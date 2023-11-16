На ЗАЭС продолжается утечка реагентов с первого контура энергоблока №5, но россияне не переводят его в "холодную остановку", - Энергоатом

Из-за перевода 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. Это может привести к потере целостности парогенераторных трубок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАЭК "Энергоатом".

"В результате перевода – в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования и требований Энергоатома – 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. Несмотря на существующие нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодной остановки", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что, безусловно, не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

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Действия россиян в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и влекут за собой постоянную деградацию оборудования, что в результате в любой момент может привести к аварийной ситуации, подчеркнули в Энергоатоме.

Как сообщалось, 14 ноября некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС