РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9952 посетителя онлайн
Новости
7 302 85

Минфин и НБУ готовы к прекращению помощи США. Общество - нет, - министр финансов Марченко

марченко,сергей

У Министерства финансов и Нацбанка есть план действий на случай, если финансовая помощь США Украине будет прекращена. Общество же к этому не готово, потому что такой сценарий будет "неприятным".

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на ежегодном собрании МВФ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"К этому мы готовы, но я думаю, что к этому не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным", - сказал Марченко.

Также читайте: Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект во избежание шатдауна без помощи Украине и Израилю

Глава Национального банка Андрей Пышный в свою очередь сказал, что государство знает, как действовать и в этом году, и в следующем.

"Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ", – сказал он.

Марченко добавил, что в правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей.

"В то же время, мы уже знаем о поддержке администрации [Байдена], она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в этом плане мы более оптимистично смотрим, чем кажется в месседжах", - сказал Марченко.

Также читайте: Решения Запада могут легко изменить ход войны в Украине, - ISW

Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из 50 млрд евро программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.

Глава Минфина добавил, что продолжается поиск альтернативных источников: активно проходят переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна получить помощь в течение недель, иначе будет опасное положение, - конгрессмен-демократ Смит

Автор: 

помощь (7905) США (27334) Марченко Сергей (300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Ви готові , тому що знову зарплату собі підвисили, а от суспільству тільки ціни.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:43 Ответить
+14
Пограбували українців і втекти - от весь план. Простий, чіткий і зрозумілий.
Наприклад, так і зробив голова НБУ - Шевченко.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:50 Ответить
+12
Будь гатов!
Всігда гатов!
До всього ви, *****, і завжди готові.
Тільки все завжди з вами трапляється несподівано!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви готові , тому що знову зарплату собі підвисили, а от суспільству тільки ціни.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:43 Ответить
негідники, лінуються навіть грошей надрукувати

а якщо без жартів то розпаскудилось суспільство - забуло що таке хліб по карточках
показать весь комментарий
16.11.2023 10:47 Ответить
на суспєльство у вас грошей не хватило????

ДЯ - КУ _ЇМО
показать весь комментарий
16.11.2023 10:44 Ответить
Та до чого тут дякуемо.Як що вони не зменшать виплати всім,абсолютно всім,а це простежити взагалі не складае проблем,то суспільство приведе іншу владу за 3 дні,яка урєгулюе рівень зарплати і рівень віддачи на цю зарплату.Не може слідчий,яки веде 5 років одну справу,отримувати 90 тисяч на місяц.Не може клерк міністерства,які поглядае на годиннік,коли скінчицца робочий день,отримувати 50-70 тисяч.Не може фотограф-депутат отримувати зарплату профі у 120 тисяч,бо він не на те вчився.Щось не те у нашому царстві,вже не кажучи про пенсіі у 120 тисяч.А як вам 500-700 тисяч зарплати ?А вони всюди,тількі піпл про них не знае.Щось треба з тим робити,або все привести до ладу,або міняти виконавців,яки богато чого наговорили перед виборами.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:01 Ответить
я не написав дякуємо.... я написав, що їмо Лайно...ну застосував регбус))
не пишіть так багато, розумному це ітак давно відому, а дурному (я не готовий сказати таке про весь Народ, може якийсь там відсоток, може півтора)))))) , а дурному не цікаво((...тож маємо такий і реЗельтат
показать весь комментарий
16.11.2023 11:08 Ответить
Пішить без ребусів.Наш народ і так дурни,а тут ще ребуси.І про яку дурість ви пішете у півтора процента?Виходячи з результатів виборів,нас,ідіотів-73 проценти.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:15 Ответить
знову план?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:44 Ответить
думаю у них вже все готово там,,,,у теплих та мирних краях для прийому гостей
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
Будь гатов!
Всігда гатов!
До всього ви, *****, і завжди готові.
Тільки все завжди з вами трапляється несподівано!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:45 Ответить
Міністр та НБУ готові працювати безкоштовно?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:45 Ответить
йузік з лисим мурзіком будуть теж менше їсти?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:45 Ответить
це все що Вас турбує?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:48 Ответить
ага. ще здохнуть від анорексії, а так можно ці два мішки з гімном на лугандон скинуть й вони там підплигуючи витовкли б кучу народореспубліканців )))
показать весь комментарий
16.11.2023 10:54 Ответить
про кого Ви взагалі говорите і чому вони Вам так далися?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:56 Ответить
ну от нафіга таких тупих, які головних героїв цієї війни, заслужених орденоносців,..... влада собі в тролі набирає?? )))
показать весь комментарий
16.11.2023 11:03 Ответить
Ти теж меньше їсти не будеш.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:49 Ответить
Мабуть план буде подібний підготовці до війни.
Мабуть знову хтось насере у володіни штани.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:46 Ответить
Треба бабки пакувать
і у Ніццу ******
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
Заберіть лондонський пентхауз у Ахметова, і якраз вистарчить на індексацію пенсій...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:48 Ответить
- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить
- Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал.
- Вы и способ знаете? - Спросил заинтересованный Борменталь.
- Да какой тут способ, - становясь словоохотливым после водки, об'яснил Шариков, - дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
(С)
показать весь комментарий
16.11.2023 10:50 Ответить
А что не так? ахметов в свое время забирал предприятия. Теперь пришло время пустить его по миру.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:53 Ответить
Всто так! Правільной дорогой ідьотє, товаріщ. Експропріація експропріаторов!

Эх, яблочко, да с голубикою.
Подходи, буржуй, глазик выколю.
Глазик выколю, другой останется.
Чтобы знал, говно, кому кланяться. (С)
показать весь комментарий
16.11.2023 10:57 Ответить
Ну, тогда понять и простить?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:12 Ответить
Ні в якому разі! Дайош діктатуру пролєтаріата!
показать весь комментарий
16.11.2023 11:27 Ответить
По якому міру? Його та інших бенефіціарів Зєлі фінансують з кишень українців.

Pandamonium

Бачили, як Зеля поборов олігархів? У 2023 р. за зомбі-марафон заплатили 2 млрд грн, а на 2024 рік закладено 1,7 млрд:

Пінчук - 141,72 млн грн.

Ахметов «Ми - Україна» - 125,48 млн

Коломой, Медведчук «Студія 1+1» - 98,69 млн грн

Фірташ «Інтер» - 92,61 млн грн
показать весь комментарий
16.11.2023 10:57 Ответить
Таке відчуття, шо у вас вища економічна освіта.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:15 Ответить
Голосували по приколу? У вас вийшло! Дуже прикольно Не встигаю оновлювати запаси попкорну. І не кажіть шо я не попереджав
показать весь комментарий
16.11.2023 10:48 Ответить
Це ти про Трампа , чі про того Вахєріндусайобанько , який Зеленського нацистом обізвав? Які в конгресі допомогу заблокували.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:57 Ответить
Не придурюйтеся. Ви прекрасно знаєте про кого це я
показать весь комментарий
16.11.2023 10:59 Ответить
Я знаю , що допомога від США заблокована Трампом , та його прихильниками у Конгресі.
А то , що знаєте ви , то тільки вам відомо.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:08 Ответить
Вам там зручно на колінах з протягнутою рукою? Чи вже звикли?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:10 Ответить
А вам?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:20 Ответить
Бгг, я в НАТО, а ви рачки і з кукішем в кармані
показать весь комментарий
16.11.2023 11:28 Ответить
Зрозуміло. Десь я таке вже чув. Скабєєва , Саловєй ? Нє?
Є щє Орбан. Фіцо.
Дякую. У тебе дуже знайомі єдіномишлєнікі.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:34 Ответить
Ось і добре, ґарно коли всім весело
показать весь комментарий
16.11.2023 11:39 Ответить
Зрозуміло , що тобі , а не всім.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:46 Ответить
То вам не весело? А чого? Клятого Пороха нема, Зєля зєзідєнт, з ****** ось-ось будете домовлятися "десь посередині". Все як ви хотіли
показать весь комментарий
16.11.2023 11:51 Ответить
+++++++
показать весь комментарий
20.11.2023 06:39 Ответить
- Синку, горілка здорожчала..
- Татку, то ти тепер будеш меньше пиячити ?!
- Не синку, тепер ти будеш меньше їсти !
показать весь комментарий
16.11.2023 10:50 Ответить
Пограбували українців і втекти - от весь план. Простий, чіткий і зрозумілий.
Наприклад, так і зробив голова НБУ - Шевченко.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:50 Ответить
Кожний голова нбу...
показать весь комментарий
16.11.2023 11:41 Ответить
Міністр фінансів теж так хоче. Та і інші чиновники.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:34 Ответить
Готові, як були готові до шатлів верещук з шмигалем на Півдні України, аж поки до Миколаєва московіти на доїхали?!?!?
Невже, гроші з ОФШОРІВ, привладні ПОВЕРНУЛИ в Україну!
Чи може власне майно за кордоном попрохали, а гроші в Україну до бюджету повернули! Побороли врешті корупцію з барабанами в бомбосховищах!?!
показать весь комментарий
16.11.2023 10:51 Ответить
Он воно як. так а якого ж хріна ми ходимо по світу з протянуьою рукою тоді?
Основний посил- суспыльству затягнути пояси та продовжувати донатити з останніх сил, а ось "можновладців" це скорочення допомоги ніяк не зачепить.... Збс...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:51 Ответить
так, бо зачепить тільки простих людей, а ви як хотіли?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:55 Ответить
Байден точно президентом не стане, якщо Україну кине..
показать весь комментарий
16.11.2023 10:51 Ответить
Та невже?

25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. У серпні минулого року так вважали 38% громадян США. Про це свідчать дані американського соціологічного інституту Gallup.

Водночас, за даними соціологів, частка тих, хто вважає, що Вашингтон робить "занадто багато", зросла - 41% порівняно з 24% у серпні 2022 року та 29% у червні 2023 року. Зменшилась кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо - з 43% (у червні) до 33%.

За даними Gallup, у серпні 2022 року більшість - 66% - американців вважали, що США мають підтримати Україну у поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту. Ця думка дещо послабшала, оскільки 54% американців дотримуються такої точки зору. 43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться свою територією Росії. Джерело:
показать весь комментарий
16.11.2023 10:57 Ответить
не стане - в діда Джо є один але непереможний недостаток - його вік.
і з цим нічого не поробиш, американці практичні, вони дивляться на 4 роки вперед як мінімум.
на мою думку як би він сказав "я не балотуюся і підтримую, условного, Блінкена"
то рудому б нічого не світило, а так є то шо є...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:59 Ответить
ви за нього не переживайте, він у поважному віці, йому це не критично, на відміну від нас, думаю, він керується іншими підставами через які балатувався
показать весь комментарий
16.11.2023 10:59 Ответить
зарплаты- норм, чего беспокоиться???)
показать весь комментарий
16.11.2023 10:53 Ответить
Розкажи-но, зелений міністр, скільки закладено в бюджет на фінансування ОПи та Кабміну.
І чи скоротять це фінансування без допомоги США?
показать весь комментарий
16.11.2023 10:53 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
суспільство і є держава, вони відокремлюють себе від суспільства, тому вони готові
показать весь комментарий
16.11.2023 10:53 Ответить
Поки товстий схудне, худий здохне
показать весь комментарий
16.11.2023 11:22 Ответить
2019:
показать весь комментарий
16.11.2023 10:53 Ответить
офшорники і грабіжники українського народу при владі -готові,український народ ,доведений до відчаю і стану світового бомжа , цими грабіжниками при владі , теж майже вже готовий...
показать весь комментарий
16.11.2023 10:54 Ответить
Класс,высшая каста в Бриони готова к эвакуации в свои Испанские замки,низшая с простолюдинками пусть сама думает как выкручиваться.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:54 Ответить
Та який там план - звична справа:
Мінфін випускає ОВДП на суму 1,189 трлн. грн. (сума бюджетного дефіциту на 2024 рік), а НБУ їх викупляє за рахунок продажу 50% ЗВР, який наразі становить $39 млрд.
Але по ціні 61 грн./1$.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
А дальше? що продавати? чи цей рік останній... проїли і втекли...

по друге там в ЗВР не все валюта а ще облігації які х... продаш без погодження з країнами які їх надали США і ЄС...
показать весь комментарий
16.11.2023 11:07 Ответить
Частка ВКВ у ЗВР України - більше $36 млрд.
Так що на 2 роки вистачить.
А далі або "віслюк ... або падишах..." (с).
показать весь комментарий
16.11.2023 11:16 Ответить
Внизу є графік там чистої валюти 10.7 млрд.... решта облігації

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2031%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F%202023,%25%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B2) .
показать весь комментарий
16.11.2023 11:27 Ответить
На графіку синім - це казначейські ЦП США, що є таким же ліквідним активом, як і сам долар. Якщо не кращим.
Але суть проблеми з бюджетним дефіцитом в Україні це не міняє. Тут Ви праві на всі 100%.
Гадаю, що для суттєвого зменшення цієї бюджетної діри потрібно обрізати всі джерела корупційного збагачення місцевих депутатів.
Тому особисто моя пропозиція така: об'єднати всі місцеві бюджети з Державним в один-єдиний Бюджет Оборони України та фінансувати на місцевому рівні лише статті, що прямо передбачені законами: соціалка, освіта, підтримка критичної інфраструктури.
От тоді і девальвації гривні можна буде уникнути.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:02 Ответить
Китай за последние 2 года избавился примерно от 0,5 трл, таких бумаг.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:12 Ответить
Я думаю, суспільство не так напружилось, як Зельониє. Бо красти стільки не зможуть, як звикли. А підсіли на схематози, як на наркоту, і робити щось, вкладаючи гроші в економіку, так за ці п'ять років і не пробували.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:59 Ответить
зелені ****** завжди до вього готові - але потім "********"...
не вірю жодному слову
показать весь комментарий
16.11.2023 11:10 Ответить
Все розглядаєтся окрім залучення коштів олігархів, які дружньо грабували країну на протязі тридцяти років і врізання захмарних зарплат і пенсій під час війни.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:12 Ответить
"Марченко додав, що в уряді та Нацбанку відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників." Марченко добре знає, що надіятися на мудрість українського нарІду (не плутпти з народом) і його представників - слуг наріду - марно. До речі,що означає фраза" "Мінфін і НБУ готові до припинення допомоги США. Суспільство - ні"? Що і Мінфін, і НБУ вже затарились коштами з американськлї допомоги на роки вперед на відміну від суспільства? 🤔
показать весь комментарий
16.11.2023 11:12 Ответить
Вони грошей натирили і готоіві
показать весь комментарий
16.11.2023 11:19 Ответить
а ті що зараз крадуть..депутати,чинуші ..готові:?
показать весь комментарий
16.11.2023 11:33 Ответить
Усі все знають, то чого ж голосували за цю підорню... Поржали... Тепер поплачте... Шапіто...
показать весь комментарий
16.11.2023 11:34 Ответить
це ж як воно призирає хохлів і вважає їх бидлом, що він хороший, а народ ні, точно як міністр енергетики, - у нас енергії вистачить усім, тільки можуть бути питання з постачанням.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:44 Ответить
Це саме той випадок, коли краще жувати ніж говорити.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:53 Ответить
и снова все будет хорошо и есть планы.................а Вован вчера сказал что если не будет финансов,то или соц вылаты накроютя ,то ли хлопцам-военным надо будет урезать.........ну и власть...........кто что хочет тот и бла и бла..................................а отвечать хер будут если что не так...................................................
показать весь комментарий
16.11.2023 11:59 Ответить
Їхній план дій - це інфляція і зробити всіх жебраками, а паразити в цей час будуть за безцінь скупляти активи і землю
показать весь комментарий
16.11.2023 13:00 Ответить
І знов треба прикриватись суспільством
показать весь комментарий
16.11.2023 13:07 Ответить
🤣🤣🤣🤣 це, мабуть, почався етап правління диктатора зе під назвою «хоч паржом»
показать весь комментарий
16.11.2023 13:08 Ответить
Второй кидок от США. Первый раз было когда сдали все оружие за бумажку, не стоящую туалетной бумаги. А как заглядывали в рот американцам, а оно во как оказалось. Никому мы не нужны в этом мире, пока сами не научимся защищать себя. Пора строить и открывать старые заводы по производству вооружения или уйти в историю, другого пути выжить нет.
показать весь комментарий
16.11.2023 16:34 Ответить
Неймовірно, Мінфін та НБУ готові, звісно що це правда, що працівники цих установ зробили собі свій власний стратегічний запас вкрадених у суспільства коштів. А схем було як гною. Сидять тепер, як ті хом'яки, до усього готові. Головне вчасно вчителям і не лише їм фінансування урізати.
показать весь комментарий
16.11.2023 21:25 Ответить
і як цей під@р готовий?

віла в іспанії вже куплена?
показать весь комментарий
17.11.2023 01:11 Ответить
 
 