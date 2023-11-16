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Великобритания поражена успехами ВМС ВСУ в Черном море, они оттеснили россиян и открыли новые морские пути, - Кэмерон

кемерон,кулеба

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой приехал в Одессу в четверг, 16 ноября, где отметили успехи Военно-морских сил ВСУ. Великобритания будет продолжать оказывать свою поддержку.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры в Киеве и Одессе с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Кемероном и провел с ним переговоры по расширению международной коалиции в поддержку Формулы мира, новых путей экспорта украинского зерна и предоставлению Украине дополнительных вооружений, в частности, усиление противовоздушной обороны.

Глава МИД Украины выразил благодарность британской стороне за мощную поддержку Украины и отметил ключевую роль Великобритании в консолидации усилий партнеров по повышению обороноспособности нашего государства и продолжении этой поддержки к одержанию Украиной победы над рф.

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"Я очень рад быть в Одессе, на Черном море. То, чего достигли Военно-морские силы ВСУ, очень важно. Они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет важную роль и мы будем и дальше ее играть. Впереди еще много всего", - заявил Кэмерон.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили содействие экспорту украинского зерна, посетив Одесский торговый порт. Кемерон подтвердил решительность и настроенность Соединенного Королевства поддерживать Украину на пути к победе над россией.

"Мы также представили новый инструмент, который улучшит страхование кораблей, которые будут использовать этот морской путь. Этот шаг будет иметь большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и его экономического восстановления", - подчеркнул глава МИД Британии.

Также читайте: Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) Черное море (1489) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
У гори заженемо. Або будуть на мацковсЬких болотах барахтатись, на своїх дупо-ракетоносіях..
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16.11.2023 15:15 Ответить
+1
Яких ще ВМС, вони мають відношення до ракетних ударів чи дронів???
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16.11.2023 15:16 Ответить
+1
Ну а шо - миж не британці шо загубили Худ бо не встигли на ньому броньові плити додати ( бож треба було понти показувати Худом ). Тіко не тре в мене помідори кидати - хто в темі знає про шо тутка я писав а хто в не темі то тирнету ше поки не придумали а в бібліотеку йти то таке.
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16.11.2023 15:20 Ответить
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У гори заженемо. Або будуть на мацковсЬких болотах барахтатись, на своїх дупо-ракетоносіях..
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16.11.2023 15:15 Ответить
Яких ще ВМС, вони мають відношення до ракетних ударів чи дронів???
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16.11.2023 15:16 Ответить
Ну а шо - миж не британці шо загубили Худ бо не встигли на ньому броньові плити додати ( бож треба було понти показувати Худом ). Тіко не тре в мене помідори кидати - хто в темі знає про шо тутка я писав а хто в не темі то тирнету ше поки не придумали а в бібліотеку йти то таке.
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16.11.2023 15:20 Ответить
кидаю - не забули, а не додали для скорості корабля,
помилка виявилася фатальною...
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16.11.2023 16:00 Ответить
Вертаю вам помідорку назад - я і не писав шо забули я писав шо часу на якусь там модернізацію не було ( яка там нафіг модернізація - понти наше все). А швидкість могла і не впасти - якби його повністью перебрали і замінили обладнання на ******* ( яке виконувало би ту саму роботу при меншій власній вазі - і можливо би швидкість би зросла ).
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16.11.2023 16:46 Ответить
дві помідорки це майже салат...
не судобудівник але снаряд і взрив на палубі і снаряд пробивший деревяну палубу
і взрив у трюмі - це два різних взрива, це саме те що сталося з Худом.
німці підстрибували від захоплення...
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16.11.2023 16:54 Ответить
Деревяна палуба на лінкорі - деревяна так деревяна ( ну а в мене в квартирі перекриття міжповерхове з ламінату ). Ну і дійсно нафіга баян корові - корова і без баяна обійдеться а Худ без броні тим більше .
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16.11.2023 17:11 Ответить
не броньована скажем так..
в свій час цікавився цим, а під час війни не дуже хто переймається переобладнанням,
все шо є в пекло...
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16.11.2023 17:14 Ответить
корабель красавець на самому ділі,
але для бою не зовсім придатний як виявилось...
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16.11.2023 17:16 Ответить
А мож хтось захотів чуть чуть трошки підзаробити і не зацементував броню Худа так як тре - ну а шо пишуть шо Титаніка так розрізав айсберг через неякісну сталь.
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16.11.2023 17:21 Ответить
може і так, одна з тих помилок яка коштувала Британії великих втрат і моряків і коштів...
але з того, що я нарив це було навмисно - вага в обмін на швидкість,
швидкий полубронесоцець - проект виявився невдалим...
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16.11.2023 17:29 Ответить
Ну представники цього класу всі такі ( в тій чи іншій мірі) - Худ це не лінкор а лінійний крейсер ( концепція шо мала поєднати велику швидкість крейсерів і вогневу потужність лінкорів - але бронювання палуби все таки тре було підсилювати як ніяк ).
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16.11.2023 17:38 Ответить
треба було, але зроблено не було...
хлопці-брітанці невдало поексперементували...
в наші часи, ракет і дронів повітряних над і підводних,
швидкість зовсім не має значення 25 в тебе узлів чи 30...
має значення ефективна захищеність від тих же ракет і дронів.
у кацапів такої нема і це добре...
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16.11.2023 17:48 Ответить
Шодо невдалих спроб - то це здається британці придумали броненосцям тарани пришпиндолювати ( як це було в тріємах грецьких і не тіко) і від тих таранів здається потонув британський же броненосець якого ж британський броненосець і протаранив ( ну але це не точно - а ритися в тирнеті по цьому питанню влом але все таки знайшов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB ).
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16.11.2023 18:02 Ответить
найудачливіша версія кораблів такого класу був німецький "Бісмарк"
і того британці з "кукурузника" торпедою відправили на дно...
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16.11.2023 17:59 Ответить
Ніт - Бісмарк то є класичний лінкор ( ну і не кукурузник - а декілька лінкорів а кукурузник пошкодив рульове шось там і здається пошкодив цистерну з мазутом ).
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16.11.2023 18:06 Ответить
"Бісмарк" тей же самий легкий бронесоцець і це була не його війна як і Худа - обидва спізднілися на війну.
в першу світовіу над ними не літали торпедоносці,
може в першу і був сенс в таких кораблях...
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16.11.2023 18:12 Ответить
По перше не легкий а лінійний - по друге не броненосець а лінкор , а шодо сенсу - сенс є але грошей на розвиток подібних кораблів ніту навіть в США ( якби лінкори зараз існували то 406 мм гармата закидала би снаряди на 200 300 км - а таку дуринду хрен збєш протиракетою ).
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16.11.2023 18:21 Ответить
нашо далеко ходити "мацква" тому приклад...
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16.11.2023 18:17 Ответить
Для бою другої війни - а проектувався він для першої .
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16.11.2023 17:22 Ответить
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16.11.2023 17:08 Ответить
Британія, яка на морі завжди була найперша,
і її королівський флот - знають за що говорять!
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16.11.2023 15:57 Ответить
а давали б нормальну зброю раніше то вигнали б швидше
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17.11.2023 00:54 Ответить
 
 