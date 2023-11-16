Переговоры Байдена и Си Цзиньпина не изменят позицию КНР по поводу войны в Украине, - МИД Китая

В Китае после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина заявили, что позиция страны относительно "кризиса в Украине" не изменится.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, лидеры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таких как "кризис в Украине" (так в Китае называют развязанную россией агрессивную войну. - Ред.) и конфликт Израиля и Палестины (китайские чиновники тщательно избегают вспоминать, что Израиль воюет только с террористами ХАМАС. - Ред.).

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - отметила Мао.

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