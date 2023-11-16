Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши из-за блокирования границы с Украиной

Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши, если власти страны не урегулируют вопрос блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время продолжаются переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Еврокомиссия подчеркнула, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Некоторые в ЕК считают, что польские власти делают не все, чтобы урегулировать эту проблему и прекратить протест польских перевозчиков.

Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.

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