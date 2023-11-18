Атака дронами на юг: попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник
Враг атаковал ночью южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны юга Украины.
Как отмечается, Силами противовоздушной обороны уничтожены 8 беспилотников на юге: Николаевская область - 6,
по 1 в Херсонской и Одесской областях.
"К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Igor Grytselyak
показать весь комментарий18.11.2023 08:39
+11 Анатолий К #427424
показать весь комментарий18.11.2023 09:14
+8 старий Сірко
показать весь комментарий18.11.2023 08:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви сподіваєтесь, що донбассіти без світла, води та Інтернету побіжать виганяти русню?
.
Хтось нещодавно розповідав що підготувалися да таких атак. Знову чергова брехня! Пора вводити відповідальність влади за брехню!