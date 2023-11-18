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Новости Война
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Атака дронами на Киев: все воздушные цели поражены на подступах к столице, - КГВА

shahed,шахед

В ночь на 18 ноября враг пытался атаковать украинскую столицу с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным - баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - почти десяток - были поражены на подступах к Киеву (окончательные итоговые данные относительно типа и количества обнародуют Воздушные силы)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться).

Читайте также: россия запустила по Украине группу ударных дронов, - Воздушные силы

Ранее сообщалось, что ночью 18 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов".

Автор: 

Киев (25502) дроны (3887) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+14
Велика подяка за збиття ворожих дронів силам та засобам ППО 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.11.2023 07:31
+9
Єдине, що напружує- дрони пролетіли через всю країну з півдня на північ, знову повернули на південь і потім були збиті ППО. Потрібні рлс у повітрі.
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18.11.2023 07:38
+9
Дрони на невеликій швидкості і з мопедним звуком пролітають по території України більше 1000 км. і залишаються не збитими. На підльоті до Києва збиваються, бо великі дядьки із США і ЄС дали нам чим збивати і ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300. А інші регіони залишаються не зовсім захищенними, якщо "шахеди" летять таку велику відстань. А це наслідки ******** військової політики Найвєлічайшого Лідора **********, коли замість систем ППО ПРО під час війни тисячами закупалися асфальтоукрадчики, а замість ракет - тисячами бітумовозки і катки. Ну і чим не мудра політики 73%?
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18.11.2023 08:11
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Найвеличнійший, усе збив, поки всі спали! Дякую, дуже дякую...
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18.11.2023 07:23 Ответить
Велика подяка за збиття ворожих дронів силам та засобам ППО 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.11.2023 07:31 Ответить
Єдине, що напружує- дрони пролетіли через всю країну з півдня на північ, знову повернули на південь і потім були збиті ППО. Потрібні рлс у повітрі.
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18.11.2023 07:38 Ответить
Електронна розвідка у кацапів не спить і хліб даром не їсть. Зграя дронів летіла по маршруту, який не був прикритий нашими РЛС та хоча би якимись вогневими засобами ППО. На наші війська ППО не треба гавкати, бо вони при тій наявності засобів, які в них є, роблять що можуть.
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18.11.2023 08:08 Ответить
Дирижабль- РЛС?
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18.11.2023 08:39 Ответить
Дрони на невеликій швидкості і з мопедним звуком пролітають по території України більше 1000 км. і залишаються не збитими. На підльоті до Києва збиваються, бо великі дядьки із США і ЄС дали нам чим збивати і ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300. А інші регіони залишаються не зовсім захищенними, якщо "шахеди" летять таку велику відстань. А це наслідки ******** військової політики Найвєлічайшого Лідора **********, коли замість систем ППО ПРО під час війни тисячами закупалися асфальтоукрадчики, а замість ракет - тисячами бітумовозки і катки. Ну і чим не мудра політики 73%?
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18.11.2023 08:11 Ответить
76% мопедов сбито
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18.11.2023 08:17 Ответить
Так, тут мова йде, що "мопеди" пролітають 1000 кілометрів і залишаються не збитими.
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18.11.2023 09:16 Ответить
Навіщо мене заманювати, краще хай покажуть ті, що обіцяли це зробити, ті, що витратили кошти на інше.
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18.11.2023 09:35 Ответить
Шановний пане, Ви не знаєте чим і де я займався і не потрібно мене тут соромити. Я був там, де міні потрібно було бути, а після захворювпання сиджу вдома на шиї дружини і лікуюся сам, без допомоги держави. Свої обов'язки по Конституції я виконав. Тут головне в іншому, що я не обіцяв шашлики і не рвався до влади, обливаючи брудом всіх, хто стоїть поруч. Прийшов на брехні і продовжив свою справу популіста, весь наш бюджет зарив в асфальт і саме головне, що продовжує це робити сьогодні. За ці гроші можна було зробити своєї зброї мкксимум і захистити українців від нападу кацапів. Приклад захисту держави і своїх виборців мають в першу чергу показати пікалови, "Лисі", Юзики, кефіри, тамбовські вовки, піськограї, які були улюбленцями наріду, не злазили з екранів телебачення і ганьбили цю бідну Україну.
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18.11.2023 09:49 Ответить
Над бункером усе ок. Тому воно і патякало учора, що не хрен зупиняти підприємства під час тривоги. В бункері взагалі ничого не нагадує про війну. Нехай би пару тижнів побував на Харківщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині...
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18.11.2023 08:54 Ответить
вони ж вибирають маршрути щоб уникнути ппо
все не прикриєш
але якщоб можно було ях у швейцарії купувати автоматичну зброю, може б люди їх і збивали також
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18.11.2023 09:38 Ответить
"ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300"

Вже С300? А було С125 Печора. Чи ви чули дзвін, та не в курсі, звідки він?
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18.11.2023 13:21 Ответить
ЗСУ знищили 29 із 38 шахідів, якими кацапи атакували вночі
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18.11.2023 08:13 Ответить
в Румынию
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18.11.2023 08:18 Ответить
будим смотреть по сообщениям
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18.11.2023 08:19 Ответить
было зафиксировано пуски 38 ударных беспилотников. 9 не долетели
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18.11.2023 08:20 Ответить
По 9 просто ще не повідомили. Брехня і маніпуляції вже не проходять.
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18.11.2023 09:19 Ответить
Запоріжжя і Одещина ж влучання
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18.11.2023 08:50 Ответить
Розвідка,Організація та взаємодія, злагодженість та ТРЕНОВАНІСТЬ розрахунків, дають РЕЗУЛЬТАТИ!! Класика з часу повітряних атак Гітлером на Британію у 2 Світовій!
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18.11.2023 09:14 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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18.11.2023 10:12 Ответить
 
 