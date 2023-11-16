ЕС намерен ввести санкции против сына медведева и родственницы путина, - The Guardian

Еврокомиссия предлагает включить в 12-й пакет санкций против рф сына бывшего президента рф дмитрия медведева и родственницу владимира путина.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки еще 47 человек.

Среди них – двоюродная племянница путина Анна Цивильева. Она возглавляет фонд "Защитники отечества", поддерживающий российских оккупантов.

Также в расширенном списке есть Илья Медведев. Его имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента рф. Он попадет в список за то, что организовал дезинформационную и пропагандистскую кампанию в Украине.

Также читайте: Чехия заморозит все активы россии на своей территории, - глава МИД Липавский

"Включение в санкционный список родственников ведущих чиновников, в том числе путина, вызовет в кремле гнев", - пишет The Guardian.