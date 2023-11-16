Конгресс США обсудил возможность войны с рф и Китаем. Не исключают применения ядерного оружия

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам заслушал отчет двухпартийной Комиссии о стратегической позиции США. В нем говорится, что россия и Китай активно наращивают ядерный потенциал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На слушаниях шла речь о том, что россия обладает самым большим и разнообразным ядерным арсеналом в мире.

Председатель Комитета, конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, сказал, что россия поддерживает комплекс производства ядерной оружия, способный производить сотни боеголовок в год, и его арсенал продолжает расширяться. Он отметил угрозу объемов ядерного потенциала россии по сравнению с мощностями США.

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"Наиболее тревожен запас нестратегического ядерного оружия, которое не ограничено ни одним договором, и где россия имеет преимущество 10 к 1 над США", - сказал Роджерс.

Отчет описывает непосредственную угрозу наращивания ядерного потенциала россии и Китая для Соединенных Штатов.

"В то же время, риск крупного ядерного конфликта остается низким, однако риск военного конфликта с россией и Китаем или обоими, хоть и не неизбежен, но возрос. И вместе с этим растет риск использования ядерного оружия, в том числе, возможно, на территории Соединенных Штатов ", – говорится в выводах отчета.

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Авторы отчета отмечают, что Соединенные Штаты должны подготовиться к тому, чтобы противостоять обоим ядерным противникам - россии и Китаю в 2027-2035 годах, причем США и их партнеры должны быть готовы сдерживать и противостоять обеим странам одновременно.

Отчет рекомендует увеличение количества стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подлодок класса "Колумбия". Среди рекомендаций отчета также говорилось о размещении в Азии и Европе большего количества тактического ядерного оружия, а также о разработке планов по размещению некоторых или всех резервных ядерных боеголовок США.

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Отчет Комиссии о стратегической позиции США отмечает, что союзники США по НАТО все больше озабочены действиями россии и Китая. Европейские страны-члены НАТО, говорится в отчете, отмечают фундаментальные изменения среды безопасности из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Во время войны с Украиной россия использовала свою доктрину, согласно которой ядерный потенциал необходим для принуждения и достижения своих целей в потенциальном конфликте против Соединенных Штатов и НАТО", - говорится в отчете.

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Что касается рисков использования россией ядерного оружия в Украине, Джон Кайл подчеркнул, что в ситуациях, когда российские силы в Украине терпели поражение, было много спекуляций, что россия могла бы использовать стратегическое или нестратегическое ядерное оружие, чтобы прикрыть свое отступление.