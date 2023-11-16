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Блокирование границы поляками: день простоя стоит украинским перевозчикам не менее 300 евро

фура,фуры

Каждый день простоя на границе, которую блокируют перевозчики из Польши, стоит украинским перевозчикам минимум 300 евро.

Об этом Українському радіо рассказал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, блокировка границы на 90% имеет политическую составляющую.

Во-первых, польская партия "Конфедерация", активно поддерживающая эту забастовку, откровенно антиукраинская и пророссийская. Во-вторых, машины, фактически блокирующие границу, приехали из Бялой Подляски (город в восточной Польше. – Ред.), и эти перевозчики раньше работали на рынке Беларуси и россии. Сегодня эта возможность закрыта. Они не перестроились со своими машинами на европейские рынки и решили поблокировать", - сказал Балин.

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Он подчеркнул, что именно забастовку не поддерживает официально ни одна государственная ассоциация польских перевозчиков, а их там много, кроме одной, принадлежащей одному из бастующих. И крупные системные перевозчики тоже не поддерживают эту забастовку.

Балин добавил, что из-за блокирования польскими перевозчиками движения грузовиков по трем направлениям пунктов пропуска на границе с Украиной украинские перевозчики потеряли не менее 300 евро за каждый день лишнего простоя.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.

Автор: 

граница (5312) Польша (8543) дальнобойщики (55)


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Топ комментарии
+10
За Путинські гроші вони там будуть рік стояти!
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16.11.2023 11:07 Ответить
+7
А закупи на польських гуртівнях також зупинились разом із перевізниками їх товарів в Україну. Там збитки (не отримані доходи) від не реалізації на експорт сягають на порядки більших цифр.
Ще з місяць такого "страйку" і тисячі працівників торгівельної сфери Польщі поїдуть в бік українського кордону лупасити тих, хто його блокує.
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16.11.2023 11:11 Ответить
+6
Так чого чинна польська влада їх не розжене?
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16.11.2023 11:08 Ответить
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Г...ндони є скрізь.
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16.11.2023 11:06 Ответить
За Путинські гроші вони там будуть рік стояти!
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16.11.2023 11:07 Ответить
Так чого чинна польська влада їх не розжене?
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16.11.2023 11:08 Ответить
Гроші не пахнуть.
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16.11.2023 11:09 Ответить
Усі винні , окрім оманського віслюка та 80-ти раднецьких члінів у найвеличнішого чліна, що юзає Ваву.
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16.11.2023 11:10 Ответить
А закупи на польських гуртівнях також зупинились разом із перевізниками їх товарів в Україну. Там збитки (не отримані доходи) від не реалізації на експорт сягають на порядки більших цифр.
Ще з місяць такого "страйку" і тисячі працівників торгівельної сфери Польщі поїдуть в бік українського кордону лупасити тих, хто його блокує.
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16.11.2023 11:11 Ответить
А я одне скажу,поляки полякамиале наша влада,особливо МЗС теж багато недоробляє не тільки в цьому напрямку,а і взагалі.
Аби зібрати отих усіх «блокіраторів»і на декілька годин під Авдіївку,вони б інакше заспівали.
А наші у марафоні нам на десяти каналах розказують,а скільки каналів англійською-німецькою-польською мовить за кордон?
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16.11.2023 11:15 Ответить
Польща перетворюється на країну 404 , якщо польський уряд не може навести лад на кордоні і розігнати купку проплачених Рашкою провокаторів то це не держава а імітація .
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16.11.2023 11:19 Ответить
владу України у відставку
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16.11.2023 11:33 Ответить
Потрібно у середовище страйкарів запускати різні чутки, мовляв. вже переписали прізвища водіїв. Їм будуть ускладнювати працевлаштування в інших компаніях коли польський уряд розвалить цю. Що номери автівок вже зафіксовані та одержать бан на перевезення в західних напрямках. Що особисто водії можуть постраждати у разі перетину кордону з Україну у подальшому. Що можуть страйкарям наркоти підипать в чай на зупинці, а потім перевірити. Що просто у фуру щось незаконне підкинуть і доказуй що не лох. Та багато чого можливо наговорити . Це також фронт. І чому ми маємо ним гребувати.
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16.11.2023 11:58 Ответить
польские блокировщики тоже столько же теряют
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16.11.2023 13:17 Ответить
Так тре розповсюджувати скрізь, що блокує кордон москальська сила. Ех, якби ж то висмикнути цих блокувальників декілька штук до нас та допит провести. Там багато чого можна почути.
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17.11.2023 13:06 Ответить
 
 