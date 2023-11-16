РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости
2 638 11

Встреча Байдена и Си Цзиньпина станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона, - МИД Китая

байден,си,цзиньпин

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона. Государства имеют общие интересы в широком диапазоне сфер, в частности, в экономике и торговле.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Комментируя саммит двух лидеров, дипломат отметила, что во время переговоров Си подробно изложил видение Китая относительно путей улучшения и стабилизации отношений с США. Он отметил важность сотрудничества и указал сферы, в которых две страны могут успешно сотрудничать.

"Китай и Соединенные Штаты имеют общие интересы в широком диапазоне сфер, включая традиционные, такие как экономика, торговля и сельское хозяйство, а также новые, такие как изменения климата и искусственный интеллект", - отметила Мао.

Читайте также: Переговоры Байдена и Си Цзиньпина не изменят позицию КНР по поводу войны в Украине, - МИД Китая

По ее словам, договоренности между лидерами Китая и США о содействии обмену между людьми будут иметь важное значение для улучшения двусторонних отношений.

"Оба лидера согласились взять на себя обязательство работать над существенным увеличением количества регулярных пассажирских рейсов с начала следующего года, расширением образовательных, студенческих, молодежных, культурных, спортивных и деловых обменов", - отметила Мао.

Спикер подчеркнула, что государствам нужно начать по-новому выстраивать взаимодействие на основе достигнутого в Сан-Франциско консенсуса и продвигать двусторонние отношения в направлении стабильного и устойчивого развития.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт, - Байден на встрече с Си Цзиньпинем

"Диалог и сотрудничество – единственный правильный выбор для Китая и США… Встреча в Сан-Франциско имеет стратегическое и глубокое значение и станет новой отправной точкой для здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", – констатировала дипломат.

Автор: 

Байден Джо (2795) Китай (3069) США (27336) Си Цзиньпин (302)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
А можна трохи конкретніше.... коли рашку ділитимете?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:20 Ответить
+1
Головне щоб не допустили ще одну обаму чи того рижого поца трампа до влади в Штатах! Бо тоді цивілізованому світу дійсно буде дуже важко.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:23 Ответить
+1
Рашка видає 90 процентів світового насилля. Ще з часів ваньки окаянного п'ють кров у всього світу. Різномастні орди не можуть спільно існувати - якійсь басурмани стануть сильнішити та переріжуть слабших, тоді і хунхузи (манжури) заберуть своє взад -мирним шляхом, просто перестануть харчувати.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна трохи конкретніше.... коли рашку ділитимете?
показать весь комментарий
16.11.2023 12:20 Ответить
Як це розуміти? Що Сі мае на увазі?

1. Ми підтримували та і далі будемо підтримувати рф у війні з Україною.

2. Ми ніколи не допустемо повного програшу рф, та повної Перемоги України.

3. Ні США, ні хто другий у світі не змінять нашу « взвешенную» позіцію.

4. Наша « позиція» (Сі) та цей візіт показав що Китай «подвигае (мягко атакує ) США як мірового Лідера та вперто претендує на роль «вирішетеля судеб усіх країн» на планеті Земля.

5. Перші «результати» цього візіту Сі свідчать що США НЕ отримала ніякоі діпломатичноі перемоги.
Навпаки, позіція Салівана-Байдена зазнала « поразки».
показать весь комментарий
16.11.2023 16:41 Ответить
Головне щоб не допустили ще одну обаму чи того рижого поца трампа до влади в Штатах! Бо тоді цивілізованому світу дійсно буде дуже важко.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:23 Ответить
А я думав Зеленського з камероном?Чого Камерон прибув.....?Сказати нам разом ...до конца??
показать весь комментарий
16.11.2023 12:24 Ответить
всрався СІ.... одна маленькая, но гордая птичка сказала: "Лично я полечу прямо на солнце". Она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:27 Ответить
Рашка видає 90 процентів світового насилля. Ще з часів ваньки окаянного п'ють кров у всього світу. Різномастні орди не можуть спільно існувати - якійсь басурмани стануть сильнішити та переріжуть слабших, тоді і хунхузи (манжури) заберуть своє взад -мирним шляхом, просто перестануть харчувати.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:34 Ответить
Які щасливі китайці...
показать весь комментарий
16.11.2023 12:41 Ответить
Короче поговорили и договорились ниочем. Китай уже заметил что США слабы. А значит скоро война.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:43 Ответить
Сі Цзіньпін на переговорах із Джо Байденом заявив, що возз'єднання Тайваню з Китаєм неминуче відбудеться, і зупинити його неможливо.https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3787444-si-czinpin-vozzednanna-tajvanu-z-kitaem-nemozlivo-zupiniti.html
показать весь комментарий
16.11.2023 12:52 Ответить
Си Цзиньпин раскрыл Байдену планы Пекина по Тайваню https://charter97.org/ru/news/2023/11/16/571765/ тут по другому
показать весь комментарий
16.11.2023 13:08 Ответить
и куда они отправятся?
показать весь комментарий
16.11.2023 15:23 Ответить
 
 