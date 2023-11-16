Захват Авдеевского коксохима значительно усложнит поставки сил ВСУ в городе, - британская разведка

При штурме Авдеевского коксохимического завода армия рф несет значительные потери.

Об этом в Twitter сообщает министерство обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавнее наступление, вероятно, приблизило российские войска к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, масштабному промышленному комплексу, производящему кокс и различные химические вещества, и является ключевой тактической позицией к северу от города. Завод возвышается над главной дорогой к Авдеевке, и если войска захватят его, подкрепление в городе для Украины станет более сложным", - говорится в обзоре британской разведки.

Однако этот промышленный объект, говорит британская сторона, дает Украине локальное оборонное преимущество.

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"Российские силы, наверное, понесут значительные потери среди личного состава, если попытаются атаковать объект", - говорится в сообщении.