Из-под завалов в Селидово извлекли тело еще одного погибшего, количество жертв возросло до 3

Найдено тело третьей жертвы российского ракетного удара по Селидово.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего на месте частично разрушенной в результате обстрела жилой 4-этажки", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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