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Новости Война
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Кулеба после встречи с Кэмероном: Британия будет продолжать поставлять оружие Украине, наращивать совместное его производство

кэмерон,кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Об этом глава МИД сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Добро пожаловать в Украину, Дэвид Кэмерон! Наши переговоры в МИД доказали, что Украина и Великобритания полны решимости работать вместе ради победы. Великобритания остается непоколебимой в поставке Украине оружия, увеличении ее совместного производства и избавлении Черного моря от российской угрозы", - подчеркнул министр.

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