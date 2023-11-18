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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 317 380 человек (+620 за сутки), 5422 танка, 7726 артсистем, 10141 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 317 380 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 317380 (+620) человек,

танков - 5422 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 10141 (+9) ед.,

артиллерийских систем - 7726 (+14) ед.,

РСЗО - 896 (+1) ед.,

средства ПВО - 586 (+1) ед.,

самолетов - 323 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17),

крылатые ракеты – 1563 (+0),

корабли/катера - 22 (+0) ед.,

подлодки - 1 (+0) ед.,

автомобильная техники и автоцистерны - 10091 (+14) ед.,

специальная техника - 1090 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 317 380 человек (+620 за сутки), 5422 танка, 7726 артсистем, 10141 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Топ комментарии
+16
Минув 3555 день москальсько-української війни.
50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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18.11.2023 09:00
+8
Дякую.Вітаю сержантів ВСУ.
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18.11.2023 08:18
+6
ЗСУ
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18.11.2023 08:19
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Дякую.Вітаю сержантів ВСУ.
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18.11.2023 08:18 Ответить
ЗСУ
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18.11.2023 08:19 Ответить
Тільки сержантів?
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18.11.2023 09:12 Ответить
И старшин.
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18.11.2023 09:29 Ответить
Дощить...
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18.11.2023 08:23 Ответить
Минув 3555 день москальсько-української війни.
50! одиниць техніки та 620!!! чумардосів.
Арта 15!, броня 16!, логістика 14!.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 4.
Все просіло в порівнянні з останнім тижнем. Думаю погода вносить корективи, переформовуються ...
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 317 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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18.11.2023 09:00 Ответить
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18.11.2023 09:06 Ответить
Зниження темпів утилізації цілком природнє і регулярне явище протг 50 одиниць техніки доволі непоганий результат. Доречі на разі знищено 50 РСЗВ з початку місяця, звісно бувало і більше проте менше було частіше (за 20-ть місяців 14 раз)
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18.11.2023 09:04 Ответить
День та ніч з боку Авдіївку бахкало та блимало. Це що, в звіти не ввійшло, чи це наших крили?
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18.11.2023 09:07 Ответить
Це утилізували радянські символи і труп твого куміра окупанта ватутіна.
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18.11.2023 09:22 Ответить
І пуйло теж, як і ти, каже, що українці - зрадники. Поскигли ще разом з ним, валянку - ваше безпорадне завивання на болотах - як бальзам на серце. ))
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18.11.2023 10:00 Ответить
У вікіпедію зазирни, не позорся.
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18.11.2023 10:16 Ответить
Вікіпедію тупо "здирають" з совкових енциклопедій. А російська - взагалі люструється спецслужбами ЕрЕфії. Не здивувало, що її "несподівано" передумали блокувати в Кацапії?
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18.11.2023 10:35 Ответить
Альтернативщик, нажаль невиліковно.
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18.11.2023 10:48 Ответить
Ватутін - мій далекий родич, а мій рідний служив при ньому. Йому було краще відомо, ніж продажним пісакам які тупо не можуть домовитись щодо обставин нападу і подій, після нього.
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18.11.2023 11:00 Ответить
ватутін, якщо не організатор, то точно співучасник+виконавець м'ясних штурмів ім.жукова. Положив тіла українців в землю і в воду при штурмі Дніпра сотнями тисяч.
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18.11.2023 13:40 Ответить
Тупо здирають - ну тоді стаття про Маріо в якійсь з совкових енциклопедій має бути присутньою , як ніяк Маріо зявився на початку 80 а совок розпався вже в 90 ( Маріо настіко важливий персонаж шо згадка про нього має бути ). А якшо не знаєте хто такий Маріо - сайт Нінтендо вам в поміч .
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18.11.2023 11:40 Ответить
Твого улюбленого комуняцького вилупка, окупанта і ката українців, козла ватутіна знищили, як гниду, славетні воїни УПА. Так буде з усім вашим свинособачим кодлом - запиши це собі на кокошнику, валянку.
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18.11.2023 10:17 Ответить
Брехня для прикриття заколоту за участю Хрущова, що розрослась до епічних масштабів після приходу його до влади.
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18.11.2023 10:32 Ответить
Може і невійшло, бо нема підтвердження знищення. Звіт генштабу нижче в стрічці новин о 01:48
2 ЗРК і 1 ППО - ЗРК по суті це і є ППО ну нехай їх віднесли до реактивної артилерії, але в звіті ми бачимо 1 ППО і 1 РСЗВ, тобто факт ураження є, а от підтверження того що це вже ремонто непридатний брухт немає.
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18.11.2023 09:27 Ответить
Бахки та блими не включаються в статистику.
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18.11.2023 10:18 Ответить
 
 