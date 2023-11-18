Атака дронами на юг: попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник

Враг атаковал ночью южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны юга Украины.

Как отмечается, Силами противовоздушной обороны уничтожены 8 беспилотников на юге: Николаевская область - 6,

по 1 в Херсонской и Одесской областях.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

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