Спецпредставитель США Прицкер призвала думать, как Украине экономически устоять, если помощи от Штатов не будет, - СМИ
Специальный представитель президента США по вопросам украинского восстановления Пенни Прицкер во время визита в Украину призвала думать, как Украине экономически устоять без помощи США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, собеседника в команде Зеленского и президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера.
Так, Прицкер встретилась с президентом Зеленским, премьером Шмыгалем, чиновниками, спикером ВР Стефанчуком и американским бизнесом. Также вместе с главой ОП Ермаком она была на конгрессе региональных властей.
Источник издания рассказал, что Прицкер пыталась "подвести к мнению", как именно Украине экономически устоять без помощи США.
"На встречах Пенни пыталась подводить к мнению, по типу, вот представим, что американской помощи нет: что нужно за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", - отметил источник.
В то же время президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что главным вопросом Прицкер во время визита было "Что мешает успеху и кто мешает?".
Большинство людей, пересекавшихся с представительницей Байдена, пишет издание, настораживал призыв Прицкер не ждать помощи Запада, а искать точки роста в условиях, будто помощи не будет. Этот тезис "с тревогой передавали в кулуарах украинские политики" после отъезда Прицкер из Киева.
Собеседник УП в Офисе Президент призвал не драматизировать эту историю и пояснил: "Не стоит говорить, что у нее были какие-то месседжи, что поддержки не будет. Она имеет очень четкий бизнес подход и хочет наоборот нам помочь: представим, что поддержки Запада нет, что нам и вам нужно сделать сейчас, чтобы вы оставались устойчивыми и могли функционировать в любых условиях. Давайте искать такие решения, которые позволят вам оставаться успешными".
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Вполне практический и актуальный.
Просто лично Вам ответить нечего.
Всему своё время.
Хотя, можете не отвечать.
Я чуть ниже ответил))))
Так вот так не бывает: за это всегда будет прилетать. Вечно.
Навіть зараз "воно" собі гундосить щось під ніс, коли дорослі люди йому кажуть, яка ситуація склалась. Він хоче вкрай ппосрати і людей і країну? Хто буде жити на цій зруйнованій території? А хто буде (фізично) кордони такої території боронити, якщо люди остаточно масово емігрують?
Відновлювати хоч щось за великим рахунком буде нікому, тому що переважна більшість населення буде складатися з старих, жінок, дітей та інвалідів.
А через років 5 росія посуне далі і окупує те, що залишилось.
Німеччина подвоює військову і фінансову допомогу Україні,
то ж варто робити висновки.
Німеччина дає, але далеко не всю номенклатуру, та й чи надовго тієї допомоги вистачить.
Хоча, якщо оборонятися, то декілька років протриматися зможем. Але якщо ще один такий "потужний" наступ, як цього літа, то і оборонятися буде нікому.
Якщо Захід зоче наступ - потріібні інші засоби - Залужний чітко це виклав.
А Залужний не може пояснити, чому так сталося.
Тому що прийдеться прямо говорити про те, НАПРИКЛАД, як зе-шобла вкрала 800 000 тонн пального, призначеного для наступу. І замість того, щоб вдарити кулаком із 12-ти бригад, заправити змогли лише техніку двох -трьох.
Недарма те пальне, яке зараз поставляють нам союзники, фарбується барвниками. Дизель червоним, а бензин зеленим.
где вы есть. Вам точно не понравится.
Та щоб на ділі ефективніше протистояти розкраданням.
Де її рецепти боротьби з розкраданнями ?
Припинення допомоги - це вже зовсім інше.
Це відповідь на всі вкиди.
Росія кинула виклик Штатам? (НАТО повинно повернутися в кордони 1997-го року)
Ну що ж... І тут Україна сама підставилася, вибравши блазня президентом під час війни, і тим самим спровокувавши росію на повномасштабне вторгнення.
Штатам випав джек-пот, і вони були б дурними, якби ним не скористалися.
Є Японія, з якою вона в стані війни, є Кавказ, який нічого не пробачає,
є мовчазний сусід Китай, що сидить на березі річки ...
А не чисто по приколу? Чтобы поржать?
Народ сделал свой выбор - это демократия.
Народ ответит за свой выбор - это тоже демократия.
За свои поступки приходится отвечать.
@tZEinform
Затвердженим урядом України бюджетом на 2024 рік передбачено фінансування соціальних виплат у розмірі 469,9 млрд гривень. Оплата праці військовослужбовців - 257,7 млрд гривень; Заробітна плата та інші виплати працівникам державного апарату - 973,5 млрд гривень;
На сектор безпеки і оборони виділять 1,69 трлн грн, а з них трильйон на грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями).
Зверніть увагу, на військовослужбовців в 4 раза більше названої вами суми.
Покриття дефіциту пенсійного фонду -272млрд
Субсидії- 50млрд
Освіта - 179млрд
Охорона здоров'я - 201млрд
Органи держвлади - 61млрд (в 15 разів менше названої вами суми)
Суди - 24млрд
Прокуратура - 15млрд.
а їх -зрадників та мародерів, викриє народ і підвісить на гілляку!
кінець епохи зелених зрадників!
Но США не весь Запад, большая часть Европы заинтересована в победе Украины намного больше чем США.
Если взять страны Европы (включая GB) которые поддерживают Украину, то их ВВП сопоставим с США, поэтому заменить США можно - было бы желание этих стран. 50 миллиардов в год не критичная сумма. Например золотовалютные запасы небольшой но богатой Норвегии 77.836 млрд. USD в 2023 году.
Англия, Германия и Франция - это уже не посмешище.
https://fakty.com.ua/ru/svit/20231003-viddaly-vse-shho-mogly-zmi-pyshut-shho-u-brytaniyi-zakinchylasya-potribna-********-zbroya/ Отдали все, что могли: СМИ пишут, что у Британии закончилось необходимое Украине оружие
Варто перекрити американский краник, і ніякого Ізраілю за 3 місяці не стане.
Якщо мізків нема, то нічого і не розлетиться.
Але до цього і йде
Тому пенсіонери якщо не отримають пенсію будуть звинувачувати владу
Для вас дорога відкрита-їдьте за кордон
Тому, ...
А нам?
большой привет для маленькой,
для маленькой такой компании,
для Зелёной такой компании
огромный такой привет !
Так, шо, Володимир Олександрович, розминайте булки !
На армію виділяють 1 трлн гривень, розкрадають на стадіонах та барабанах макс 100 млн, тобто в 10 тис раз меньше, але довб*в вже не зупинити. Такі самі волали за свинарчуків та привели до влади зелень. Такі самі ніечеми волають щоб зараз повністю просрати фронт.
Вона казала що потрібно починати державі Україна і її громадянам дорослішати і не чекати що добрі дяді чи тьоті з інших країн все побудують в Україні, а ви тільки сидіть і чекайте. Вона закликала до відповідальності за свою країну.
Не під германським прапором вчити нас жити
Відбираючи нашу Ядерну зброю, ви брали на себе гарантії безпеки України.
В разі поразки України (= США, як гнилого союзника) у світі з'явиться щонайменше з десяток нових членів ядерного клубу, багато з яких будуть класти свій член на США, подібно Півн. Кореї (наприклад Іран)
Містєрам-таваріщам Байдену та Сі варто добре над цим подумати