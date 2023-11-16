Великобритания поражена успехами ВМС ВСУ в Черном море, они оттеснили россиян и открыли новые морские пути, - Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой приехал в Одессу в четверг, 16 ноября, где отметили успехи Военно-морских сил ВСУ. Великобритания будет продолжать оказывать свою поддержку.
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры в Киеве и Одессе с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Кемероном и провел с ним переговоры по расширению международной коалиции в поддержку Формулы мира, новых путей экспорта украинского зерна и предоставлению Украине дополнительных вооружений, в частности, усиление противовоздушной обороны.
Глава МИД Украины выразил благодарность британской стороне за мощную поддержку Украины и отметил ключевую роль Великобритании в консолидации усилий партнеров по повышению обороноспособности нашего государства и продолжении этой поддержки к одержанию Украиной победы над рф.
"Я очень рад быть в Одессе, на Черном море. То, чего достигли Военно-морские силы ВСУ, очень важно. Они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет важную роль и мы будем и дальше ее играть. Впереди еще много всего", - заявил Кэмерон.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили содействие экспорту украинского зерна, посетив Одесский торговый порт. Кемерон подтвердил решительность и настроенность Соединенного Королевства поддерживать Украину на пути к победе над россией.
"Мы также представили новый инструмент, который улучшит страхование кораблей, которые будут использовать этот морской путь. Этот шаг будет иметь большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и его экономического восстановления", - подчеркнул глава МИД Британии.
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помилка виявилася фатальною...
не судобудівник але снаряд і взрив на палубі і снаряд пробивший деревяну палубу
і взрив у трюмі - це два різних взрива, це саме те що сталося з Худом.
німці підстрибували від захоплення...
в свій час цікавився цим, а під час війни не дуже хто переймається переобладнанням,
все шо є в пекло...
але для бою не зовсім придатний як виявилось...
але з того, що я нарив це було навмисно - вага в обмін на швидкість,
швидкий полубронесоцець - проект виявився невдалим...
хлопці-брітанці невдало поексперементували...
в наші часи, ракет і дронів повітряних над і підводних,
швидкість зовсім не має значення 25 в тебе узлів чи 30...
має значення ефективна захищеність від тих же ракет і дронів.
у кацапів такої нема і це добре...
і того британці з "кукурузника" торпедою відправили на дно...
в першу світовіу над ними не літали торпедоносці,
може в першу і був сенс в таких кораблях...
і її королівський флот - знають за що говорять!