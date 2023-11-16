Минфин и НБУ готовы к прекращению помощи США. Общество - нет, - министр финансов Марченко
У Министерства финансов и Нацбанка есть план действий на случай, если финансовая помощь США Украине будет прекращена. Общество же к этому не готово, потому что такой сценарий будет "неприятным".
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на ежегодном собрании МВФ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"К этому мы готовы, но я думаю, что к этому не готовы другие стейкхолдеры и общество Украины. Поэтому мы считаем, что об этом сценарии рано говорить, потому что он может быть неприятным", - сказал Марченко.
Глава Национального банка Андрей Пышный в свою очередь сказал, что государство знает, как действовать и в этом году, и в следующем.
"Важно, чтобы в центре понимания оставалось устойчивое взаимодействие с МВФ", – сказал он.
Марченко добавил, что в правительстве и Нацбанке отслеживают ситуацию и надеются на мудрость американского народа и его представителей.
"В то же время, мы уже знаем о поддержке администрации [Байдена], она четко заявлена и артикулирована в соответствующих актах законодательства, поэтому в этом плане мы более оптимистично смотрим, чем кажется в месседжах", - сказал Марченко.
Министр также сообщил, что в общении с ЕС Украина заявляет о своем желании иметь больше средств в следующем году из 50 млрд евро программы Ukraine Facility, рассчитанной на четыре года.
Глава Минфина добавил, что продолжается поиск альтернативных источников: активно проходят переговоры с правительствами Канады, Японии, Норвегии, Южной Кореи.
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а якщо без жартів то розпаскудилось суспільство - забуло що таке хліб по карточках
ДЯ - КУ _ЇМО
не пишіть так багато, розумному це ітак давно відому, а дурному (я не готовий сказати таке про весь Народ, може якийсь там відсоток, може півтора)))))) , а дурному не цікаво((...тож маємо такий і реЗельтат
Всігда гатов!
До всього ви, *****, і завжди готові.
Тільки все завжди з вами трапляється несподівано!
Мабуть знову хтось насере у володіни штани.
і у Ніццу ******
- Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал.
- Вы и способ знаете? - Спросил заинтересованный Борменталь.
- Да какой тут способ, - становясь словоохотливым после водки, об'яснил Шариков, - дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
(С)
Эх, яблочко, да с голубикою.
Подходи, буржуй, глазик выколю.
Глазик выколю, другой останется.
Чтобы знал, говно, кому кланяться. (С)
Pandamonium
Бачили, як Зеля поборов олігархів? У 2023 р. за зомбі-марафон заплатили 2 млрд грн, а на 2024 рік закладено 1,7 млрд:
Пінчук - 141,72 млн грн.
Ахметов «Ми - Україна» - 125,48 млн
Коломой, Медведчук «Студія 1+1» - 98,69 млн грн
Фірташ «Інтер» - 92,61 млн грн
А то , що знаєте ви , то тільки вам відомо.
Є щє Орбан. Фіцо.
Дякую. У тебе дуже знайомі єдіномишлєнікі.
- Татку, то ти тепер будеш меньше пиячити ?!
- Не синку, тепер ти будеш меньше їсти !
Наприклад, так і зробив голова НБУ - Шевченко.
Невже, гроші з ОФШОРІВ, привладні ПОВЕРНУЛИ в Україну!
Чи може власне майно за кордоном попрохали, а гроші в Україну до бюджету повернули! Побороли врешті корупцію з барабанами в бомбосховищах!?!
Основний посил- суспыльству затягнути пояси та продовжувати донатити з останніх сил, а ось "можновладців" це скорочення допомоги ніяк не зачепить.... Збс...
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. У серпні минулого року так вважали 38% громадян США. Про це свідчать дані американського соціологічного інституту Gallup.
Водночас, за даними соціологів, частка тих, хто вважає, що Вашингтон робить "занадто багато", зросла - 41% порівняно з 24% у серпні 2022 року та 29% у червні 2023 року. Зменшилась кількість тих, хто вважає, що США роблять достатньо - з 43% (у червні) до 33%.
За даними Gallup, у серпні 2022 року більшість - 66% - американців вважали, що США мають підтримати Україну у поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту. Ця думка дещо послабшала, оскільки 54% американців дотримуються такої точки зору. 43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться свою територією Росії. Джерело:
і з цим нічого не поробиш, американці практичні, вони дивляться на 4 роки вперед як мінімум.
на мою думку як би він сказав "я не балотуюся і підтримую, условного, Блінкена"
то рудому б нічого не світило, а так є то шо є...
І чи скоротять це фінансування без допомоги США?
Мінфін випускає ОВДП на суму 1,189 трлн. грн. (сума бюджетного дефіциту на 2024 рік), а НБУ їх викупляє за рахунок продажу 50% ЗВР, який наразі становить $39 млрд.
Але по ціні 61 грн./1$.
по друге там в ЗВР не все валюта а ще облігації які х... продаш без погодження з країнами які їх надали США і ЄС...
Так що на 2 роки вистачить.
А далі або "віслюк ... або падишах..." (с).
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2031%20%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F%202023,%25%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B2) .
Але суть проблеми з бюджетним дефіцитом в Україні це не міняє. Тут Ви праві на всі 100%.
Гадаю, що для суттєвого зменшення цієї бюджетної діри потрібно обрізати всі джерела корупційного збагачення місцевих депутатів.
Тому особисто моя пропозиція така: об'єднати всі місцеві бюджети з Державним в один-єдиний Бюджет Оборони України та фінансувати на місцевому рівні лише статті, що прямо передбачені законами: соціалка, освіта, підтримка критичної інфраструктури.
От тоді і девальвації гривні можна буде уникнути.
не вірю жодному слову
віла в іспанії вже куплена?