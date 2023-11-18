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Совет обороны Херсона усиливает мобилизационную работу и вводит ряд ограничений на территории области, - руководитель ОВА Прокудин

херсонська

Совет обороны Херсонской области принял решение об усилении мобилизационной работы, ограничении перемещения военнослужащих и запрете на продажу алкоголя в ряде громад области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской громады. Исключение — жители города Защитники и Защитницы, находящиеся в командировке, отпуске или проходящие лечение", - отметил Прокудин.

Также глава ОВА сообщил о том, что запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Миловской, Новоалександровской, Нововоронцовской и Новорайской громадах, а также селах Новониколаевка, Черешнево, Костырка, Нововознесенское, Добрянка Высокопольской общины и Трифоновка, Нововасиловка Великоалександровской громады. Ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку.

Кроме того, Прокудин сообщил, что совет обороны области принял решение о запрете на публикацию фото и видео, "по которым можно точно определить место российского "прилета", а также о строительстве модульного городка в Чернобыевской громаде для жителей области, потерявших жилье, и обеспечении мобильных истребительных групп борьбы с БПЛА оккупантов необходимым оборудованием.

Читайте также: На Херсонщине россияне сокращают свои оккупационные администрации, - Хлань

Автор: 

алкоголь (1665) мобилизация (2756) ограничение (119) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+12
вениславский подразумевал, что не планируется для его двух взрослых сыновей
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18.11.2023 02:16
+11
Маю для вас дві чудові кандидатури

Чекаю побачити їх на нулі

Тоді в народи збільшиться мотивація

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18.11.2023 01:00
+8
Израильский новостной портал Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/bkcyf6qea проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии:

старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;

сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);

двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;

трое сыновей министра Бени Ганца;

двое сыновей министра Гади Айзенкота;

сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;

старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);

дочь министра экономики Нира Барката;

двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;

сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);

все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;

двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);

двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один - уже служит, второй - проходит процедуру призыва);

18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);

восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;

члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат - помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;

сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);

двое детей министра юстиции Ярива Левина;

дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака - еще маленькие.

@yigal_levin
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18.11.2023 06:45
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Маю для вас дві чудові кандидатури

Чекаю побачити їх на нулі

Тоді в народи збільшиться мотивація

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18.11.2023 01:00 Ответить
Ну все по традиции... "Слуги" говорят одно, а по факту все наоборот. Только Вениславский заявил что усиление мобилизации не планируется и тут же усиление мобилизации.
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18.11.2023 01:27 Ответить
вениславский подразумевал, что не планируется для его двух взрослых сыновей
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18.11.2023 02:16 Ответить
Я бы так не сказать... Бо вчера главзеб похвастаться, о великом достижении - после великого крадiвництва, великий маратон.
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18.11.2023 07:34 Ответить
А головне посилити мобілізацію в районах Херсонщини, де і так залишилося 10-30 відсотків населення, а в деяких населених пунктах і того менше. В розбитих селах, в зоні бойових дій, де проживає в рази менше ніж в одному кварталі Києва, і до того ж більшість песіонери- це дуже потужний мобілізаційний ресурс. Заберуть останні дві три сотні молодих чоловіків - то взагалі нікого там не залишиться. В одному ТЦ Києва можна більше набрати, ніж з усієї правобережної Херсонщини.
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18.11.2023 09:45 Ответить
Израильский новостной портал Ynet https://www.ynet.co.il/news/article/bkcyf6qea проверил, дети каких министров Израиля сейчас в рядах армии:

старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;

сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);

двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;

трое сыновей министра Бени Ганца;

двое сыновей министра Гади Айзенкота;

сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;

старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);

дочь министра экономики Нира Барката;

двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;

сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);

все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;

двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);

двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один - уже служит, второй - проходит процедуру призыва);

18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);

восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;

члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат - помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;

сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);

двое детей министра юстиции Ярива Левина;

дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака - еще маленькие.

@yigal_levin
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18.11.2023 06:45 Ответить
Брехня, синок натаньяху зараз у маямі. Про це писали американські змі.
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18.11.2023 08:01 Ответить
Це все потрібно було робити ще з самого початку війни, по всій Україні,ми просто прої-али рік часу....
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18.11.2023 07:22 Ответить
Пропоную посилити мобілізаційну роботу в Києві, особливо у центральних районах. Якщо зайти лише в один столичний епіцентр у суботу чи неділю, то можна відмобілізувати батальон. Якщо зайти у нормальний торговий центр на вихідні, то там можна відмобілізувати полк. Однак найсильніший улов буде на Black Friday у таких ТЦ, як Республіка чи Lavina Mall - якщо заїхати у проміжку між 13-18 годиною у суботу чи неділю, то там можна сформувати цілу бригаду! Карл, ціла бригада бугаїв!
А іще не забувайте, що в Україні є тилова армія: мусора, прокурви, бєб, дбр, судді, таможня, деякі відділи сбу, а також мусорські, прокурвівські і суддівські пенсіонери. Із 300+ тисяч, можна точно набрати 20 тисяч вояк яких не потрібно навчати поводженню зі зброєю.
Так що мобілізація - це просто, однак не для клоунських дебілів, які зараз при владі в Україні
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18.11.2023 08:00 Ответить
Слушная, гудственная , но самое главное, скрупулезная пропозиция. Ни прибавить , ни убавить.
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18.11.2023 10:01 Ответить
А в Одессе пункт призыва можно не закрывать с 07:00- до 18:00, установи тока на Куликовом поле, на тропе к дому профспiлок, бо поток паломников с живыми цветами от сепарков и похлебать в дешевой столовке не прекращается...
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18.11.2023 10:06 Ответить
Під Києвом, по дачним товариствам,розгулюють крепкі бугаї..
п'ють,гуляють...
Один приїхав і каже: роботи нема,буду сидіть
тут,печку топить....і бухать...
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18.11.2023 08:30 Ответить
Зеухилянт в .алупу лезть?
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18.11.2023 10:09 Ответить
По перше не брехня , так дійсно один в США , а є також старший , так він зараз в Азе , У Нетаньягу богато дітей
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18.11.2023 11:04 Ответить
 
 