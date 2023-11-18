Совет обороны Херсона усиливает мобилизационную работу и вводит ряд ограничений на территории области, - руководитель ОВА Прокудин
Совет обороны Херсонской области принял решение об усилении мобилизационной работы, ограничении перемещения военнослужащих и запрете на продажу алкоголя в ряде громад области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в пятницу глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"В Херсон не смогут попасть военные, которые не выполняют боевые задания на территории Херсонской громады. Исключение — жители города Защитники и Защитницы, находящиеся в командировке, отпуске или проходящие лечение", - отметил Прокудин.
Также глава ОВА сообщил о том, что запрещена продажа алкоголя в Станиславской, Белозерской, Херсонской, Чернобаевской, Музыковской, Дарьевской, Тягинской, Бериславской, Борозенской, Миловской, Новоалександровской, Нововоронцовской и Новорайской громадах, а также селах Новониколаевка, Черешнево, Костырка, Нововознесенское, Добрянка Высокопольской общины и Трифоновка, Нововасиловка Великоалександровской громады. Ограничения не распространяются на Херсон, Зеленовку, Степановку и Чернобаевку.
Кроме того, Прокудин сообщил, что совет обороны области принял решение о запрете на публикацию фото и видео, "по которым можно точно определить место российского "прилета", а также о строительстве модульного городка в Чернобыевской громаде для жителей области, потерявших жилье, и обеспечении мобильных истребительных групп борьбы с БПЛА оккупантов необходимым оборудованием.
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Чекаю побачити їх на нулі
Тоді в народи збільшиться мотивація
• старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Авнер;
• сын президента Ицхака Герцога (причем воюет непосредственно в самой Газе);
• двое сыновей министра обороны Йоава Галанта;
• трое сыновей министра Бени Ганца;
• двое сыновей министра Гади Айзенкота;
• сын министра социального обеспечения Яакова Марджи;
• старшая дочь министра транспорта Мири Регев (на офицерской должности);
• дочь министра экономики Нира Барката;
• двое детей министра алии и интеграции Офира Софера;
• сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса (служит во флоте);
• все дети министра сельского хозяйства Ави Дихтера;
• двое детей министра просвещения Йоава Киша (призваны в резерв);
• двое сыновей министра стратегического планирования Рона Дермера (один - уже служит, второй - проходит процедуру призыва);
• 18-летний сын министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (в процессе призыва);
• восемь членов семьи министра Орит Струк: четверо ее детей и четверо мужей ее дочерей;
• члены семьи министра труда Йоава Бен-Цура (а те, которые не служат - помогают в качестве добровольцев). Один из его родственников получил ранение в ходе боевых действий;
• сын министра Ифат Шаши-Битон (причем с первых дней войны);
• двое детей министра юстиции Ярива Левина;
• дочери министра Гидеона Саара от предыдущего брака закончили военную службу и были освобождены, в т.ч. и от резерва. Его дети от нынешнего брака - еще маленькие.
@yigal_levin
А іще не забувайте, що в Україні є тилова армія: мусора, прокурви, бєб, дбр, судді, таможня, деякі відділи сбу, а також мусорські, прокурвівські і суддівські пенсіонери. Із 300+ тисяч, можна точно набрати 20 тисяч вояк яких не потрібно навчати поводженню зі зброєю.
Так що мобілізація - це просто, однак не для клоунських дебілів, які зараз при владі в Україні
п'ють,гуляють...
Один приїхав і каже: роботи нема,буду сидіть
тут,печку топить....і бухать...