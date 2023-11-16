Блокирование границы поляками: день простоя стоит украинским перевозчикам не менее 300 евро
Каждый день простоя на границе, которую блокируют перевозчики из Польши, стоит украинским перевозчикам минимум 300 евро.
Об этом Українському радіо рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, блокировка границы на 90% имеет политическую составляющую.
Во-первых, польская партия "Конфедерация", активно поддерживающая эту забастовку, откровенно антиукраинская и пророссийская. Во-вторых, машины, фактически блокирующие границу, приехали из Бялой Подляски (город в восточной Польше. – Ред.), и эти перевозчики раньше работали на рынке Беларуси и россии. Сегодня эта возможность закрыта. Они не перестроились со своими машинами на европейские рынки и решили поблокировать", - сказал Балин.
Он подчеркнул, что именно забастовку не поддерживает официально ни одна государственная ассоциация польских перевозчиков, а их там много, кроме одной, принадлежащей одному из бастующих. И крупные системные перевозчики тоже не поддерживают эту забастовку.
Балин добавил, что из-за блокирования польскими перевозчиками движения грузовиков по трем направлениям пунктов пропуска на границе с Украиной украинские перевозчики потеряли не менее 300 евро за каждый день лишнего простоя.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.
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Ще з місяць такого "страйку" і тисячі працівників торгівельної сфери Польщі поїдуть в бік українського кордону лупасити тих, хто його блокує.
Аби зібрати отих усіх «блокіраторів»і на декілька годин під Авдіївку,вони б інакше заспівали.
А наші у марафоні нам на десяти каналах розказують,а скільки каналів англійською-німецькою-польською мовить за кордон?