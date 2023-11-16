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Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3

селидово

Найдено тело третьей жертвы российского ракетного удара по Селидово.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой 4-этажки", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также: Ракетный удар по Селидову: вторые сутки продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться 2 человека. ФОТО

Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3 01
Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3 02
Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3 03

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обстрел (28239) ракеты (3640) смерть (9261) Донецкая область (10132)


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16.11.2023 12:54 Ответить
 
 