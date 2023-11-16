Словацкие пограничники не информировали Украину о подготовке акции по блокированию границы, - Госпогранслужба

У украинских пограничников нет информации о том, что Словакия готовит акцию блокирования границы для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда польские перевозчики готовились к акции, то информация поступала от польских пограничников. Сейчас у нас нет информации от наших коллег из Словакии о том, что такая акция готовится или она запланирована на какой-то конкретный день", - отметил Демченко.

По его словам, основным пунктом пропуска со Словакией является Ужгород, где происходит перевозка грузов.

"По состоянию на утро сегодня в направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины стояло около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там есть. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", - добавил Демченко.

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