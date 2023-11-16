Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3
Найдено тело третьей жертвы российского ракетного удара по Селидово.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой 4-этажки", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.11.2023 12:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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