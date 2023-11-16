Словацкие пограничники не информировали Украину о подготовке акции по блокированию границы, - Госпогранслужба
У украинских пограничников нет информации о том, что Словакия готовит акцию блокирования границы для украинских перевозчиков.
Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация поступала от польских пограничников. Сейчас у нас нет информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день", - отметил Демченко.
По его словам, основным пунктом пропуска со Словакией является Ужгород, где происходит перевозка грузов.
"По состоянию на утро сегодня в направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины стояло около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там есть. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", - добавил Демченко.
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"куди дивляться спецслужби США і Британії?"
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вивіх мозоку.
прикордонникі і мусора завжди підпорядковувались Міністерству Внутрішніх Справ...
треба це міняти? - на мою думку треба, але Порох тут ні до чого...
і це неправильно, бо вони є першою лінією оборони.
А що зараз пункти пропусу блокують польські прикордонники?
Польська Асоціація автоперевізників теж "ні прі дєлах", до речі.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/valka-branci-cesko-slovensko-povinnost-odmitnuti-armada.A230215_142238_domaci_ivos
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2325433