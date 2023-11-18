Из-за наплыва просителей убежища Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с РФ

Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с РФ. Таким образом страна борется с притоком просителей убежища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По данным финских пограничников, на этой неделе в Финляндию прибыли около 300 просителей убежища.

Финская пограничная служба сообщила, что с полуночи пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке Финляндии будет установлено заграждение. В этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак.

При этом пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере Финляндии останутся открытыми для желающих подать заявление на предоставление убежища.

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Финские власти заявляют, что люди, которые приезжают в их страну, легально прибывают в Россию, а затем направляются к границе, чтобы пройти в Финляндию и попросить убежища. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.