суток выполнили 1170 огневых задач.

Общие потери врага составили 594 человека. Уничтожены 43 единицы военной техники. В частности, 3 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 1 средство ПВО, 19 БПЛА и 4 автомобиля. Также уничтожены 3 склада боеприпасов и еще один важный объект врага. Еще 30 единиц военной техники врага повреждены", - добавил Тарнавский.

Читайте также: Не снижается активность вражеской авиации на Таврическом направлении, за сутки противник потерял более 500 человек, Су-25 и 46 единиц техники, - Тарнавский