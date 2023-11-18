Общие боевые потери РФ с начала войны - около 317 380 человек (+620 за сутки), 5422 танка, 7726 артсистем, 10141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 317 380 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 317380 (+620) человек,

танков - 5422 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 10141 (+9) ед.,

артиллерийских систем - 7726 (+14) ед.,

РСЗО - 896 (+1) ед.,

средства ПВО - 586 (+1) ед.,

самолетов - 323 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17),

крылатые ракеты – 1563 (+0),

корабли/катера - 22 (+0) ед.,

подлодки - 1 (+0) ед.,

автомобильная техники и автоцистерны - 10091 (+14) ед.,

специальная техника - 1090 (+4).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.