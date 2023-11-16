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На ЗАЭС продолжается утечка реагентов с первого контура энергоблока №5, но россияне не переводят его в "холодную остановку", - Энергоатом

заес,аес,запорізька

Из-за перевода 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. Это может привести к потере целостности парогенераторных трубок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАЭК "Энергоатом".

"В результате перевода – в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования и требований Энергоатома – 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. Несмотря на существующие нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодной остановки", используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что, безусловно, не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

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Действия россиян в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и влекут за собой постоянную деградацию оборудования, что в результате в любой момент может привести к аварийной ситуации, подчеркнули в Энергоатоме.

Как сообщалось, 14 ноября некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС

Автор: 

оккупация (10213) Энергоатом (412) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+9
Кацапи не для того захоплювали ЗАЕС щоби тримати її у безпечному режимі.
Так само як греблю Каховської ГЕС.
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16.11.2023 16:01 Ответить
+7
О а шо там гроси с МАГАТЭ, поедут обниматься с рашистами опять?
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16.11.2023 15:58 Ответить
+6
Тупість кацапів може призвести до непоправної чергової трегедії як це вже було неодноразово...
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16.11.2023 15:57 Ответить
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Тупість кацапів може призвести до непоправної чергової трегедії як це вже було неодноразово...
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16.11.2023 15:57 Ответить
Тупість? Так це ж не їхня стація. Це не тупість, це свідомі дії
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16.11.2023 16:35 Ответить
Тупість? Навряд чи. Скоріше збираються звалювати з лівого берега, то вирішили насрати перед звалом - забруднити радіацією все, що нижче по течії Дніпра.
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16.11.2023 17:40 Ответить
О а шо там гроси с МАГАТЭ, поедут обниматься с рашистами опять?
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16.11.2023 15:58 Ответить
А яка користь нам від тих "обнімок"; нічого не міняється та й надалі не зміниться. Якшо вдасться відбити станцію у кацапів, то вона буде вже у непридатному стані. Тільки нам потім прийдеться черговим саркофагом її накривати.
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16.11.2023 17:14 Ответить
Кацапи не для того захоплювали ЗАЕС щоби тримати її у безпечному режимі.
Так само як греблю Каховської ГЕС.
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16.11.2023 16:01 Ответить
Це щоб незабували, бо щось довго не чути було про ЗАЕС.
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16.11.2023 16:04 Ответить
Виродки атома..
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16.11.2023 16:18 Ответить
тільки гроссі не кажіть.
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16.11.2023 16:18 Ответить
Рашисти НЕ "тупять", а цілеспрямовано РУЙНУЮТЬ перед "жестом доброй волі"!
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16.11.2023 16:32 Ответить
Ви--оптиміст, чи зомбі-марафону надивилися?
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16.11.2023 17:16 Ответить
Сподіваємося, що витік реагентів на ЗАЕС буде оперативно усунуто, щоб забезпечити безпеку і нормальну роботу енергоблоку. А ось з приводу роботи на своєму авто в Харкові - чудова ідея! Сайт https://taxiko.com.ua/rabota_na_svoem_avto-kharkov надає чудові можливості для тих, хто шукає роботу в таксі на своєму автомобілі в Харкові. Удачі всім вам!
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16.11.2023 16:36 Ответить
****** 5-му блоку
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16.11.2023 18:38 Ответить
 
 