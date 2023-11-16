Великобритания поражена успехами ВМС ВСУ в Черном море, они оттеснили россиян и открыли новые морские пути, - Кэмерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой приехал в Одессу в четверг, 16 ноября, где отметили успехи Военно-морских сил ВСУ. Великобритания будет продолжать оказывать свою поддержку.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры в Киеве и Одессе с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Кемероном и провел с ним переговоры по расширению международной коалиции в поддержку Формулы мира, новых путей экспорта украинского зерна и предоставлению Украине дополнительных вооружений, в частности, усиление противовоздушной обороны.

Глава МИД Украины выразил благодарность британской стороне за мощную поддержку Украины и отметил ключевую роль Великобритании в консолидации усилий партнеров по повышению обороноспособности нашего государства и продолжении этой поддержки к одержанию Украиной победы над рф.

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"Я очень рад быть в Одессе, на Черном море. То, чего достигли Военно-морские силы ВСУ, очень важно. Они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет важную роль и мы будем и дальше ее играть. Впереди еще много всего", - заявил Кэмерон.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили содействие экспорту украинского зерна, посетив Одесский торговый порт. Кемерон подтвердил решительность и настроенность Соединенного Королевства поддерживать Украину на пути к победе над россией.

"Мы также представили новый инструмент, который улучшит страхование кораблей, которые будут использовать этот морской путь. Этот шаг будет иметь большое значение для получения Украиной доходов от экспорта и его экономического восстановления", - подчеркнул глава МИД Британии.

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