Минфин и НБУ готовы к прекращению помощи США. Общество - нет, - министр финансов Марченко

У Министерства финансов и Нацбанка есть план действий на случай, если финансовая помощь США Украине будет прекращена. Общество же к этому не готово, потому что такой сценарий будет "неприятным".

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на ежегодном собрании МВФ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"К этому мы готовы, но я думаю, что к этому не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным", - сказал Марченко.

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Глава Национального банка Андрей Пышный в свою очередь сказал, что государство знает, как действовать и в этом году, и в следующем.

"Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ", – сказал он.

Марченко добавил, что в правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей.

"В то же время, мы уже знаем о поддержке администрации [Байдена], она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в этом плане мы более оптимистично смотрим, чем кажется в месседжах", - сказал Марченко.

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Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из 50 млрд евро программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.

Глава Минфина добавил, что продолжается поиск альтернативных источников: активно проходят переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.

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