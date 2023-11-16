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Украинские производители оружия просят Правительство и СНБО не раскрывать местонахождение и производственные планы предприятий в период военного времени

оружие,производство

Украина производит в месяц десятки беспилотников, являющихся аналогами иранских "шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С соответствующим письмом в СНБО, Кабинет Министров и парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился Председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

"Пребывание государства в состоянии войны требует существенного пересмотра системы организации публикации сведений об оборонных предприятиях Украины в условиях военного положения. В связи с этим, мы предлагаем разработать нормотворческие инициативы путем разработки проектов решений Правительства и вынести их на рассмотрение Кабинета Министров", - указывается в документе.

В Ассоциации убеждены, что, учитывая стратегическое значение предприятий оборонно-промышленного комплекса для обороноспособности государства, доступ к данным по оборонным предприятиям должны иметь только те должностные лица, которые прошли спецпроверку и подготовку, в том числе - для работы с тайной и конфиденциальной информацией.

Также читайте: В Украине началось серийное производство аналогов "шахедов", - "Укроборонпром"

"Мы верим, что совместными усилиями мы сможем добиться надежного обеспечения национальной безопасности и увеличим развитие оборонной промышленности Украины", - подчеркнул Пашинский.

Автор: 

оружие (10288) Пашинский Сергей (756) производство (492)


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Топ комментарии
+27
В ОПі та на їхньому олігархічному Марафоні так не вважають.
Після сюжету Г+Г каломойського-мудачука росіяни вдарили ракетами по заводу к Києві, де ремонтували військову техніку.
Загинули люди, зруйновані цехи.

І НІХТО за цей злочин не відповів.
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16.11.2023 12:10 Ответить
+26
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16.11.2023 12:02 Ответить
+22
доступ до даних щодо оборонних підприємств повинні мати тільки ті посадові особи, які пройшли спецперевірку та підготовку, в тому числі для роботи з таємною та конфіденційною інформацією

так шо теперь Ермака не пускать ?
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16.11.2023 12:04 Ответить
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Так це і так держтаємниця...Ви що там зовсім дах втратили?
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16.11.2023 11:59 Ответить
************** зе-ДБР по**ю. Ходять з обшуками куди хочуть. Вилучають клістрони, броніки і т.д.
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16.11.2023 12:09 Ответить
В ОПі та на їхньому олігархічному Марафоні так не вважають.
Після сюжету Г+Г каломойського-мудачука росіяни вдарили ракетами по заводу к Києві, де ремонтували військову техніку.
Загинули люди, зруйновані цехи.

І НІХТО за цей злочин не відповів.
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16.11.2023 12:10 Ответить
Та й по Миколаївському бронетанковому також після сюжету г+г ракетами жахнули - все летало аж по замежами заводу.
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16.11.2023 13:49 Ответить
Згоден...про шо мова,це коню ясно.....Ну поци))
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16.11.2023 12:21 Ответить
кінь- це мудре створіння як і віслюк на фоні лідора вЗесвіту із ОПою в дупі.
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16.11.2023 13:04 Ответить
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16.11.2023 12:02 Ответить
Два дебіла... це не сила 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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16.11.2023 12:11 Ответить
А ви просто відстрілюйте депутатів та урядовців, які приїжджатимуть селфітись на фоні ваших підприємств для того, щоб потім викласти у соцмережі фотку, типу, дивіться які ми круті, як класно сприяємо розбудові обороноздатності. Потім скажете, що прийняли їх за диверсантів.
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16.11.2023 12:02 Ответить
Варто підстрелити хоча б одного, показово, а далі,- як бабка відшептала, ні одна ***** не сунеться, зескоти розуміють тільки мову піздюлін, бо худоба... ***🤔🧐😁 Але найдієвіше було б хєра кришкою рояля затиснути, але вже запізно, але можем пафффффтаріть, якщо що 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.11.2023 12:14 Ответить
"Я дам вам парабєлум" (С) ))
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16.11.2023 12:43 Ответить
доступ до даних щодо оборонних підприємств повинні мати тільки ті посадові особи, які пройшли спецперевірку та підготовку, в тому числі для роботи з таємною та конфіденційною інформацією

так шо теперь Ермака не пускать ?
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16.11.2023 12:04 Ответить
Секретут прєзіка має доступ.
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16.11.2023 12:11 Ответить
а я вважаю, що презік і є секретутом у завгоспа та бере у всіх позах та позиціях...
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16.11.2023 12:32 Ответить
Ермак будет главным по назначению тех кто прошел проверку...
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16.11.2023 12:14 Ответить
хто .бе віслюка, той його і танцює.
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16.11.2023 12:37 Ответить
То це ще треба просити уряд і РНБО?
Капець...
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16.11.2023 12:06 Ответить
... у кінці другого року війни
Дійшло до когось?
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16.11.2023 12:27 Ответить
Це все одно, що просити зрадника та ворожого агента тимчасово(!) не зраджувати та не передавати ворогу розвідданих.
Переконаний, зрадник кивне головою.
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16.11.2023 12:07 Ответить
Влада кротів та зрадників.

HolodnoЯrskiy

Дуже щаслива пара…
Він - в.о. міністра молоді і спорту Матвій Бідний.
Вона - його дружина Вікторія Дашутіна, підозрювана в державній зраді ( їхнє з батьком підприємство постачало запчастини і техвузли для ВПК рф навіть після 24.02.2023 ), яка переховується від слідства за кордоном.

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16.11.2023 12:15 Ответить
І якщо з органів цього не бачать, то керівництво таке саме
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16.11.2023 13:19 Ответить
Гетьманцев наверное предложит GPS датчики на этих предприятиях установить, как было с топливом...
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16.11.2023 12:16 Ответить
Це повний п-ць... Підприємці просять Прем"єра і Секретаря РНБО не розсекречувати місця секретних оборонних заводів. Повний п-ць...
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16.11.2023 12:17 Ответить
Це так виходить, що при владі купа кротів і зрадників. Хоча багато притомних українців і так це знають...ЖАХ
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16.11.2023 12:18 Ответить
Вони не в змозі це зробити; підписку патрушеву дали.
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16.11.2023 12:20 Ответить
Ви ще податковій це скажіть... у якої багато даних отримується в режимі реального часу... а чи мають вони відповідний допуск?...
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16.11.2023 12:24 Ответить
Та ви що! Як таке можливе?! А піар???
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16.11.2023 12:25 Ответить
Да,дожились.Просто *********.Ну выбрали же сами.
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16.11.2023 12:26 Ответить
73% клінічних ідіотів, що доповзли до вавививерження- це не самі, а зебіли.
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16.11.2023 12:36 Ответить
Пані Безуглій про це повідомили ?
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16.11.2023 12:28 Ответить
Державна таємниця і Квартал-95 то речі несумісні.
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16.11.2023 12:30 Ответить
А вони ще й досі розкриваються?! Просто дурдом, а не країна
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16.11.2023 12:39 Ответить
Потрібен закон, який забороняє проведення будь-яких перевірок підприємств ВПК та приватних виробництв озброєння і військової техніки згідно переліку, затвердженого постановою КМУ під грифом "таємно".
Окрім інспекцій з МОУ щодо умов виконання контрактів, якості виробів та безпеки виробництва.
Всіх тих цікавих осіб з БЕБів, ДБРів й інших структур, віддалених від Сил Оборони України, що намагатимуться зайти на територію чи зібрати інформацію про такі виробництва, контрозвідка СБУ має негайно затримувати і проводити всі необхідні оперативно-розшукові і слідчі дії для убезпеченні від передачі такої інфи ворогу.
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16.11.2023 12:41 Ответить
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16.11.2023 12:44 Ответить
Чекайте Мар'яну Безуглу, Подоляка, Арахімії на всіх цих підприємствах.
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16.11.2023 12:49 Ответить
а як же буратіна буде хрипоси пиляти?
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16.11.2023 12:50 Ответить
опять в дурдоме день открытых дверей.
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16.11.2023 12:54 Ответить
Після фіаско з Атакамсами х....... гопота получила крепких підсрачників. Того і поставили на ССО свого в доску, щоб знати де,хто,коли, як ?
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16.11.2023 12:55 Ответить
Влада кротів і зрадників?...Гаразд.Нехай кожен задасть собі питання,чи може він якось вплинути на владу,сидячи на дивані і хизуючись на форумі "енциклопедичними знаннями"?...То що і як ми хочемо змінити?
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16.11.2023 13:00 Ответить
пропозиції будуть чи хизуєтесь?
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16.11.2023 13:08 Ответить
Пропозиція з'явиться сама собою,коли процентів 20-30 захочуть підняти сраки з диванів і підуть зададуть владі пару незручних запитань.
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16.11.2023 13:21 Ответить
не несіть ахінею, оскільки зебіли зробили все для того, щоб Україна отримала цугцванг.
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16.11.2023 13:32 Ответить
Як так можна-виробники зброї просять владу не розкривати місцезнаходження.Одебіліне недоразвіте стадо кого ви б...ь обрали якщо виробнеки просять ВЛАДу.Це повний п...ц.Краще б ви з...сь у х...стан одебілені зомббоящиком .
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16.11.2023 13:01 Ответить
😁😁😁 не для того вони , агенти гру, до влади йшли щоб щось замовчувати
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16.11.2023 13:04 Ответить
це ж треба дожитися, що виробники зброї прекрасно усвідомлють, що в керівництві країни повні дібіли.
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16.11.2023 13:07 Ответить
Просять. Уряд та РНБО. НЕ розсекречувати. а якщо б не просили? уряд та РНБО живуть в своїй бульбашці де можна про все говорити на кожнім куті й де немає війни як такої зовсім. тому можна тягнути з будь-якими рішеннями до останнього. а про секрети не забувати триндіти з ранку до вечора...
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16.11.2023 13:11 Ответить
Секретнось - ничто, пиар - фсьо...
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16.11.2023 13:19 Ответить
аналог шахіда це бобер, що у 5 разів дорожчий?
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16.11.2023 13:30 Ответить
Ну шо оті заводи видумують - якась банальщина, а шо ж по марафону та нарік будуть кожного дня розповідати. Крим, напевно відкладається на попізніше.
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16.11.2023 13:52 Ответить
у НАС У РУЛЯ 95 КВАРТАЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 3.14 ТО МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ТО МЫ ТО ГОТОВИМ
ВАМ ШО ДУРНИ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО ЗАКРЫЛИ СВОИ ХЛЕБОРЕЗКИ ВЫ СО СВОИМ ТУПЫМ ПИАРОМ УЖ ВСЕХ ДОСТАЛИ ВЫ УЖЕ НА СТАДИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МУСОРКИ А ЕЩЕ ХОТИТИТЕ ПОКЕРУВАТИ ЦЕ НЕ ДЛЯ ВАС
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16.11.2023 13:59 Ответить
незважаючі на героїзм ЗСУ влада України все рівно зливае країну ворогові. влада це вибір більшості отже більшість у нас прокацапська?
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16.11.2023 14:15 Ответить
а як же піар?
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16.11.2023 14:55 Ответить
Це просто лютий *******!!! Люди, які виробляють зброю, волають про те, щоб влада не пи*зділа на увесь світ, та не розголошувала інформацію...
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16.11.2023 15:37 Ответить
А як же зелена гниль буде піаритись?
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16.11.2023 19:59 Ответить
 
 