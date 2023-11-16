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Конгресс США обсудил возможность войны с рф и Китаем. Не исключают применения ядерного оружия

ракета,оружие,путин,ядерное

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам заслушал отчет двухпартийной Комиссии о стратегической позиции США. В нем говорится, что россия и Китай активно наращивают ядерный потенциал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На слушаниях шла речь о том, что россия обладает самым большим и разнообразным ядерным арсеналом в мире.

Председатель Комитета, конгрессмен-республиканец Майк Роджерс, сказал, что россия поддерживает комплекс производства ядерной оружия, способный производить сотни боеголовок в год, и его арсенал продолжает расширяться. Он отметил угрозу объемов ядерного потенциала россии по сравнению с мощностями США.

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"Наиболее тревожен запас нестратегического ядерного оружия, которое не ограничено ни одним договором, и где россия имеет преимущество 10 к 1 над США", - сказал Роджерс.

Отчет описывает непосредственную угрозу наращивания ядерного потенциала россии и Китая для Соединенных Штатов.

"В то же время, риск крупного ядерного конфликта остается низким, однако риск военного конфликта с россией и Китаем или обоими, хоть и не неизбежен, но возрос. И вместе с этим растет риск использования ядерного оружия, в том числе, возможно, на территории Соединенных Штатов ", – говорится в выводах отчета.

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Авторы отчета отмечают, что Соединенные Штаты должны подготовиться к тому, чтобы противостоять обоим ядерным противникам - россии и Китаю в 2027-2035 годах, причем США и их партнеры должны быть готовы сдерживать и противостоять обеим странам одновременно.

Отчет рекомендует увеличение количества стратегических бомбардировщиков B-21 и новых атомных подлодок класса "Колумбия". Среди рекомендаций отчета также говорилось о размещении в Азии и Европе большего количества тактического ядерного оружия, а также о разработке планов по размещению некоторых или всех резервных ядерных боеголовок США.

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Отчет Комиссии о стратегической позиции США отмечает, что союзники США по НАТО все больше озабочены действиями россии и Китая. Европейские страны-члены НАТО, говорится в отчете, отмечают фундаментальные изменения среды безопасности из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Во время войны с Украиной россия использовала свою доктрину, согласно которой ядерный потенциал необходим для принуждения и достижения своих целей в потенциальном конфликте против Соединенных Штатов и НАТО", - говорится в отчете.

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Что касается рисков использования россией ядерного оружия в Украине, Джон Кайл подчеркнул, что в ситуациях, когда российские силы в Украине терпели поражение, было много спекуляций, что россия могла бы использовать стратегическое или нестратегическое ядерное оружие, чтобы прикрыть свое отступление.

Автор: 

Китай (3069) россия (96455) США (27336) ядерное оружие (1377)


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Топ комментарии
+11
Война с рф уже происходит. Дайте оружие Украине и не будет рф. Тупые конченые у*бки.
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16.11.2023 12:14 Ответить
+8
Зато Украину за руки держат чтобы не дай бог не победила и не развалила рашку. А то весь мир срет в штаны что же будет после развала рашки. Зато я четко вижу что будет если рашку не развалить. Будет ядерная зима.
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16.11.2023 12:21 Ответить
+7
В Конгресі не згадали раптом, хто сприяв недоімперії передати їй від України ядерну зброю в 90-ті роки? І які були політичні зобов'язання перед Україною при цьому? Зараз, як ніколи, треба лікувати амнезію аби не опинитися перед новою Карибською кризою
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16.11.2023 12:08 Ответить
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То зафігачте "прівєнтівно" по тій москві вже. З нас попкорн!
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16.11.2023 12:00 Ответить
У мене теж ця думка одразу з'явилась. Проте, мабуть, не треба ядерну по Москві, бо радіоактивна хмара нас зачепить.
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16.11.2023 12:10 Ответить
А ми візьмемо потрібні карти у лукашенка. Той знає толк.
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16.11.2023 12:11 Ответить
Вони вже озвучували кількість кацапських трупиків після ударів по Москві і Лєнінграду.
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16.11.2023 12:28 Ответить
Голосую, щоб там живих взагалі не лишилось.
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16.11.2023 12:29 Ответить
Хто залишиться живий - того доїдять мутанти. Чи ви в "Метро" не грали?
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16.11.2023 12:39 Ответить
А потім витруїм
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16.11.2023 12:40 Ответить
Позіція « стримування» рф, а не Перемоги України-

це велика помилка Салівана- Байдена.
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16.11.2023 17:43 Ответить
Враховуючи те що ВСЕ (чомусь?) йде по найгіршому сценарію, я чомусь в цьому( з приводу ядерної війни) давно не сумніваюсь👈
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16.11.2023 12:03 Ответить
Трамп предлагает сдаться и отдать Китаю и рашке все что они хотят. Интересно, избиратели Трампа готовы отдать не только Тайвань, а и Аляску, Вашингтон и даже Калифорнию лишьбынабылавайны? И я очень сомневаюсь что все ограничится только етими землями. Как уже все увидели, аппетиты диктаторов и террористов растут во время Нужно проводить такие опросы среди американцев. А не типо *хотите вы войны или мира*
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16.11.2023 12:07 Ответить
Там ожиріння гловного мозку. І чуть стає некомфортно - шукають простих рішень складних проблем. І такі популісти як Трамп мають успіх.
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16.11.2023 12:12 Ответить
В Конгресі не згадали раптом, хто сприяв недоімперії передати їй від України ядерну зброю в 90-ті роки? І які були політичні зобов'язання перед Україною при цьому? Зараз, як ніколи, треба лікувати амнезію аби не опинитися перед новою Карибською кризою
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16.11.2023 12:08 Ответить
Навіщо Ви забиваєте напівправдою, напівбрехнею голови українців? Положення про без'ядерний статус було зафіксоване в Декларації про державний суверенітет України, що її ухвалила Верховна Рада тоді ще УРСР 16 липня 1990 року. Україна сама вирішила стати безядерною державою і відмовилася від ядерної зброї. Цю ініціативу підтримали США, Цапія, Великобританія, а пізніше підписаалися і Китай та Франція. Назвіть мені документ чи дію, коли США нам викручували руки, щоб ми передали зброю росії? Ми це зробили самі через ту владу, яку тоді вибрав вумний український нарід.
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16.11.2023 14:28 Ответить
А де я написав, що США офіційно "викручували" Україні руки? Не займатися словоблуддям. США профінансували за рахунок американських платників податків на підставі підписаних документів передачу ядерної зброї до кацапії. Для чого США в це ввязалися, а потім ще взяли політичні зобов'язання перед Україною? І для чого Буш намагався переконати Україну в залі ВРУ не виходити зі складу совка? Я думаю це пояснювати не треба. Чи треба? Бо Ви якось дивно інтепретуєте те, що я написав
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16.11.2023 15:07 Ответить
Вони й досі не розуміють одного - щоб скоротити загрозу ворожих країн треба зменшити кількість ворожих країн - розвалити рашку на десятки республік і вони самі будуть знищувати один одного. А про ядерку переживати треба було ще раніше - вони вже і так її пороздавали і іранцям, і північним корейцям!
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16.11.2023 12:11 Ответить
Союзників у них по світу все менше і менше, і це не дивно з огляду на те, як вони реально допомагають вистояти.
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16.11.2023 12:13 Ответить
Ви думаєте у "другой сторони" багато союзників? Які вони є, наприклад, у китая чи рашки?
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16.11.2023 12:18 Ответить
Хіба сила в кількості? Достатьо декількох диктатур які мають спільно замкнуті цикли виробництва, і виявляється що північна корея може поставити московитам мільйон снарядів, з підсанкційного Ірану шахеди летять десятками в день, Китай все це щедро фінансує, і ніхто з них не ниє і не "натомився" від війни. А що там наші союзнички? Червоними лініями облались і скулять. Реальних техтологій і не збираються давати, бо в самих нічого немає. Жахлива реальність, ожиріли від демократії.
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16.11.2023 14:39 Ответить
Щось дуже знайоме прям лізе з цього коменту! А, згадав - це ж точно так працюють всі ІПСО, починаючи з такого відомого, як "Рашпіль".
Так для чого чи на кого оця ваша ху*та розрахована? В різні часи це називалось по різному - "развівать пораженчество в станє врага" або "поніжать дух сопротівлєнія", а взагалі це зветься просто - працювати на ворога.
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16.11.2023 15:08 Ответить
Працювати на ворога - це в тому числі ходити в рожевих окулярах і надіятись що хтось кине кістку. А потрібно уже готуватись що прийдеться справлятись з ворогом з дуже обмеженими ресурсами , бо це надовго і зачепить усіх без вийнятку.
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16.11.2023 15:20 Ответить
Ти не з'їжжай з теми!
Обсирати в кожному коменті наших союзників за ВСЕ те, що вони для нас зробили і готувати підстави для "всьо пропало...ми нє побєдім..." - це не підготовка до боротьби - це ворожа пропаганда і гра на руку ворога.
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16.11.2023 15:26 Ответить
А що не так написано? Можеш по пунктам що неправда?
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16.11.2023 15:36 Ответить
По перше не варто переходити на особистості, це признак того шо немає що сказати по суті. По друге, а нас є союзники (Британія, Країни Балтії, Багато Європи) , а "союзнички", імхо.
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16.11.2023 15:38 Ответить
не буду навіть нічого видумувати, бо вже побачив нижче те, що вам адресоване
"Ви здається втратили сенс про що ми говоримо."
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16.11.2023 16:10 Ответить
конкретно - что он не так написал???
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17.11.2023 01:18 Ответить
Ви говорили про союзників. Так ось, ні в китая, ні в рашки їх нема. Це тимчасове поєднання заради вигоди. Корея доїть рашку не тільки грошима, а й технологіями, за те , що дає снаряди. Аналогічно з іраном. Китай стоїть в сторонці від подій в Україні і доїть рашку в 10 раз більше.
А західні країни - це справжні союзники між собою.
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16.11.2023 15:10 Ответить
немає в московитів союзників? ви серйозно? ви реальні економічні викладки поточного стану економіки московитів бачили? у них вже все рописано на 3 роки, гроші є? і це все не без допомоги китаю. називайте це як хочете, але від цього нам не краще. А в ЄС такі політичні тварини і цинічні паскуди як орбан уже здатні заблокувати маже будь-яку допомогу, то які вони там між собою союзники?
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16.11.2023 15:27 Ответить
Який стосунок до союзництва має:
- економічний стан
- гроші
- що прописано ????

Ви здається втратили сенс про що ми говоримо.
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16.11.2023 15:38 Ответить
Ні про шо не говоримо. Розмову завершено.
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16.11.2023 15:49 Ответить
А навіщо нам повчати США що їм робити з Рашкою, коли вумний український нарід сам вибраав того, хто заборонив їм стиріляти, відвів війська, розмінуваав терииторію, кликав подивитися в очі терористу і всіх кликав на шашлики... Ще забув нагадати, що казала та людина. А казала вона, що війна вигідна 5-му Президенту і він на ній наживається і ні слова про пуйла, який розпочав цю війну і вбивав українців. А ще в голові війна у тієї людини вже закінчилася.
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16.11.2023 14:32 Ответить
Та згоден з вами на всі 100 хоч це і не зовсім в тему, бо мова йде вже не про нас, а про весь світ.
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16.11.2023 15:10 Ответить
Що ви весь час про якийсь "нарід" говорите? Всі не такі. А які? Ви не належите до них? Чи якась окрема найрозумніша каста? Ми в Україні - один народ.
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16.11.2023 16:34 Ответить
Война с рф уже происходит. Дайте оружие Украине и не будет рф. Тупые конченые у*бки.
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16.11.2023 12:14 Ответить
Жорстко. Але справедливо.
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16.11.2023 12:17 Ответить
💯
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16.11.2023 12:22 Ответить
Мільйон снарядів за рік виготовити не може вся Європа,мільйонами авто клепають без проблем,ніяк я цього не можу зрозуміти....
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16.11.2023 12:25 Ответить
А що тут незрозумілого? снаряди клєпають в основному голодні ніщєбродські хунти
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16.11.2023 12:57 Ответить
Зато Украину за руки держат чтобы не дай бог не победила и не развалила рашку. А то весь мир срет в штаны что же будет после развала рашки. Зато я четко вижу что будет если рашку не развалить. Будет ядерная зима.
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16.11.2023 12:21 Ответить
вчені розрахунками на ******** компьютерах довели, що сценарій ядерної зими малоймовірний

але людство буде видкинуте на віки у розвитку - це правда
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16.11.2023 12:24 Ответить
Ого, зашугали наш народ конкретно , крім кацапів , бо цих
неземних істот нічого не цікавить 😠
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16.11.2023 12:26 Ответить
Як це нічого не цікавить? А водяра? А унітази? А присідання на пляшку?
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16.11.2023 12:38 Ответить
Ви б краще на інформаційну війну звернули увагу. Інакше у майбутньому США світить громадянська війна проти світового уряду сатаністів-педофілів.
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16.11.2023 12:27 Ответить
Шось це якось не вʼяжеться до обнадійливих балачок про партнерство і дружбу. Америкоси не довіряють комунякам?
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16.11.2023 12:37 Ответить
вот договора с кацапами это конечно прям нерушимое, единственное чего не хватает
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16.11.2023 12:38 Ответить
В "морской бой" погралися.
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16.11.2023 12:43 Ответить
А зачем с Китаем воевать? Закрыть им рынки сбыта и все хана шаолиням.
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16.11.2023 13:23 Ответить
может им для начала обсудить импорт рашенской нефти в США?
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16.11.2023 15:21 Ответить
Якщо допомога Україні припиниться, то США скоріш за все будуть знищені в недалекому майбутньому, так як вони ціль номер один для ядерних сил росії.
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13.12.2023 12:37 Ответить
 
 