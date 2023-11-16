РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9991 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине Война
33 273 279

Спецпредставитель США Прицкер призвала думать, как Украине экономически устоять, если помощи от Штатов не будет, - СМИ

пріцкер

Специальный представитель президента США по вопросам украинского восстановления Пенни Прицкер во время визита в Украину призвала думать, как Украине экономически устоять без помощи США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, собеседника в команде Зеленского и президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера.

Так, Прицкер встретилась с президентом Зеленским, премьером Шмыгалем, чиновниками, спикером ВР Стефанчуком и американским бизнесом. Также вместе с главой ОП Ермаком она была на конгрессе региональных властей.

Источник издания рассказал, что Прицкер пыталась "подвести к мнению", как именно Украине экономически устоять без помощи США.

"На встречах Пенни пыталась подводить к мнению, по типу, вот представим, что американской помощи нет: что нужно за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", - отметил источник.

Читайте: Война в Израиле не повлияет на поддержку Украины, - спецпредставитель США Прицкер

В то же время президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что главным вопросом Прицкер во время визита было "Что мешает успеху и кто мешает?".

Большинство людей, пересекавшихся с представительницей Байдена, пишет издание, настораживал призыв Прицкер не ждать помощи Запада, а искать точки роста в условиях, будто помощи не будет. Этот тезис "с тревогой передавали в кулуарах украинские политики" после отъезда Прицкер из Киева.

Собеседник УП в Офисе Президент призвал не драматизировать эту историю и пояснил: "Не стоит говорить, что у нее были какие-то месседжи, что поддержки не будет. Она имеет очень четкий бизнес подход и хочет наоборот нам помочь: представим, что поддержки Запада нет, что нам и вам нужно сделать сейчас, чтобы вы оставались устойчивыми и могли функционировать в любых условиях. Давайте искать такие решения, которые позволят вам оставаться успешными".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без финансовой помощи от союзников Украине придется выбирать между соцвыплатами и расходами на армию, - Зеленский

Автор: 

США (27334) Прицкер Пенни (36)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Почнуть ****%ти втричі швидше😂
показать весь комментарий
16.11.2023 11:16 Ответить
+34
Зеленскому ніколи думати. А у тих, хто реально керує державою, інакші цілі.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:15 Ответить
+31
як саме Україні економічно встояти без допомоги США. Джерело:

НИКАК, сказки не будет.
Первейшие катаклизмы с соц/гос/ и пр. выплатами положат на корню всю коммуналку, увеличится выезд трудоспособных женщин, задержи зп,зп еще больше в тень , меньше налогов больше печатать, инфляция ежедневная и тд и тп. Все ведь уже было, все это проходили
показать весь комментарий
16.11.2023 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Почему еврейский?
Вполне практический и актуальный.
Просто лично Вам ответить нечего.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:13 Ответить
Просто мой ответ не понравится.
Всему своё время.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:17 Ответить
Ответ не доллар, чтобы нравиться))))
Хотя, можете не отвечать.
Я чуть ниже ответил))))
показать весь комментарий
16.11.2023 13:29 Ответить
Есть любители девиза: чтобыі у нас всё было, и нам за это ничего не было.
Так вот так не бывает: за это всегда будет прилетать. Вечно.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:35 Ответить
Знайди кращих.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:50 Ответить
Финита ля комедиа. Думать нужно было мозгами, прежде чем полностью на иностранную помощь полагаться и ставить заведомо невыполнимые условия завершения войны.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:48 Ответить
Зато поржали от души и шашлычки были скусные.....
показать весь комментарий
16.11.2023 12:52 Ответить
100%
Навіть зараз "воно" собі гундосить щось під ніс, коли дорослі люди йому кажуть, яка ситуація склалась. Він хоче вкрай ппосрати і людей і країну? Хто буде жити на цій зруйнованій території? А хто буде (фізично) кордони такої території боронити, якщо люди остаточно масово емігрують?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:54 Ответить
А йому плювати. Ця шобла некомпетентних підарасів пришла "прібарахлітса", а після них - хоч потоп.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:10 Ответить
Шобла маленька, а озброєна армія велика.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:26 Ответить
Та ще і час військовий - сюсюкати ніколи.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:33 Ответить
Залишаться мільйонів 30, на тих територіях, що росія ще не захопила.
Відновлювати хоч щось за великим рахунком буде нікому, тому що переважна більшість населення буде складатися з старих, жінок, дітей та інвалідів.
А через років 5 росія посуне далі і окупує те, що залишилось.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:17 Ответить
І Польща, Чехія, країни Балтії спокійно на це дивитимуться ?
Німеччина подвоює військову і фінансову допомогу Україні,
то ж варто робити висновки.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:22 Ответить
І Польща і Чехія і країни Балтії, члени НАТО. А зовсім змінює справу.
Німеччина дає, але далеко не всю номенклатуру, та й чи надовго тієї допомоги вистачить.
Хоча, якщо оборонятися, то декілька років протриматися зможем. Але якщо ще один такий "потужний" наступ, як цього літа, то і оборонятися буде нікому.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:37 Ответить
Наступу не було - про це Залужний і написав у своїй статті.
Якщо Захід зоче наступ - потріібні інші засоби - Залужний чітко це виклав.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:47 Ответить
Наступу не було і Наступ провалився, це не одне і теж.
А Залужний не може пояснити, чому так сталося.
Тому що прийдеться прямо говорити про те, НАПРИКЛАД, як зе-шобла вкрала 800 000 тонн пального, призначеного для наступу. І замість того, щоб вдарити кулаком із 12-ти бригад, заправити змогли лише техніку двох -трьох.
Недарма те пальне, яке зараз поставляють нам союзники, фарбується барвниками. Дизель червоним, а бензин зеленим.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:16 Ответить
Тепер що, не буде ні фонтанів ні стадіонів? Чи фонтани і стадіони залишаться, а просто вчителям уріжуть зарплату в 4.000 $ ?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:52 Ответить
Немає такого в тексті меморандуму. Читайте.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:27 Ответить
Не совсем так. Лимон ещё не выжат до конца. Ещё годик, примерно.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:20 Ответить
Тогда вы автоматически получите новообразованный хамас в каждой стране,
где вы есть. Вам точно не понравится.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:24 Ответить
"Вы" - это кто?
показать весь комментарий
16.11.2023 13:40 Ответить
Это любители спрашивать: "А что вы нам сделаете?"
показать весь комментарий
16.11.2023 13:43 Ответить
Два федераста сидя на одной и той же швабре мило беседуют путушары, передайте старшему смены, что я вам обьявил даа наряда вне очереди
показать весь комментарий
16.11.2023 13:26 Ответить
Яка в неї була роль? Втягнутися у війну з паРашею?
показать весь комментарий
16.11.2023 13:25 Ответить
Пріцкер направили до України, щоб зробити аудит американської допомоги.
Та щоб на ділі ефективніше протистояти розкраданням.
Де її рецепти боротьби з розкраданнями ?
Припинення допомоги - це вже зовсім інше.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:31 Ответить
Ні, я про те, що "україна свою роль виконала і США не потрібна". Вже кілька разів бачила цей вкид, от і цікаво - яка ж роль була?
показать весь комментарий
16.11.2023 13:35 Ответить
НАТО потрібен буфер від московії, і так буде завжди.
Це відповідь на всі вкиди.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:37 Ответить
Але ж НАТО напряму вже межує з Парашею. Україна вже фізичноне може виконувати роль буфера.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:17 Ответить
Один мудрий китаєць колись давно сказав " якщо війни не уникнути, то краще вести її на чужій території, та чужими руками".
Росія кинула виклик Штатам? (НАТО повинно повернутися в кордони 1997-го року)
Ну що ж... І тут Україна сама підставилася, вибравши блазня президентом під час війни, і тим самим спровокувавши росію на повномасштабне вторгнення.
Штатам випав джек-пот, і вони були б дурними, якби ним не скористалися.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:58 Ответить
А Росія не підставилась ?
Є Японія, з якою вона в стані війни, є Кавказ, який нічого не пробачає,
є мовчазний сусід Китай, що сидить на березі річки ...
показать весь комментарий
16.11.2023 14:18 Ответить
Мене проблеми Росії не хвилюють від слова зовсім.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:28 Ответить
Страна в войне, потому что северный сосед хочет кушать.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:39 Ответить
А может к ВЫБОРАМ надо было ответственней относиться?
А не чисто по приколу? Чтобы поржать?
Народ сделал свой выбор - это демократия.
Народ ответит за свой выбор - это тоже демократия.
За свои поступки приходится отвечать.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:44 Ответить
Отакий він ленд-ліз
показать весь комментарий
16.11.2023 13:25 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Затвердженим урядом України бюджетом на 2024 рік передбачено фінансування соціальних виплат у розмірі 469,9 млрд гривень. Оплата праці військовослужбовців - 257,7 млрд гривень; Заробітна плата та інші виплати працівникам державного апарату - 973,5 млрд гривень;
показать весь комментарий
16.11.2023 13:26 Ответить
Подобаються мені брехуни, невже всі навкруги ідіоти, і не можуть перевірити десяток цифр?
На сектор безпеки і оборони виділять 1,69 трлн грн, а з них трильйон на грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями).
Зверніть увагу, на військовослужбовців в 4 раза більше названої вами суми.

Покриття дефіциту пенсійного фонду -272млрд
Субсидії- 50млрд
Освіта - 179млрд
Охорона здоров'я - 201млрд
Органи держвлади - 61млрд (в 15 разів менше названої вами суми)
Суди - 24млрд
Прокуратура - 15млрд.
показать весь комментарий
16.11.2023 22:26 Ответить
зебіли переймаються, що красти не буде чого
а їх -зрадників та мародерів, викриє народ і підвісить на гілляку!

кінець епохи зелених зрадників!
показать весь комментарий
16.11.2023 13:28 Ответить
Який народ тата і держава,як шо народ дозволяе усіляким проходимцям на чолі с зеленським і його шоблою красти і не мати покаранняЮто така держава не мае права на життяА так дивися в інтернеті і крім базікання і беспросвітної брехні нічого нема,так що нема що скуліти що у нас погане життя і оборонка не робе.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:29 Ответить
Пенни Прицкер патриотка Израиля в первую очередь, её можно понять.
Но США не весь Запад, большая часть Европы заинтересована в победе Украины намного больше чем США.
Если взять страны Европы (включая GB) которые поддерживают Украину, то их ВВП сопоставим с США, поэтому заменить США можно - было бы желание этих стран. 50 миллиардов в год не критичная сумма. Например золотовалютные запасы небольшой но богатой Норвегии 77.836 млрд. USD в 2023 году.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:29 Ответить
Дурень думкой богатеет, опять. Европа в военном плане это посмешище. А ждать пока они хоть как-то возродят свою военную промышленность - так никаких украинцев не хватит.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:45 Ответить
Не надо забывать про Англию.
Англия, Германия и Франция - это уже не посмешище.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:56 Ответить
Да нет, это всё и есть посмешище в том числе. Остальных просто даже в расчёт брать смысла нет.

https://fakty.com.ua/ru/svit/20231003-viddaly-vse-shho-mogly-zmi-pyshut-shho-u-brytaniyi-zakinchylasya-potribna-********-zbroya/ Отдали все, что могли: СМИ пишут, что у Британии закончилось необходимое Украине оружие
показать весь комментарий
16.11.2023 14:20 Ответить
Зараз соціалку практично платить Америка, автоматично з цього випливає, пенсій і зв'язаної соціалки не буде, або в кращому випадку максимально уріжуть, але на мою думку тим в кого є працюючі діти, працюючим пенсіонерам і біженцям за кордоном!
показать весь комментарий
16.11.2023 13:30 Ответить
Ізраілю Америка платить соціалку також, але про припинення ніхто не говорить.
Варто перекрити американский краник, і ніякого Ізраілю за 3 місяці не стане.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:07 Ответить
Дятел, в этой статье речь идёт про Украину. Забудь хоть на минуту про тот Израиль
показать весь комментарий
16.11.2023 14:28 Ответить
зЕлений недомірок робить все,щоб допомога від союзників припинилась!
показать весь комментарий
16.11.2023 13:34 Ответить
Як там: іноді й треба подумати, та нічим
показать весь комментарий
16.11.2023 13:51 Ответить
І ноді виручає книжковий склад, віадук та паркан у потрібному місці.
Якщо мізків нема, то нічого і не розлетиться.
показать весь комментарий
16.11.2023 14:09 Ответить
А тут і думати нічого , рішення дуже просте - урізати 3.14дорам зряплати , на все вистачить .
показать весь комментарий
16.11.2023 14:26 Ответить
Если штаты перестанут нам помогать боеприпасами, то вопрос капитуляции украинской армии, это вопрос нескольких месяцев, к сожалению. Чудес не бывает.
показать весь комментарий
16.11.2023 16:22 Ответить
Зі зрадникамиу владі це це відбудеться швидко навіть за збереження військових поставок.
показать весь комментарий
16.11.2023 18:33 Ответить
зеленський і "думати" це протилежні поняття.
показать весь комментарий
16.11.2023 16:52 Ответить
Заморозять пенсії та зарплати і Україна витримає і без США
Але до цього і йде
Тому пенсіонери якщо не отримають пенсію будуть звинувачувати владу
Для вас дорога відкрита-їдьте за кордон
показать весь комментарий
16.11.2023 17:02 Ответить
Соплеменники твої, Прітцкер, заважають. Нещадно грабують Україну, і не тільки...
показать весь комментарий
16.11.2023 17:09 Ответить
Для того, щоб було кому думати, у владу потрібно обирати професіоналів, а не "простих парней з наріТу", які вміють тільки нищити і красти.
Тому, ...
показать весь комментарий
16.11.2023 17:50 Ответить
повернула б ядерні боєголовки, що клінтон забрав, і нічого б було б думать
показать весь комментарий
16.11.2023 17:58 Ответить
хто забрав? Кучма віддав все росії вона основний вигодонабувач ,після цього рішення відновила свій баланс,а Україна втратила захист.
показать весь комментарий
16.11.2023 21:33 Ответить
Це попередження зленій владі- перестаньте красти бо грошей не буде. Пані Пріцкер просто подивилася на результати аудиту - думаю була трохи здивована. Думаю що в ОП все розуміли і почали замовляти квитки - поближче до грошей.
показать весь комментарий
16.11.2023 18:32 Ответить
«Давайте шукати такі рішення, які дозволять вам залишатись успішними»
А нам?
показать весь комментарий
16.11.2023 18:48 Ответить
А це такий,
большой привет для маленькой,
для маленькой такой компании,
для Зелёной такой компании
огромный такой привет !
Так, шо, Володимир Олександрович, розминайте булки !
показать весь комментарий
16.11.2023 18:48 Ответить
В коментарях довбні без калькуляторів.
На армію виділяють 1 трлн гривень, розкрадають на стадіонах та барабанах макс 100 млн, тобто в 10 тис раз меньше, але довб*в вже не зупинити. Такі самі волали за свинарчуків та привели до влади зелень. Такі самі ніечеми волають щоб зараз повністю просрати фронт.
показать весь комментарий
16.11.2023 19:49 Ответить
тобто, Пріцкер провокаторша та праює на москву?
показать весь комментарий
16.11.2023 21:25 Ответить
Не виключено ,що Спецпредставниця США Пріцкер їхала в Україну не настільки,щоб допомогти Україні і її народу , а через певний проміжок часу сказати українському народові наперед заготовлену американську аферу "ми завжди будемо Вам в дальнішому, допомагати ,але на словах ,а на ділі будемо робити так,як вигідно куйлу"
показать весь комментарий
16.11.2023 20:31 Ответить
ха ха, владу закликали думати,тобто поставили перед фактом, війна буде ще з років 10 і як вирулити без Західної допомоги, думайТhe асфальт то назад на гроші не обернеш..
показать весь комментарий
16.11.2023 21:23 Ответить
Зелене кодло упоралось
показать весь комментарий
16.11.2023 21:43 Ответить
А тепер читаємо уважніше: представниця Байдена сказала що українці повинні 2024 рік використати розумно. Почати намагатися розраховувати на власні сили. Вона не казала що допомоги точно не буде.
Вона казала що потрібно починати державі Україна і її громадянам дорослішати і не чекати що добрі дяді чи тьоті з інших країн все побудують в Україні, а ви тільки сидіть і чекайте. Вона закликала до відповідальності за свою країну.
показать весь комментарий
16.11.2023 22:44 Ответить
Пріцкер закликала до відповідальності за свою країну вже зараз сьогодні. А не колись. Бо українцям в Україні жити.
показать весь комментарий
16.11.2023 22:45 Ответить
Українці вже відповіли сотнями тисяч життів за Україну!
Не під германським прапором вчити нас жити
показать весь комментарий
17.11.2023 08:16 Ответить
Тим більше, коли Пентагон купує дизель в рашки
показать весь комментарий
17.11.2023 08:17 Ответить
Зустрічне питання пані Пріцкер (= США).

Відбираючи нашу Ядерну зброю, ви брали на себе гарантії безпеки України.

В разі поразки України (= США, як гнилого союзника) у світі з'явиться щонайменше з десяток нових членів ядерного клубу, багато з яких будуть класти свій член на США, подібно Півн. Кореї (наприклад Іран)

Містєрам-таваріщам Байдену та Сі варто добре над цим подумати
показать весь комментарий
17.11.2023 08:13 Ответить
Читаю коментарі - нема слів, вам кажуть , ви велика багата країна, розвивайте її, живіть своїми силами, а не як дитЯ бігає за мамкою
показать весь комментарий
17.11.2023 08:13 Ответить
Хто вкладе хоч гривню чи долар в країну під ракетами?
показать весь комментарий
17.11.2023 08:19 Ответить
Керовать должет тот,кто платит,америка финансировала и армию и социалку,но управляли всем квартальные балбесы,теперь останемся без средств,но балбесами в офисах.
показать весь комментарий
17.11.2023 08:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 