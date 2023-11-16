Экс-командующего 6-й армии ВВС рф Свиридова нашли мертвым в собственном доме, - росСМИ
Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО россии Владимира Свиридова и его жену нашли мертвыми в их доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены 15 ноября в их доме в поселке Анджиевском.
Предварительно они погибли около недели назад.
"Сотрудники газовой службы уже провели замеры, и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Свиридов – генерал-лейтенант авиации, командовал шестой армией ВВС и ПВО рф с 2005 по 2009 годы.
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+14 Qq Qqq #455433
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+11 Старый зольдат
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+8 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий16.11.2023 10:48 Ответить Ссылка
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... а потім котів що мявкають парускі і собак що гавкають на українців
Тобто війну з Грузією він застав на службі ...
Ну то земля скловатою ...
Страх та нерви, за убивства і смерть в Україні!
Слава Україні!
...Та й дідько з ними.
бо х#йло буде прибирати тих хто забагато знає про війну