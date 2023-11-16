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Захват Авдеевского коксохима значительно усложнит поставки сил ВСУ в городе, - британская разведка

авдіївський,коксохім

При штурме Авдеевского коксохимического завода армия рф несет значительные потери.

Об этом в Twitter сообщает министерство обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавнее наступление, вероятно, приблизило российские войска к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, масштабному промышленному комплексу, производящему кокс и различные химические вещества, и является ключевой тактической позицией к северу от города. Завод возвышается над главной дорогой к Авдеевке, и если войска захватят его, подкрепление в городе для Украины станет более сложным", - говорится в обзоре британской разведки.

Однако этот промышленный объект, говорит британская сторона, дает Украине локальное оборонное преимущество.

Читайте: Российского диктатора путина пытаются показать "патриотичным" кандидатом перед избирательной кампанией, - британская разведка

"Российские силы, наверное, понесут значительные потери среди личного состава, если попытаются атаковать объект", - говорится в сообщении.

Автор: 

Великобритания (5046) внешняя разведка (393) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+4
11 років стоїмо на коксохімі - тебе чекаємо
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16.11.2023 11:54 Ответить
+2
До чого ці міркування?! Так можна що завгодно розповідати про наслідки захоплення рашистами будь якого об'єкту що не знаходиться під їх контролем, заради красного слівця. Нічого розумнішого, на що дійсно варто втрачати час, британська розвідка робити не бажає?! Та й журналісти котрі вирішили це оприлюднити теж навряд чи наділені інтелектом публікуючи будь що, незрозуміло про що, аби хоч якось розважити та зацікавити публіку!!!
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16.11.2023 10:40 Ответить
+2
Отже туди потрібне підкріплення...
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16.11.2023 10:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До чого ці міркування?! Так можна що завгодно розповідати про наслідки захоплення рашистами будь якого об'єкту що не знаходиться під їх контролем, заради красного слівця. Нічого розумнішого, на що дійсно варто втрачати час, британська розвідка робити не бажає?! Та й журналісти котрі вирішили це оприлюднити теж навряд чи наділені інтелектом публікуючи будь що, незрозуміло про що, аби хоч якось розважити та зацікавити публіку!!!
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16.11.2023 10:40 Ответить
брітанская розвідка - продаєт інфу - єто бізнес БіБіСі - "баба бабі сказала"
тут любий скаже без бібісі - захоплення опорника коксохіму - це захват авдіївки
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16.11.2023 11:53 Ответить
Отже туди потрібне підкріплення...
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16.11.2023 10:41 Ответить
11 років стоїмо на коксохімі - тебе чекаємо
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16.11.2023 11:54 Ответить
😪
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16.11.2023 11:36 Ответить
1330 убитых и раненых, 11 танков, 8 РСЗО - потери врага за сутки войны
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16.11.2023 11:52 Ответить
Самая большая тайна.
Методика подсчета потерь л.с.
Летает дрон и считает, командир опрашивает бойцов?
За горизонт улетел химарс, сколько записывать? Один подбитый грузовик равен ли 33 кацапа?
1200 км. Линия фронта и к утру уже цифры потерь врага.
Тымчук и Арестович.
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16.11.2023 13:01 Ответить
Я в погрешность +/- вложусь, эт вам на диване вечность отмеряна.
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16.11.2023 20:38 Ответить
британская разведка перенимает традиции у британских ученых.
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16.11.2023 12:27 Ответить
Рашисти в кінці захоплять Авдіївку, на жаль. Наше завдання максимально довше протриматись, щоб перемолоти якамога більше рашистської техніки та особового складу. Саме головне, вчасно звідти вийти. Звичайно, кожен розуміє, якою ціною це дається нашим воїнам бо термінатори лише в кіно. Слава Героям!
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16.11.2023 16:24 Ответить
)))))))))))))
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17.11.2023 01:02 Ответить
 
 