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Новости Санкции против России
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ЕС намерен ввести санкции против сына медведева и родственницы путина, - The Guardian

путин,медведев

Еврокомиссия предлагает включить в 12-й пакет санкций против рф сына бывшего президента рф дмитрия медведева и родственницу владимира путина.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки еще 47 человек.

Среди них – двоюродная племянница путина Анна Цивильева. Она возглавляет фонд "Защитники отечества", поддерживающий российских оккупантов.

Также в расширенном списке есть Илья Медведев. Его имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента рф. Он попадет в список за то, что организовал дезинформационную и пропагандистскую кампанию в Украине.

Также читайте: Чехия заморозит все активы россии на своей территории, - глава МИД Липавский

"Включение в санкционный список родственников ведущих чиновников, в том числе путина, вызовет в кремле гнев", - пишет The Guardian.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4113) путин владимир (31654) санкции (11582)


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Топ комментарии
+3
Чого мєлочіться?

Вводьте тупо проти всіх мокшанінов!

.
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16.11.2023 10:13 Ответить
+2
ОчччЄнь моШШЧниє санкциі
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16.11.2023 10:15 Ответить
+2
У таких людей завжди є підставні "гаманці".
Проти продажу верстатів та електроніки краще введіть.
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16.11.2023 10:16 Ответить
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шо все-таки ще збирається ..
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16.11.2023 10:09 Ответить
Тссс, постукайте тихенько по дереву, бо ще зурочимо…може і не зберуться)) то тільки «пакт про наміри», може через пару років розглянуть той пакт і впровадять.
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16.11.2023 10:19 Ответить
та ну нах.... 😳😳
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16.11.2023 10:11 Ответить
Чого мєлочіться?

Вводьте тупо проти всіх мокшанінов!

.
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16.11.2023 10:13 Ответить
Отож, як добрий хазяїн, який хвоста псові купирує не відразу, а по частинкам..щоб не так боляче було. Чому б відразу всіх росісян та компанії, в яких хоч частка роскапіталу є не внести до переліку? Закрити двома реченнями це питання й не паритись.
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16.11.2023 10:19 Ответить
"Марина", а ти впевнена що багаторазова купирація хвоста є "неболячою". Мені здається що це швидше катування! Тому краще вести розмову про ефективність у разі введення дійсно одноразових та масштабних санкцій, а не на годину по чайній ложці!
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16.11.2023 10:32 Ответить
Так отож. Але ж Ви згодні, що краще одномоментно санкціями накрити все і всіх, а не демонструвати ІБД, по 10-20 шт у перелік добавляти.
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16.11.2023 12:53 Ответить
ОчччЄнь моШШЧниє санкциі
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16.11.2023 10:15 Ответить
У таких людей завжди є підставні "гаманці".
Проти продажу верстатів та електроніки краще введіть.
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16.11.2023 10:16 Ответить
Пхах. Так вони бабки втратять. А санкції проти пари ноунеймів - це і: а) потужно, б) проста красіво.
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16.11.2023 10:32 Ответить
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16.11.2023 10:21 Ответить
Пропоную ввести санкції проти усієї родини Путіна з умовою, що для їх зняття необхідно аби )(уйло (він же путін) надав для підтвердження родинності надав отриманий незалежними міжнародними фахівцями біоматеріал для перевірки ДНК на спорідненість. Отоді можна буде переконатись чи жива справжня кремлядська моль, та чи є легітимною влада Московії (т.з. "роССії"), а якщо відмовиться то тоді в його нащадків вже не буде можливості перебувати на Заході й мати закордоном якісь капітали і доведеться повертатись на рідні болота "насолоджуватись" реаліями "руССкого мира"! Може, якщо він все ж живий, вони із "вдячності" самі його замочать у сортирі!
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16.11.2023 10:29 Ответить
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16.11.2023 10:29 Ответить
Жаль що не насрали на місце прикопання орка, але це виправляється, далі буде... Чекаємо на другий акт марлезонського балету у виконанні зацікавлених дуп творчої громадськості чити 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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16.11.2023 10:37 Ответить
потужно і пекельно
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16.11.2023 10:30 Ответить
світ ще не бачив такої жорстокості.
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16.11.2023 10:33 Ответить
і це на 632-й день після повномасштабного. Оце сила.....
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16.11.2023 10:34 Ответить
Ну всьо, тепер победим
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16.11.2023 10:41 Ответить
Що знову?
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16.11.2023 11:34 Ответить
Лайно...
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16.11.2023 11:40 Ответить
Как так - медведев с заглавной? Как удостоился такой чести?
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16.11.2023 14:48 Ответить
 
 