Пожар в в/ч под Волгоградом произошел из-за атаки БПЛА. В результате сгорел склад оружия, - росСМИ

Пожар на территории воинской части в Котлубани Волгоградской области рф произошел в результате атаки беспилотника.

Об этом со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, в час ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.

Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.

В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.

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Ранее Цензор.НЕТ. сообщал о пожаре в воинской части в Котлубани около Волгограда.