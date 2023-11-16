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Новости Война
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Пожар в в/ч под Волгоградом произошел из-за атаки БПЛА. В результате сгорел склад оружия, - росСМИ

котлубань

Пожар на территории воинской части в Котлубани Волгоградской области рф произошел в результате атаки беспилотника.

Об этом со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, в час ночи территорию в/ч 57229/51 атаковал беспилотник. Он взорвался, и начался пожар.

Эта военная часть является большим арсеналом комплексного хранения боезапасов.

В результате взрыва сгорел склад мелкого стрелкового оружия. Эвакуировано 630 человек, из них 379 военнослужащих, 251 гражданский сотрудник и 3 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Результат попадания БПЛА в воинскую часть вблизи российского Волгограда: "Воняет чем-то мерзким". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ. сообщал о пожаре в воинской части в Котлубани около Волгограда.

Автор: 

беспилотник (3856) взрыв (6824) пожар (5983) россия (96455)


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Топ комментарии
+30
Немного юмора:
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16.11.2023 12:35 Ответить
+18
А нічого так "дрібна" зброя горить
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16.11.2023 12:26 Ответить
+15
Атопи - це такий особливий вид ТП.
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16.11.2023 12:36 Ответить
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А нічого так "дрібна" зброя горить
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16.11.2023 12:26 Ответить
Кацапи довго думали чи писати,що згоріли луки та арбалети. Вирішили все таки на дрібну зброю з'їхати.)
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16.11.2023 12:28 Ответить
і коп'я з бердишами....
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16.11.2023 12:35 Ответить
А може то солома горить?
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16.11.2023 12:39 Ответить
У них все, що має калібр менше 152 мм, вважається "дрібною стрілецькою". От тільки бахало там явно більше ніж на 152 мм.
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16.11.2023 12:29 Ответить
Та саме повідомлення про евакуацію людей означає що не така вже і дрібна та зброя, навіть без відеопідтвердження.
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16.11.2023 12:34 Ответить
Дрібна зброя так вибухати не буде . Кацапам "радість" ,що написали мовляв дрібна зброя горіла ,всього лиш. Командувач ЧФ ,також з того світу по ящику виступав і що? Немає більше того командуючого - закінчився .
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16.11.2023 12:32 Ответить
Не жилося тим падлюкам до 2014 та 2022 років. Зате зараз весело.
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16.11.2023 12:29 Ответить
Файно!...
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16.11.2023 12:30 Ответить
Может и тут, мальчик баловался с беспилотником, по заданию?)
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16.11.2023 12:31 Ответить
В ульяновскє є "імпєраторскій мост". Ульянлвск отримав свою назву в честь Владіміра ульянова - борцуна з царизмом. І в цьму горадє імпєраторскій мост. У кацапів точно не все в порядку з головами.
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16.11.2023 13:35 Ответить
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16.11.2023 18:42 Ответить
Приємно дивитися , як палає кацапська зброя
Молодці наші , дай їм Бог здоровʼя 👍🏼🙏🏼❤️
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16.11.2023 12:31 Ответить
Немного юмора:
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16.11.2023 12:35 Ответить
Атопи - це такий особливий вид ТП.
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16.11.2023 12:36 Ответить
Атупы.
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16.11.2023 12:46 Ответить
Деніс, ти супер!
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16.11.2023 13:58 Ответить
Жарт про атопи - топ
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16.11.2023 12:58 Ответить
Пусть радуются, что "абогреты" ещё пока работают )))
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16.11.2023 14:14 Ответить
в Севастополе назрел вопрос защиты русского языка
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16.11.2023 14:47 Ответить
котлубань тільки вдумайтесь що у кацапа в голові щоб назвати населений пункт котлубанью
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16.11.2023 12:35 Ответить
А фулі тут вдумуватись, коли в голові одна лише котлубань 😝😝😝😝😝😜🤪
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16.11.2023 12:40 Ответить
Це топоніми окупованих територій. Своя там тільки масква...
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16.11.2023 12:42 Ответить
москва - финно-угорский топоним. Как и большинство древних топонимов подмосковья - балтские или финно-угорские.
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16.11.2023 12:48 Ответить
Саме так, на комі - брудна вода. Там взагалі 90 % топонімів -фінські.
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16.11.2023 13:37 Ответить
Да я сам по матери - смесь марийцев со ссыльнокаторжными. Чистокровный русский, млин!
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16.11.2023 15:51 Ответить
Та, якась нормальна тюркська назва...
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16.11.2023 13:09 Ответить
"Котл'юбань".
У перекладі з тюркського - "Далєкі *****"...
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16.11.2023 13:17 Ответить
Тут хтось притав, де наші безпілотники. Ось вони.
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16.11.2023 12:36 Ответить
********** на продаж пісталєтікі та карабінчікі, а списати якось треба🤔🧐😁 Ось що паааажар фсєачіщающій тваааріт, він як дощ, а дождь смиваєт фсє слєди 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.11.2023 12:39 Ответить
Зазвичай, "горить трава", на крайняк комиші.
Писали що десь там, в тих комишах, складують снаряди від пончика...
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16.11.2023 12:40 Ответить
Редактори, який сенс несе повідомлення про евакуйованих дітей? Продовжуєте перепощувати мордорЗМІ?
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16.11.2023 12:40 Ответить
А що робили діти на складі ***********?
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16.11.2023 12:43 Ответить
гралися трусіками
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16.11.2023 12:54 Ответить
ой же ж лишенько лихе сталося під сралінградом...
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16.11.2023 12:45 Ответить
судячи по кількості евакуйованих з округи, обдєлались не по мєлочах ))
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16.11.2023 12:45 Ответить
Ось так кожного дня на мордорі щось має вибухати, горіти, бо не прикриють вони таку величезну територію, не вистачить на все ппо.
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16.11.2023 12:47 Ответить
А яка зараз пика в Мардана ?
Скоріше за все там мала бути сцена К нам єдет ревізор. Не тільки перераховувати Б/К але ревізувати кошти на обслуговування та капремонт. Склади то окружні, стаціонарні, на грунт "дрібне стрілецьке озброєння" не викладується тому і списують на безпілотник.
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16.11.2023 12:47 Ответить
надеюсь там сгорело северокорейское оружие
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16.11.2023 12:55 Ответить
Гарно палало, подяка всім причетним👍
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16.11.2023 12:57 Ответить
Дітей?
А скільки людей похилого віку і вагітних жинок?
Це ж нормально, коли на складах зі зброєю живуть діти, ЛПВ та ВЖ?
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16.11.2023 13:11 Ответить
Гори, гори ясно.
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16.11.2023 13:23 Ответить
від ЛБЗ до тих котлубанєй 450 км.
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16.11.2023 13:38 Ответить
Горіла зброя, палала..
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16.11.2023 13:49 Ответить
Боже представить трудно, сколько спизженного майна спишут казламордые под эти все пожары.
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16.11.2023 15:35 Ответить
Лучше б было ещё трудней представить...
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17.11.2023 01:19 Ответить
є дуже цікава інфа:

‎"16.‎11.‎2023

Атака на склад логістичного формування ЗС РФ в/ч 57229/51 (н\п Котлубан, Волгоградська обл. РФ) була оперативно-технічним випробуванням БПЛА MQ-20 Avenger, що проводив підрозділ ЗС США 432d Reconnaissance Wing для тестування можливості визначення БПЛА системами ППО і РЕР/РЕБ в бойових умовах.
Запуск проводився з території Румунії. Ціль удару безперешкодно вражена *********** GBU-38 JDAM.
По лінії прольоту жодна система ППО не виявила цей БПЛА в зоні своєї відповідальності. Всього апарат знаходився в повітрі 251 хвилину."

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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16.11.2023 16:05 Ответить
маловероятно
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17.11.2023 01:16 Ответить
 
 