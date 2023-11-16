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Словацкие пограничники не информировали Украину о подготовке акции по блокированию границы, - Госпогранслужба

фура,фуры

У украинских пограничников нет информации о том, что Словакия готовит акцию блокирования границы для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация поступала от польских пограничников. Сейчас у нас нет информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день", - отметил Демченко.

По его словам, основным пунктом пропуска со Словакией является Ужгород, где происходит перевозка грузов.

"По состоянию на утро сегодня в направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины стояло около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там есть. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", - добавил Демченко.

Читайте также: Словацкие автоперевозчики пригрозили присоединиться к блокаде украинской границы

Автор: 

Госпогранслужба (6642) граница (5312) Словакия (1011) Демченко Андрей (303)


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Топ комментарии
+2
Не пускати на в'їзд нічого крім військових вантажів , блокаторам польським їх бізнесмени швидко хавальники порозбиваюит
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16.11.2023 11:37 Ответить
+1
Блін, кацапи працюють у всіх бувших країнах совка - куди дивляться спецслужби США і Британії?
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16.11.2023 11:35 Ответить
+1
хватит искать везде кацапов, все ближнее зарубежье подягло под демпингом наших перевозчиков с лета этого года, ничего личного, люди реально теряют бабло, и долго это не могло продолжатся. У нас фрахт поднялся по сравнению с весной этого года на 100% практически, вывозили все что только можно, машины свободные нужно было ждать неделями, а там они хватали любой груз за недорого лишь бы быстрее вернуться в страну на загрузку.Делая по несколько ходок в месяц при таком фрахте.
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16.11.2023 11:48 Ответить
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Блін, кацапи працюють у всіх бувших країнах совка - куди дивляться спецслужби США і Британії?
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16.11.2023 11:35 Ответить
"Словацькі прикордонники не інформували Україну щодо підготовки акції з блокування кордону, - Держприкордонслужба"
---
"куди дивляться спецслужби США і Британії?"
---
вивіх мозоку.
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16.11.2023 11:40 Ответить
хватит искать везде кацапов, все ближнее зарубежье подягло под демпингом наших перевозчиков с лета этого года, ничего личного, люди реально теряют бабло, и долго это не могло продолжатся. У нас фрахт поднялся по сравнению с весной этого года на 100% практически, вывозили все что только можно, машины свободные нужно было ждать неделями, а там они хватали любой груз за недорого лишь бы быстрее вернуться в страну на загрузку.Делая по несколько ходок в месяц при таком фрахте.
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16.11.2023 11:48 Ответить
А жизни наших солдат, которые защищают от орды тех же поляков, словаков, венгров, вы как считаете, стесняюсь просить, как демпинг или как?
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16.11.2023 11:59 Ответить
им на сегодня это до фонаря, если у нас для большинства война это где то далеко, то для них она вообще неосязаема, а убытки уже сейчас. Хотя с новым оформлением грузов у нас возможно градус спадет до нового года.
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16.11.2023 12:26 Ответить
Поінформують після початку, я ніколи не пробачу Пороху те, що він передав прикордонників у підпорядкування "мусорам", це ж дно!
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16.11.2023 11:36 Ответить
це навіть за совка було...
прикордонникі і мусора завжди підпорядковувались Міністерству Внутрішніх Справ...
треба це міняти? - на мою думку треба, але Порох тут ні до чого...
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16.11.2023 12:10 Ответить
за совка прикордонники підкорялися КДБ!
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16.11.2023 13:23 Ответить
не буду сперечатися, але прикордонникі ніколи не були підпорядковані Збройним Силам
і це неправильно, бо вони є першою лінією оборони.
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16.11.2023 13:27 Ответить
Не пускати на в'їзд нічого крім військових вантажів , блокаторам польським їх бізнесмени швидко хавальники порозбиваюит
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16.11.2023 11:37 Ответить
А хто інформував? Оголосіть увесь список будь ласка.
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16.11.2023 11:50 Ответить
"Словацькі прикордонники не інформували Україну щодо підготовки акції з блокування кордону",-
А що зараз пункти пропусу блокують польські прикордонники?
Польська Асоціація автоперевізників теж "ні прі дєлах", до речі.
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16.11.2023 12:05 Ответить
Ещё одни п*доры. Более 40 тыс словацких "мужчин" заявили об отказе воевать. Лучше подставят собственное очко. Мрази конченные.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/valka-branci-cesko-slovensko-povinnost-odmitnuti-armada.A230215_142238_domaci_ivos

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2325433
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16.11.2023 12:22 Ответить
Так они и до рашистких танков доблокируются все.
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16.11.2023 13:25 Ответить
 
 