Пожар в в/ч под Волгоградом произошел из-за атаки БПЛА. В результате сгорел склад оружия, - росСМИ
Пожар на территории воинской части в Котлубани Волгоградской области рф произошел в результате атаки беспилотника.
Об этом со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, в час ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.
Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.
В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.
Ранее Цензор.НЕТ. сообщал о пожаре в воинской части в Котлубани около Волгограда.
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+30 Виталий #548501
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У перекладі з тюркського - "Далєкі *****"...
Писали що десь там, в тих комишах, складують снаряди від пончика...
Скоріше за все там мала бути сцена К нам єдет ревізор. Не тільки перераховувати Б/К але ревізувати кошти на обслуговування та капремонт. Склади то окружні, стаціонарні, на грунт "дрібне стрілецьке озброєння" не викладується тому і списують на безпілотник.
А скільки людей похилого віку і вагітних жинок?
Це ж нормально, коли на складах зі зброєю живуть діти, ЛПВ та ВЖ?
"16.11.2023
Атака на склад логістичного формування ЗС РФ в/ч 57229/51 (н\п Котлубан, Волгоградська обл. РФ) була оперативно-технічним випробуванням БПЛА MQ-20 Avenger, що проводив підрозділ ЗС США 432d Reconnaissance Wing для тестування можливості визначення БПЛА системами ППО і РЕР/РЕБ в бойових умовах.
Запуск проводився з території Румунії. Ціль удару безперешкодно вражена *********** GBU-38 JDAM.
По лінії прольоту жодна система ППО не виявила цей БПЛА в зоні своєї відповідальності. Всього апарат знаходився в повітрі 251 хвилину."
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html