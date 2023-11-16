Украинские производители оружия просят Правительство и СНБО не раскрывать местонахождение и производственные планы предприятий в период военного времени

Украина производит в месяц десятки беспилотников, являющихся аналогами иранских "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С соответствующим письмом в СНБО, Кабинет Министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился Председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

"Пребывание государства в состоянии войны требует существенного пересмотра системы организации публикации сведений об оборонных предприятиях Украины в условиях военного положения. В связи с этим, мы предлагаем разработать нормотворческие инициативы путем разработки проектов решений Правительства и вынести их на рассмотрение Кабинета Министров", - указывается в документе.

В Ассоциации убеждены, что, учитывая стратегическое значение предприятий оборонно-промышленного комплекса для обороноспособности государства, доступ к данным по оборонным предприятиям должны иметь только те должностные лица, которые прошли спецпроверку и подготовку, в том числе - для работы с тайной и конфиденциальной информацией.

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"Мы верим, что совместными усилиями мы сможем добиться надежного обеспечения национальной безопасности и увеличим развитие оборонной промышленности Украины", - подчеркнул Пашинский.