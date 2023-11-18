Враг вел штурмы на 7 направлениях, на левобережье Днепра Силы обороны отразили 12 атак. В течение суток - 67 боевых столкновений, - Генштаб

Российская федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожены 9 ударных БпЛА. Кроме того, сегодня ночью враг нанес очередной авиационный удар по нашей стране. Продолжается атака БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Авиационные удары получили: Купянск Харьковской области; Победа, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Генштаб информирует, что в зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области.

"На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 23 атаки.

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На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 21 атаку.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия неподалеку от с. Работино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отражены 3 атаки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Генштаб также добавляет, что в зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и склад боеприпасов противника.