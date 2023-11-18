Атака дронами на Киев: все воздушные цели поражены на подступах к столице, - КГВА

В ночь на 18 ноября враг пытался атаковать украинскую столицу с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным - баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА рашистов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. На атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - почти десяток - были поражены на подступах к Киеву (окончательные итоговые данные относительно типа и количества обнародуют Воздушные силы)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в городе без жертв и разрушений (данные оперативных сводок будут уточняться).

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Ранее сообщалось, что ночью 18 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов".