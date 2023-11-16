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Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши из-за блокирования границы с Украиной

фура,забастовка,перевозчик

Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши, если власти страны не урегулируют вопрос блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время продолжаются переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

Еврокомиссия подчеркнула, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Некоторые в ЕК считают, что польские власти делают не все, чтобы урегулировать эту проблему и прекратить протест польских перевозчиков.

Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.

Читайте также: Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, - Госпогранслужба

Автор: 

граница (5312) Еврокомиссия (1474) Польша (8543)


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Топ комментарии
+6
Польща - не короткострокові труднощі. Там до Сейму пройшла т.зв. "Конфедерація", яку фінансує путін. Має в Сеймі десь 7.5%. В Любельскому (тобто Люблінському) воєводстві одною з компаній-перевізників керує організатор блокади, Рафал Меклер, голова місцевої Конфедерації, антиукраїнська паскуда, на повідку у кацапів. Вимоги "блокадників" протирічать всім угодам України з ЄС, тому вони їх офіційно не оприлюднюють, "блокуємо, бо так нам хочеться". Уряд Польщі ще остаточно не сформований після виборів, тому припинити цей бардак поки що немає кому.
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16.11.2023 10:57 Ответить
+3
Може вже щось з угорцями будете робити? Вам не остогидлі їхні знущання? Польща то таке, короткострокові труднощі, подалаємо.
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16.11.2023 10:40 Ответить
+1
Та якби трохи і повчили братів-слов'ян, щоб свої проблеми за наш рахунок не вирішували...
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16.11.2023 10:55 Ответить
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Може вже щось з угорцями будете робити? Вам не остогидлі їхні знущання? Польща то таке, короткострокові труднощі, подалаємо.
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16.11.2023 10:40 Ответить
можливо ЄС корисно мати за пазухою таких корисних ідіотів як ***-ік?
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16.11.2023 11:45 Ответить
Та якби трохи і повчили братів-слов'ян, щоб свої проблеми за наш рахунок не вирішували...
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16.11.2023 10:55 Ответить
брат брата на битовухі вбиває - це звичне
особливо словяни до і при і після монголо татарів - рубали один другого аж гай шумів
братерсво абсолютно нідочого не зобовїязує
а от ШТРАФ Євросоюза - єто ДА!!!
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16.11.2023 11:43 Ответить
Польща - не короткострокові труднощі. Там до Сейму пройшла т.зв. "Конфедерація", яку фінансує путін. Має в Сеймі десь 7.5%. В Любельскому (тобто Люблінському) воєводстві одною з компаній-перевізників керує організатор блокади, Рафал Меклер, голова місцевої Конфедерації, антиукраїнська паскуда, на повідку у кацапів. Вимоги "блокадників" протирічать всім угодам України з ЄС, тому вони їх офіційно не оприлюднюють, "блокуємо, бо так нам хочеться". Уряд Польщі ще остаточно не сформований після виборів, тому припинити цей бардак поки що немає кому.
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16.11.2023 10:57 Ответить
не фантазуйте, в коаліції цих ********* не має як і Качинського, що є добре: https://lb.ua/world/2023/11/15/584377_senati_polshchi_noviy_spiker.html Коаліція на чолі з Дональдом Туском продемонструвала, що готова формувати владу в Польщі попри бажання опонентів із «Права і Справедливості» Качинського втриматися в кріслах якомога довше.
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16.11.2023 11:23 Ответить
Як кажуть - дружба дружбою , а тютюн нарізно . Друзі це - в політиці , і в інших сферах , а от в економіці друзів не буває . Тут є лише конкуренти .
Розумію поляків , їм хочеться шантажем витиснути нас (конкурента) з ринку перевезень , і щоб заробляти одноосібно . Але ж і в нас є свої інтереси , і ми теж хочемо заробляти .
Але ж ми і не прагнемо досягати цього - методом шантажу .
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16.11.2023 10:57 Ответить
Коли нарешті народ України відійде від таких пізньо-совкових-гарбачевськіх шаблонів:
тіпа "друг по бізнесу", "словянє-братья"...
ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ гроші - там ЗАКІНЧУЮТЬСЯ братсво, дружба, любов - і починається ДИКИЙ АКУЛЯЧИЙ КАПІТАЛІЗМ
капіталізм - коли балшой рибка сжіраєт малєнкій і каже - спасібо давай ісчо
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16.11.2023 11:49 Ответить
Наш клован нічого з тим не робить, зайнявся повчанням африканських бабуїнів, збирається до них в гості.
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16.11.2023 10:59 Ответить
"наш" віслюк- це тупа маріонетка на чліні дЄмакОПи, що вміє тільки гундозити.
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16.11.2023 11:20 Ответить
Коли Україна уперлась перед кацапами, всіх інших, які наклали у штани, почало попускати і знов з'явилось "былое чванство", яке під час початку повномасштабного вторгнення кудись ділося.
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16.11.2023 12:39 Ответить
 
 