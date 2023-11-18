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Новости Война
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Атака дронами на юг: попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник

дрони,шахеди

Враг атаковал ночью южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны юга Украины.

Как отмечается, Силами противовоздушной обороны уничтожены 8 беспилотников на юге: Николаевская область - 6,
по 1 в Херсонской и Одесской областях.

"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed", - Воздушные силы

Автор: 

Одесская область (3561) дроны (3887)


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Топ комментарии
+12
A в данєцкє нема постраждалих об'єктів інфраструктури?(Поки Україна не зрозуміє,що та територія є як Газа для Ізраїлю,доти толку не буде.Оточення Авдіївки і відбувається тому,що всі ресурси ,логістика,планування...все йде звідти .Вимикати все та і змусити насєлєнії тікати в рашку.
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18.11.2023 08:39
+11
А чим мають вдарити по Донецьку, асфальтом? Весь цей час до 2022 року влада згортала до мінімуму виробництво зброї, а гроші вкладала у "Велике крадівництво". Навіть сьогодні проїдьтеся по Україні і Ви побачите, що на дороги і мости виділяється більше коштів, чим на випуск зброї, там все кипить і застосовується сама нова техніка, а дрони, тепловізори і автомобілі везуть військовим волонтери. Щоб вирити собі якесь укриття, військові нпаймають із місцевих екскаватори, платять свої гроші. Тільки уявити скільки мільярдів йде на телеканали, які роблять імідж всього одній людині.
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18.11.2023 09:14
+8
а де наші БПЛА ? чи в кацапів немае чому горіти щоб світло зникало? чи гучні заяви влади як у нас наладили виробництво дронів то суцільна брехня?
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18.11.2023 08:53
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A в данєцкє нема постраждалих об'єктів інфраструктури?(Поки Україна не зрозуміє,що та територія є як Газа для Ізраїлю,доти толку не буде.Оточення Авдіївки і відбувається тому,що всі ресурси ,логістика,планування...все йде звідти .Вимикати все та і змусити насєлєнії тікати в рашку.
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18.11.2023 08:39 Ответить
А чим мають вдарити по Донецьку, асфальтом? Весь цей час до 2022 року влада згортала до мінімуму виробництво зброї, а гроші вкладала у "Велике крадівництво". Навіть сьогодні проїдьтеся по Україні і Ви побачите, що на дороги і мости виділяється більше коштів, чим на випуск зброї, там все кипить і застосовується сама нова техніка, а дрони, тепловізори і автомобілі везуть військовим волонтери. Щоб вирити собі якесь укриття, військові нпаймають із місцевих екскаватори, платять свої гроші. Тільки уявити скільки мільярдів йде на телеканали, які роблять імідж всього одній людині.
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18.11.2023 09:14 Ответить
Тобто,ви хочете сказати що не спроможні?((Не вірю.Подивіться до бухти в сєвастополі долітає,до маста,а тут навіть від Яру фігня.Я бачу тут лиш небажання з певних причин,в тому числі і приватних,але це все прикривається фразами "там наші люди" та " це наша земля".Забудьте ,бо там буде наша земля і наші люди лиш нові,але не ті що зараз там.Якщо цих захопити,то війна буде там партизанська вічно : їх фінансуватиме те що залишиться від рашки,вони шкодитимуть,здаватимуть,стрілятимуть в спину та різати юнаків українців,котрі проходитимуть строкову службу там по війні.Отямтеся.Вимкнути світло в данєцкє,не треба бити по багатоповерхівках,допоки звідти не стрілятимуть снайпери,а по підстанціях,високовольтних.Пропаде світло,потім і опалення ,а потім потягнуться каравани місцевих гнид та новоприбулих,як це було в Херсоні.
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18.11.2023 09:24 Ответить
Ви ніби говорите правильні речі, але Ви також маєте знати, що до бухти в Севастополі долітають англійські і французські ракети. Ось в чому питання. А де наші класні ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха М"? А наші ракети в асфальті і марафоні. Правда ще з бюджету відкрили для чогось два російськомовні телеканпали "Дом" і "Фрідом", мабуть, щоб не здох тут "русский мир". Подивіться, що могли зробити ці ракети, мається на увазі, наші. Вони спокійно мали б долітати до москви і любого зводу Цапії, на якому виготовляють смертільні ракети. Але наріду 73%було видніше, що робити. Теоретично можна і Донецьк і Луганськ і Крим давно звільнити. А уявіть, що якби США нам не дали свої Хаймерси, а Англія і Франція оці ракети?
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18.11.2023 10:03 Ответить
Ну й не з'являться ті нептуни,вільха і т.д. в наступному році і що?Що 30 абрамсів зробили погоду?Вони лиш підготували москалів до протидії.А літаки?Думаєте літом будуть 20 літаків і що буде?Тому москалі і ******** аеродроми недаючи відновити інфраструктуру там.Минулого тижня ховали земляка,котрий загинув в Миргороді((
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18.11.2023 10:53 Ответить
А тому і ********, що Володя Боневтік замість того, щоб виготовити тисячі ракет "Нептун" "Грім 2" та "Вільхи" все вбухкав туди, куди я написав вище. А крім цих ракет міг придумати і інші, свої, його ж вибрали, як самого найкращого і найрозумнішого в Україні. Правда розуму вистачило тільки на те, щоб обдурити, а не захистити цей народ.
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18.11.2023 17:24 Ответить
БК на фронті не вистачає, а ви пропонуєте його витрачати на донецькі халабуди, які московії пох@й від слова зовсім.
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18.11.2023 09:19 Ответить
Одного залпу з граду на одну підстанцію вистачить.Робота має бути стратегічна.
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18.11.2023 09:27 Ответить
В лугандонії знаходяться заводи з виробництва ракет або літаків? Чи може ББМ роблять? Що там такого цінного живлять ті підстанції?
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18.11.2023 09:30 Ответить
Там підстанції живлять ремонтні заводи військової техніки,обслуговування тієї ж техніки та всієї логістики для фронту,надається медична допомога та харчування окупаційним військам,діють телефонні мережі та інтернет,працює роспропагнда....хіба не зрозуміло?
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18.11.2023 10:50 Ответить
Польові ремонтні майстерні та шпиталі мають генератори, як і наші.
Ви сподіваєтесь, що донбассіти без світла, води та Інтернету побіжать виганяти русню?
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18.11.2023 11:04 Ответить
Ні ,вони нікуди самі не побіжать,але коли армія чи бандформування не мають комфортного тилу,то тоді срака.Коли москалі воювали з опором на Західній Україні,то вони не лиш криївки нищили,а ще й тероризували місцеве населення зовсім не в лісах.Чому?Бо партизанський спротив без підтримки мирного населення не можливий напротязі 15 років.Так і тут :повоювали,ротація .На ротацію куди:?В данєцк і інші міста.Це дуже розглога тема.Москалі це розуміють і нищать інфраструктуру навіть на Прикарпатті.Аргумент про те,що тоді партнери відмовляться в підтримці не працює,бо ніхто не зупинив підтримку Ізраїлю,попри заяви всяких там ліваків.
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18.11.2023 11:10 Ответить
Северодонецьк, Бахмут, Попасна - комфортні тили?
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18.11.2023 11:16 Ответить
Не надо здесь горбатого лепить, лугандония не может быть нам Сектором Газы, бо це наши территории. Ко всему, для сруцкалепечущих, которые на нашей земле блеют об сруцкой малороссии, дык, нефиг заниматься чепухой, бо страна каазлабадия существует, Потому делай смело, как вы говоришь, дупу в горсть и -туда, к епеням, кому к сердцу подмосковные вечера.
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18.11.2023 09:50 Ответить
Я ж не мав на увазі географічно,але по суті вони непотрібні нам ,лиш територія.А щоб територію освоювати заново,треба цю всю мерзоту виперти.А виперти як,як Ізраїль випре газавіков.
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18.11.2023 10:48 Ответить
А наркОманський учора вихвалявся про наш рівень ППО. Мовляв непотрібні зупинки підприємств під час тривоги. Ну над бункером же ш є такий собі залізний купол. Решта територій - то такое. Шашлики 2.0
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18.11.2023 08:46 Ответить
а де наші БПЛА ? чи в кацапів немае чому горіти щоб світло зникало? чи гучні заяви влади як у нас наладили виробництво дронів то суцільна брехня?
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18.11.2023 08:53 Ответить
А чи не можливо оті шахеди збивати звичайними дронами? Повітряна троща , і ніхто нікуди не летить
.
Хтось нещодавно розповідав що підготувалися да таких атак. Знову чергова брехня! Пора вводити відповідальність влади за брехню!
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18.11.2023 09:30 Ответить
ТАМ БЫ ПУШКОЙ ЭЛ МАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ... ШОБЫ ЭЛЕКРОСЕРВОМОТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ, и пусть себе летит тот мопед до 2-х тыс км на запад, пока белзиний не закончится, мож после этого военка попрет от Запада рядами и колоннами. Ко всему будет повод не чекаты вчерашний день, F-16, а сиеминутно задействовать НАТОвские F-35, бо повод будет.
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18.11.2023 09:57 Ответить
 
 