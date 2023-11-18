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Из-за наплыва просителей убежища Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с РФ

фінляндія

Финляндия закрыла четыре пункта пересечения границы с РФ. Таким образом страна борется с притоком просителей убежища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По данным финских пограничников, на этой неделе в Финляндию прибыли около 300 просителей убежища.

Финская пограничная служба сообщила, что с полуночи пятницы на пограничных постах Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на юго-востоке Финляндии будет установлено заграждение. В этих пунктах наблюдается всплеск нелегального пересечения границы гражданами таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак.

При этом пункты пропуска в Салле и Вартиусе на крайнем севере Финляндии останутся открытыми для желающих подать заявление на предоставление убежища.

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Финские власти заявляют, что люди, которые приезжают в их страну, легально прибывают в Россию, а затем направляются к границе, чтобы пройти в Финляндию и попросить убежища. Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

Автор: 

граница (5264) нелегалы (452) россия (95467) Финляндия (961)


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Топ комментарии
+16
Бидло, яке було здатне "протестувати ногами" вже злиняло. Це Махмути та Лмубунги в Європу пруться.
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18.11.2023 09:04
+13
Нет, рф целенаправленно пропускает беженцев Азии и Африки через свои границы, пытается создать миграционный кризис. Раньше они со своей стороны не пропускали людей без финской визы.
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18.11.2023 09:20
+12
Західна Європа сама винна у тому, що створила сприятливі умови для африкано-близькосхідних біженців. Якби депортували усіх без розбору, хто незаконно приліз,то такої криміногенної ситуації як у парижах, брюсселях, марселях та інших містах просто не було б.
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18.11.2023 09:27
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А що такоє? Вєлічіє надоєло?

Сидіть вдома в своїх Рукожопинськах і Шмякіних. Вбивці.
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18.11.2023 09:00 Ответить
Бидло, яке було здатне "протестувати ногами" вже злиняло. Це Махмути та Лмубунги в Європу пруться.
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18.11.2023 09:04 Ответить
Нет, рф целенаправленно пропускает беженцев Азии и Африки через свои границы, пытается создать миграционный кризис. Раньше они со своей стороны не пропускали людей без финской визы.
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18.11.2023 09:20 Ответить
Бегут не срашисты. Те кто понял, что нужно валить - бежали законно и давно. Мой одногруппник убежал из питера через два дня после февральской атаки. Бежал с семьёй и за свой счёт. Был врачом в питере, а сейчас работает дальнобойщиком в Финляндии. А сейчас в Финляндию пробираются граждане сирии, йемена и т.д., которыми сраша пытается "закидать" развитый мир.
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18.11.2023 09:44 Ответить
Таргани полізли....іпотеки платіть, тварюки....кудиииии? Стоятььь
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18.11.2023 09:04 Ответить
Так, таргани, але чомусь усі чорножопі.
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18.11.2023 11:45 Ответить
Там серед тих прохачів майже усі кегебешні консерви
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18.11.2023 09:07 Ответить
Спитайте, як ці "біженці" ставляться до Фінської війни 1939-40.

"Врємя била такоє!"©
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18.11.2023 09:15 Ответить
Ага...тільки поїзд ту-ту. Суомі в НАТО...а це вже цейво
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18.11.2023 09:29 Ответить
Західна Європа сама винна у тому, що створила сприятливі умови для африкано-близькосхідних біженців. Якби депортували усіх без розбору, хто незаконно приліз,то такої криміногенної ситуації як у парижах, брюсселях, марселях та інших містах просто не було б.
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18.11.2023 09:27 Ответить
Согласен. Франция, Германия теперь хлебают это дерьмо с двух рук. Польша поступила гораздо умне
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18.11.2023 09:31 Ответить
В польщі не вистачає 6+млн робочих рук для росту економіки і подолання демографічного спаду. З України, Білорусі стільки просто фізично не приїде. Тому питання не у тому, що польща сильно розумна непускаючи біженців, а у тому, що рано чи пізно ці 6 млн мають звідкись привезти, і окрім самої бідної частини азії, більше охочих немає де взяти.
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18.11.2023 13:27 Ответить
Можу з тим погодитись. Наприклад во Вроцлаві найбільша корейська громада в Польші, але корейці це вам не араби, вони працьовиті і спокійні люди. Також все більше вьетнамців, теж з ними немає проблем
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19.11.2023 10:20 Ответить
А нафуя открывали ?
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18.11.2023 09:39 Ответить
Любі фіни, закривайте всі пункти пропуску з боку улусу та мінуйте кордон, поки не пізно - свині не зупиняться.
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18.11.2023 09:55 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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18.11.2023 10:09 Ответить
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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18.11.2023 10:27 Ответить
хай біженці залишаються на параші,
параша ж їх асвабаділа,

європа приймає всіх підряд а потім питає чому мають проблеми
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18.11.2023 09:56 Ответить
кацапска метода підміни понять спрацювала на 200%%!!
ЯКІ на фуй "біженці"???? Це НЕЛЕГАЛЬНІ МІГРАНТИ!!
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18.11.2023 10:29 Ответить
Фінам бажано позакривати всі пункти пропуску для кацапів ,
бо вони кругом лізуть , як африканська саранча‼️🙁
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18.11.2023 10:53 Ответить
300 человек смешно. В Европе ежегодно просят убежища 1,2-1,5 миллиона людей. Все новости как будто Украина какая-то область рашки.
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18.11.2023 11:27 Ответить
Смійся кацапе, доки сміється,,
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18.11.2023 11:41 Ответить
Закрыли и аж сами обос*ались от своей смелости и решили закрыть только до 18 февраля.
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18.11.2023 12:46 Ответить
Европа ,пуская к себе беженцев из мусульманских стран
Хотела их ассимилировать
Сделать европейцами
Даже не знаю - тупость это или наивность
Работники зоопарка ,например, не сажают в клетку к антилопе - тигра
Вы скажете - человек же не животное
Ну не знаю
Когда выходцы из Африки громили центр Парижа
Они больше походили на диких животных
И разве могут люди
Плясать и радоваться резне, устроенной ХАМАСОМ
Європе пора задуматься
Из 100 % беженцев европейцами стануть 10%
Остальные от нереализованности
Зависти
Будут ненавидеть Европу
И эти зависть и ненависть могут Европу уничтожить в итоге
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18.11.2023 13:04 Ответить
Польша пустила до себе богато біженців з Украіни які тікали від обстрилів ви тоже думаєте що це тупість поляків.Богато хто з тих людей теж зневажав польшу та ЭС наслухавшись пропоганди да і зараз теж мабуть більшість незадоволених там лишається.
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18.11.2023 13:43 Ответить
Але, більшість українців працюють і платять податки в польський бюджет. А араби - фіг вам, сидять на соціалі.
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18.11.2023 15:02 Ответить
 
 