Из-за наплыва просителей убежища Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с РФ
Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с РФ. Таким образом страна борется с притоком просителей убежища.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
По данным финских пограничников, на этой неделе в Финляндию прибыли около 300 просителей убежища.
Финская пограничная служба сообщила, что с полуночи пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке Финляндии будет установлено заграждение. В этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак.
При этом пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере Финляндии останутся открытыми для желающих подать заявление на предоставление убежища.
Финские власти заявляют, что люди, которые приезжают в их страну, легально прибывают в Россию, а затем направляются к границе, чтобы пройти в Финляндию и попросить убежища. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.
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"Врємя била такоє!"©
параша ж їх асвабаділа,
європа приймає всіх підряд а потім питає чому мають проблеми
ЯКІ на фуй "біженці"???? Це НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ!!
бо вони кругом лізуть , як африканська саранча‼️🙁
Хотела их ассимилировать
Сделать европейцами
Даже не знаю - тупость это или наивность
Работники зоопарка ,например, не сажают в клетку к антилопе - тигра
Вы скажете - человек же не животное
Ну не знаю
Когда выходцы из Африки громили центр Парижа
Они больше походили на диких животных
И разве могут люди
Плясать и радоваться резне, устроенной ХАМАСОМ
Європе пора задуматься
Из 100 % беженцев европейцами стануть 10%
Остальные от нереализованности
Зависти
Будут ненавидеть Европу
И эти зависть и ненависть могут Европу уничтожить в итоге