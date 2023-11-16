Переговоры Байдена и Си Цзиньпина не изменят позицию КНР по поводу войны в Украине, - МИД Китая
В Китае после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина заявили, что позиция страны относительно "кризиса в Украине" не изменится.
Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По ее словам, лидеры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таких как "кризис в Украине" (так в Китае называют развязанную россией агрессивную войну. - Ред.) и конфликт Израиля и Палестины (китайские чиновники тщательно избегают вспоминать, что Израиль воюет только с террористами ХАМАС. - Ред.).
"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - отметила Мао.
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мабуть важче знайти у світі більш брехливу істоту ніж кітаєць
1. Ми підтримували та і далі будемо підтримувати рф у війні з Україною.
2. Ми ніколи не допустемо повного програшу рф, та повної Перемоги України.
3. Ні США, ні хто другий у світі не змінять нашу « взвешенную» позіцію.
4. Наша « позиція» (Сі) та цей візіт показав що Китай «подвигае (мягко атакує ) США як мірового Лідера та вперто претендує на роль «вирішетеля судеб усіх країн» на планеті Земля.
5. Перші «результати» цього візіту Сі свідчать що США НЕ отримала ніякоі діпломатичноі перемоги.
Навпаки, позіція Салівана-Байдена зазнала « поразки».
Що вони хочуть цим сказати?
Китайці, сер.
Деми самі це зробили одразу при приході до влади зняли додаткові мита з китайських товарів....
короче, китайці не пішли ні на які поступки
Якби не вибір наріду в 2019-му, вона б у нас була.
Всі уомуністи, всі без жодних винятків були, є і будуть найлютішими ворогами української дежавности.
Тому найліпший комуніст -- невидимий через тепловізор.