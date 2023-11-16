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Новости
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Экс-командующего 6-й армии ВВС рф Свиридова нашли мертвым в собственном доме, - росСМИ

Бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО россии Владимира Свиридова и его жену нашли мертвыми в их доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Экс-командующего 6-й армии ВВС рф Свиридова нашли мертвым в собственном доме, - росСМИ 01

Отмечается, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены 15 ноября в их доме в поселке Анджиевском.

Предварительно они погибли около недели назад.

"Сотрудники газовой службы уже провели замеры, и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Свиридов – генерал-лейтенант авиации, командовал шестой армией ВВС и ПВО рф с 2005 по 2009 годы.

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Автор: 

армия РФ (19899) россия (96446) смерть (9261)


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Топ комментарии
+14
Свиридов - генерал-лейтенант авіацій, командував шостою армією ВПС та ППО рф з 2005 по 2009 роки. Джерело:
Тобто війну з Грузією він застав на службі ...
Ну то земля скловатою ...
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16.11.2023 10:44 Ответить
+11
Падеж скота?
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16.11.2023 10:44 Ответить
+8
Самаубился. И некому на рашке будет военный переворот устроить
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16.11.2023 10:48 Ответить
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Мабуть докори сумління замучили...
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16.11.2023 10:42 Ответить
І дружину ?
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16.11.2023 11:31 Ответить
... і дружину і всіх скотородичей до 7-го коліна
... а потім котів що мявкають парускі і собак що гавкають на українців
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16.11.2023 11:39 Ответить
Падеж скота?
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16.11.2023 10:44 Ответить
Свиридов - генерал-лейтенант авіацій, командував шостою армією ВПС та ППО рф з 2005 по 2009 роки. Джерело:
Тобто війну з Грузією він застав на службі ...
Ну то земля скловатою ...
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16.11.2023 10:44 Ответить
а шо такоє
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16.11.2023 10:46 Ответить
Касап, вбий касапа.
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16.11.2023 10:46 Ответить
І з'їж! 🤣
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16.11.2023 11:16 Ответить
Цей дядько чимсь там в ********** командував 15 років назад. Загинув побутовою або кримінальною смертю. І воно нам надо про це читати? Ми маємо співчувати кацапорилим родичам чи радіти за Україну? ...
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16.11.2023 10:46 Ответить
Отлєтался👏
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16.11.2023 10:47 Ответить
Самаубился. И некому на рашке будет военный переворот устроить
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16.11.2023 10:48 Ответить
класика жанру. дружина милувалась водоспадом у себе на терасі, побудованому по образу і подобію путоранського, підсклизнулись на льоду і почала падати в прірву! він кинувся її рятувати й теж полетів за нею. і сія пучина поглотіла єїх в адін мамент! вобщєм всє умерлі.
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16.11.2023 10:50 Ответить
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16.11.2023 10:52 Ответить
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16.11.2023 11:03 Ответить
Він надто багато знав...
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16.11.2023 10:52 Ответить
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16.11.2023 10:53 Ответить
Типова діарея з енурезом та їх наслідки, у московитів-убивць !!
Страх та нерви, за убивства і смерть в Україні!
Слава Україні!
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16.11.2023 10:53 Ответить
Побільше б сдохлих кацапських генералів , світ дихав би легше.
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16.11.2023 10:54 Ответить
Совпадєніє!
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16.11.2023 11:00 Ответить
Яскравий приклад для наслідування.
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16.11.2023 11:01 Ответить
ежика съел
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16.11.2023 11:05 Ответить
Сили ППО знищили 16 з 18 «Шахедів» вночі, заявили у Повітряних силах ЗСУ. Також увечері на Полтавщині збили ракету Х-59.
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16.11.2023 11:06 Ответить
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16.11.2023 11:14 Ответить
В районе эпидемия. Ящур. (с)
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16.11.2023 11:22 Ответить
Бабища затрахала своего молодого мужичка и сама кончилась!
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16.11.2023 12:22 Ответить
Цікаве кіно: ґенерал з ґенеральшею дуетом відправились на концерт кобзона.
...Та й дідько з ними.
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16.11.2023 12:23 Ответить
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16.11.2023 14:41 Ответить
Попив мінералочки і харош.
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16.11.2023 22:12 Ответить
ще багато буде дохнути,

бо х#йло буде прибирати тих хто забагато знає про війну
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17.11.2023 01:13 Ответить
 
 