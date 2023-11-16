Спецпредставитель США Прицкер призвала думать, как Украине экономически устоять, если помощи от Штатов не будет, - СМИ

Специальный представитель президента США по вопросам украинского восстановления Пенни Прицкер во время визита в Украину призвала думать, как Украине экономически устоять без помощи США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров, собеседника в команде Зеленского и президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера.

Так, Прицкер встретилась с президентом Зеленским, премьером Шмыгалем, чиновниками, спикером ВР Стефанчуком и американским бизнесом. Также вместе с главой ОП Ермаком она была на конгрессе региональных властей.

Источник издания рассказал, что Прицкер пыталась "подвести к мнению", как именно Украине экономически устоять без помощи США.

"На встречах Пенни пыталась подводить к мнению, по типу, вот представим, что американской помощи нет: что нужно за следующий год сделать, чтобы ваша экономика выстояла даже в такой ситуации? И это так всех нормально напрягло", - отметил источник.

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В то же время президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что главным вопросом Прицкер во время визита было "Что мешает успеху и кто мешает?".

Большинство людей, пересекавшихся с представительницей Байдена, пишет издание, настораживал призыв Прицкер не ждать помощи Запада, а искать точки роста в условиях, будто помощи не будет. Этот тезис "с тревогой передавали в кулуарах украинские политики" после отъезда Прицкер из Киева.

Собеседник УП в Офисе Президент призвал не драматизировать эту историю и пояснил: "Не стоит говорить, что у нее были какие-то месседжи, что поддержки не будет. Она имеет очень четкий бизнес подход и хочет наоборот нам помочь: представим, что поддержки Запада нет, что нам и вам нужно сделать сейчас, чтобы вы оставались устойчивыми и могли функционировать в любых условиях. Давайте искать такие решения, которые позволят вам оставаться успешными".

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