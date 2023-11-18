Общие боевые потери РФ с начала войны - около 317 380 человек (+620 за сутки), 5422 танка, 7726 артсистем, 10141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 317 380 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 317380 (+620) человек,
танков - 5422 (+7) ед.,
боевых бронированных машин - 10141 (+9) ед.,
артиллерийских систем - 7726 (+14) ед.,
РСЗО - 896 (+1) ед.,
средства ПВО - 586 (+1) ед.,
самолетов - 323 (+0) ед.,
вертолетов - 324 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17),
крылатые ракеты – 1563 (+0),
корабли/катера - 22 (+0) ед.,
подлодки - 1 (+0) ед.,
автомобильная техники и автоцистерны - 10091 (+14) ед.,
специальная техника - 1090 (+4).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
2 ЗРК і 1 ППО - ЗРК по суті це і є ППО ну нехай їх віднесли до реактивної артилерії, але в звіті ми бачимо 1 ППО і 1 РСЗВ, тобто факт ураження є, а от підтверження того що це вже ремонто непридатний брухт немає.