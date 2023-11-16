Рашисты ударили по Белозерке на Херсонщине: Предварительно, 1 человек погиб, двое получили ранения. Уничтожен объект критической инфраструктуры

Российские оккупационные войска массированно обстреляли Белозерку на Херсонщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно известно об 1 погибшем лице, еще двое - получили ранения.

"Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села – без электроснабжения.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей", - говорится в сообщении.

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