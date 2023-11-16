Встреча Байдена и Си Цзиньпина станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона, - МИД Китая

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона. Государства имеют общие интересы в широком диапазоне сфер, в частности, в экономике и торговле.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Комментируя саммит двух лидеров, дипломат отметила, что во время переговоров Си подробно изложил видение Китая относительно путей улучшения и стабилизации отношений с США. Он отметил важность сотрудничества и указал сферы, в которых две страны могут успешно сотрудничать.

"Китай и Соединенные Штаты имеют общие интересы в широком диапазоне сфер, включая традиционные, такие как экономика, торговля и сельское хозяйство, а также новые, такие как изменения климата и искусственный интеллект", - отметила Мао.

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По ее словам, договоренности между лидерами Китая и США о содействии обмену между людьми будут иметь важное значение для улучшения двусторонних отношений.

"Оба лидера согласились взять на себя обязательство работать над существенным увеличением количества регулярных пассажирских рейсов с начала следующего года, расширением образовательных, студенческих, молодежных, культурных, спортивных и деловых обменов", - отметила Мао.

Спикер подчеркнула, что государствам нужно начать по-новому выстраивать взаимодействие на основе достигнутого в Сан-Франциско консенсуса и продвигать двусторонние отношения в направлении стабильного и устойчивого развития.

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"Диалог и сотрудничество – единственный правильный выбор для Китая и США… Встреча в Сан-Франциско имеет стратегическое и глубокое значение и станет новой отправной точкой для здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", – констатировала дипломат.