Экс-командующего 6-й армии ВВС рф Свиридова нашли мертвым в собственном доме, - росСМИ

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО россии Владимира Свиридова и его жену нашли мертвыми в их доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены 15 ноября в их доме в поселке Анджиевском.

Предварительно они погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры, и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Свиридов – генерал-лейтенант авиации, командовал шестой армией ВВС и ПВО рф с 2005 по 2009 годы.

Смотрите также: Вблизи российского Волгограда ночью загорелась воинская часть. ВИДЕО