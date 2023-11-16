Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши из-за блокирования границы с Украиной
Еврокомиссия может начать штрафную процедуру против Польши, если власти страны не урегулируют вопрос блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. В настоящее время продолжаются переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.
Еврокомиссия подчеркнула, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.
Некоторые в ЕК считают, что польские власти делают не все, чтобы урегулировать эту проблему и прекратить протест польских перевозчиков.
Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.
"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.
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особливо словяни до і при і після монголо татарів - рубали один другого аж гай шумів
братерсво абсолютно нідочого не зобовїязує
а от ШТРАФ Євросоюза - єто ДА!!!
Розумію поляків , їм хочеться шантажем витиснути нас (конкурента) з ринку перевезень , і щоб заробляти одноосібно . Але ж і в нас є свої інтереси , і ми теж хочемо заробляти .
Але ж ми і не прагнемо досягати цього - методом шантажу .
тіпа "друг по бізнесу", "словянє-братья"...
ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ гроші - там ЗАКІНЧУЮТЬСЯ братсво, дружба, любов - і починається ДИКИЙ АКУЛЯЧИЙ КАПІТАЛІЗМ
капіталізм - коли балшой рибка сжіраєт малєнкій і каже - спасібо давай ісчо