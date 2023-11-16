Украинские производители оружия просят Правительство и СНБО не раскрывать местонахождение и производственные планы предприятий в период военного времени
Украина производит в месяц десятки беспилотников, являющихся аналогами иранских "шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С соответствующим письмом в СНБО, Кабинет Министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился Председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.
"Пребывание государства в состоянии войны требует существенного пересмотра системы организации публикации сведений об оборонных предприятиях Украины в условиях военного положения. В связи с этим, мы предлагаем разработать нормотворческие инициативы путем разработки проектов решений Правительства и вынести их на рассмотрение Кабинета Министров", - указывается в документе.
В Ассоциации убеждены, что, учитывая стратегическое значение предприятий оборонно-промышленного комплекса для обороноспособности государства, доступ к данным по оборонным предприятиям должны иметь только те должностные лица, которые прошли спецпроверку и подготовку, в том числе - для работы с тайной и конфиденциальной информацией.
"Мы верим, что совместными усилиями мы сможем добиться надежного обеспечения национальной безопасности и увеличим развитие оборонной промышленности Украины", - подчеркнул Пашинский.
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Після сюжету Г+Г каломойського-мудачука росіяни вдарили ракетами по заводу к Києві, де ремонтували військову техніку.
Загинули люди, зруйновані цехи.
І НІХТО за цей злочин не відповів.
так шо теперь Ермака не пускать ?
Капець...
Дійшло до когось?
Переконаний, зрадник кивне головою.
HolodnoЯrskiy
Дуже щаслива пара…
Він - в.о. міністра молоді і спорту Матвій Бідний.
Вона - його дружина Вікторія Дашутіна, підозрювана в державній зраді ( їхнє з батьком підприємство постачало запчастини і техвузли для ВПК рф навіть після 24.02.2023 ), яка переховується від слідства за кордоном.
Окрім інспекцій з МОУ щодо умов виконання контрактів, якості виробів та безпеки виробництва.
Всіх тих цікавих осіб з БЕБів, ДБРів й інших структур, віддалених від Сил Оборони України, що намагатимуться зайти на територію чи зібрати інформацію про такі виробництва, контрозвідка СБУ має негайно затримувати і проводити всі необхідні оперативно-розшукові і слідчі дії для убезпеченні від передачі такої інфи ворогу.
ВАМ ШО ДУРНИ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО ЗАКРЫЛИ СВОИ ХЛЕБОРЕЗКИ ВЫ СО СВОИМ ТУПЫМ ПИАРОМ УЖ ВСЕХ ДОСТАЛИ ВЫ УЖЕ НА СТАДИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МУСОРКИ А ЕЩЕ ХОТИТИТЕ ПОКЕРУВАТИ ЦЕ НЕ ДЛЯ ВАС