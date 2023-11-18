Совет обороны Херсона усиливает мобилизационную работу и вводит ряд ограничений на территории области, - руководитель ОВА Прокудин

Совет обороны Херсонской области принял решение об усилении мобилизационной работы, ограничении перемещения военнослужащих и запрете на продажу алкоголя в ряде громад области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской громады. Исключение — жители города Защитники и Защитницы, находящиеся в командировке, отпуске или проходящие лечение", - отметил Прокудин.

Также глава ОВА сообщил о том, что запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Миловской, Новоалександровской, Нововоронцовской и Новорайской громадах, а также селах Новониколаевка, Черешнево, Костырка, Нововознесенское, Добрянка Высокопольской общины и Трифоновка, Нововасиловка Великоалександровской громады. Ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку.

Кроме того, Прокудин сообщил, что совет обороны области принял решение о запрете на публикацию фото и видео, "по которым можно точно определить место российского "прилета", а также о строительстве модульного городка в Чернобыевской громаде для жителей области, потерявших жилье, и обеспечении мобильных истребительных групп борьбы с БПЛА оккупантов необходимым оборудованием.

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