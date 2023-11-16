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Новости Война
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Переговоры Байдена и Си Цзиньпина не изменят позицию КНР по поводу войны в Украине, - МИД Китая

байден,цзиньпин

В Китае после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина заявили, что позиция страны относительно "кризиса в Украине" не изменится.

Об этом заявила спикер МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, лидеры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таких как "кризис в Украине" (так в Китае называют развязанную россией агрессивную войну. - Ред.) и конфликт Израиля и Палестины (китайские чиновники тщательно избегают вспоминать, что Израиль воюет только с террористами ХАМАС. - Ред.).

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - отметила Мао.

Читайте также: Байден о переговорах с Си Цзиньпинем: одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий

Автор: 

Байден Джо (2795) Китай (3069) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+20
виходячи з можливостей цзі (один єдиний дзвінок недопалку легко припинив би війну) варто розуміти, чого вони прагнуть та додержуються...
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16.11.2023 12:35 Ответить
+17
Ну как договорились с жолтомордыми? А еще Китай заявил что он не меняет планы по захвату Тайваня. Так что готовимся к большой войне а не надеемся на мир и жвачку.
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16.11.2023 12:39 Ответить
+15
Хочуть сказати, що п&&дять, як дихають.

Китайці, сер.
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16.11.2023 12:46 Ответить
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виходячи з можливостей цзі (один єдиний дзвінок недопалку легко припинив би війну) варто розуміти, чого вони прагнуть та додержуються...
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16.11.2023 12:35 Ответить
- Ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.(с)
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16.11.2023 13:32 Ответить
Ми завжди стоїмо на боці чесності і справедливості, прагнемо сприяти миру й переговорам, а також деескалації ситуації Джерело:

мабуть важче знайти у світі більш брехливу істоту ніж кітаєць
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16.11.2023 15:43 Ответить
Рада має прийняти закон "Про заборону китайців на території України"
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16.11.2023 15:49 Ответить
Як це розуміти? Що Сі мае на увазі?

1. Ми підтримували та і далі будемо підтримувати рф у війні з Україною.

2. Ми ніколи не допустемо повного програшу рф, та повної Перемоги України.

3. Ні США, ні хто другий у світі не змінять нашу « взвешенную» позіцію.

4. Наша « позиція» (Сі) та цей візіт показав що Китай «подвигае (мягко атакує ) США як мірового Лідера та вперто претендує на роль «вирішетеля судеб усіх країн» на планеті Земля.

5. Перші «результати» цього візіту Сі свідчать що США НЕ отримала ніякоі діпломатичноі перемоги.
Навпаки, позіція Салівана-Байдена зазнала « поразки».
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16.11.2023 16:05 Ответить
То коптери хамасу поставлятимуть чи нє?
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16.11.2023 12:35 Ответить
3,14
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16.11.2023 12:36 Ответить
У нас "криза", в Газі - "конфлікт".
Що вони хочуть цим сказати?
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16.11.2023 12:38 Ответить
Хочуть сказати, що п&&дять, як дихають.

Китайці, сер.
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16.11.2023 12:46 Ответить
Та ні, слова багато чого значать в дипломатії.
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16.11.2023 12:48 Ответить
особливо в китайській
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16.11.2023 15:44 Ответить
В будь-якій. За слова офіційних осіб можуть і запитати.
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16.11.2023 15:47 Ответить
крім кєтайської
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17.11.2023 07:42 Ответить
Конфлікт для них не в Гаазі а в Палестині. А криза не в державі Україна а на территорії з такою назвою.
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16.11.2023 12:53 Ответить
Тобто Палестина то для них держава, Україна - ні. Зрозуміло.
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16.11.2023 12:56 Ответить
В них війна лише з Тайванем . А все інше у світі , для них - конхвлікти і кризи .
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16.11.2023 13:09 Ответить
З Тайванем у них "возвращєніє ісконно кітайскіх зємєль", ніякої війни.
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16.11.2023 13:13 Ответить
Ну как договорились с жолтомордыми? А еще Китай заявил что он не меняет планы по захвату Тайваня. Так что готовимся к большой войне а не надеемся на мир и жвачку.
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16.11.2023 12:39 Ответить
Попереду Тайвань, про нас взагалі забудуть..
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16.11.2023 12:39 Ответить
мвс капітан "ясен красень"
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16.11.2023 12:41 Ответить
А чого їм відмовлятись Китай заробляє міліарди на дешевих ресурсах з раші, його товари позаконкуренцію на світових ринках.....
Деми самі це зробили одразу при приході до влади зняли додаткові мита з китайських товарів....
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16.11.2023 12:42 Ответить
Якщо сам дед туди поiхав, то вiн таким не розкидаеться. Ми не знаемо, що там пiд килимом... Мо, рашку подiлили вже...
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16.11.2023 12:43 Ответить
Одне радує, що "обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом". Зразу якось спокійніше на душі.
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16.11.2023 12:45 Ответить
😏
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16.11.2023 12:48 Ответить
Китай не достойний бути лідером , раз вважає війну росії проти України справедливою і чесною
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16.11.2023 12:47 Ответить
От і чудово, що позиція не змінилась. Заради цього можливо і були переговори щоб вказати Китаю його місце. Х#йло як смоктало так і буде смоктати х3з Вінн-Пуха замість китайських снарядів.
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16.11.2023 12:47 Ответить
сі цзін пінь проінспектував чи всіх безпритульних прибрали з даунтауну сан-франциско і пообіцяв зменшити доставку фентанілу в латинську америку

короче, китайці не пішли ні на які поступки
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16.11.2023 12:48 Ответить
Все що кажуть азіати, особливо китайці і кацапи треба читати навпаки
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16.11.2023 12:50 Ответить
Обидві країни мають вигоду від війни в Україні
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16.11.2023 12:53 Ответить
А яку вигоду маєш ти, ріпоїд, банку бормотухи?
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16.11.2023 13:12 Ответить
Йохані жовті щури. То в Україні "криза",а в Газі ,конфлікт з конкретними учасниками...
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16.11.2023 12:54 Ответить
дивні у них уявлення про чесність і справедливість.
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16.11.2023 12:55 Ответить
китай не захотів бути з цивілізованим світом, інвестиції вже його покидають, в перспективі 20-30 років економіка китаю буде летіти в жопу
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16.11.2023 13:01 Ответить
А вона йому потрібна, та економіка? Населення жило п'ятдесят років тому без каналізації та телевізорів, ну так згадає молодість.
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16.11.2023 13:14 Ответить
Схоже, єдине, що примусить поважати Україну, це наявність потужної зброї, технологічної, високоефективної, нищівної.
Якби не вибір наріду в 2019-му, вона б у нас була.
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16.11.2023 13:28 Ответить
Із шоколаду.
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16.11.2023 15:22 Ответить
Точно. Мало того, що без снарядів при Порошенку залишились (5 складів росія підірвала), наступний крок , і стріляти з автоматів не було б чим.
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16.11.2023 16:31 Ответить
Та хто б сумнівався? Взагалі, ці перемовини закінчаться для кожного зі своїми дулями в кишенях. Крива качечка Байден, за усієї поваги, вже ні про що з китайським довгожителем, тим більше, з диктатором, не домовиться - Китай для західного світу ворог.
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16.11.2023 13:41 Ответить
"чесність" і "справедливість" по-китайськи
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16.11.2023 13:44 Ответить
позицію щодо війни може змінити тільки перехід країни до демократичного устрою, поки ти диктатор ти підтримуєш диктаторів людожерів
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16.11.2023 14:14 Ответить
Та звісно, червонодупа китайська мерзото.

Всі уомуністи, всі без жодних винятків були, є і будуть найлютішими ворогами української дежавности.

Тому найліпший комуніст -- невидимий через тепловізор.
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16.11.2023 15:11 Ответить
Не домовились
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16.11.2023 15:58 Ответить
Наверное это неизбежность, и человеческая эго правителей делают так, что раз на 100 лет происходит мировая война.....
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16.11.2023 17:10 Ответить
Слизький народішко ці китайці. Як і московити. Недаремно Лєнін цінував китайських головорізів в час, так званої, громадянської війни. Здавалось би: де Китай і де Москва! Але порозумілись "два адіночьєства"!
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17.11.2023 09:46 Ответить
 
 