Рашисты ударили по Белозерке на Херсонщине: Предварительно, 1 человек погиб, двое получили ранения. Уничтожен объект критической инфраструктуры
Российские оккупационные войска массированно обстреляли Белозерку на Херсонщине.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Предварительно известно об 1 погибшем лице, еще двое - получили ранения.
"Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села – без электроснабжения.
Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий16.11.2023 15:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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