В Украине представили работу помощника ветерана: 13 специалистов уже начали свою деятельность

Работу помощника ветерана и ключевые направления реализации ветеранской политики представили на совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ее представила первый заместитель главы Винницкой ОВА вместе с помощником ветерана отдела "Сервисный офис по делам ветеранов" Винницкого городского центра социальных служб.

Отмечается, что в настоящее время к проекту привлечены 6 территориальных громад Винницкой области. В настоящее время проведено 68 собеседований с кандидатами в помощники ветеранов. Уже с начала октября 13 помощников ветеранов приступили к работе. Эти должности созданы в специальных сервисных офисах ветерана. В рамках проекта на следующей неделе стартуют уже вторыея учения для 33 помощников ветеранов.

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По результатам работы совещаний по вопросам ветеранской политики были учтены все предложения и нормативно урегулированы вопросы формата Сервисного офиса ветерана.

Рабочие места для помощников ветеранов созданы в некоторых Управлениях социальной защиты населения и органах Пенсионного фонда.

В то же время, прозвучали предложения по улучшению пилотного проекта. В частности, необходимо нормировать механизм финансирования труда помощников, а также ввести двухнедельную практику в причастных к ветеранской политике структурах.

Кроме того, отчитались о создании рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта по профессии "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

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Ирина Верещук акцентировала внимание на необходимости включения в состав рабочей группы представителей от общественности. Желание присоединиться проявили, в частности, ОО "Пространство возможностей", ОО "Желающие помочь" и ОО "Совет жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ".

"Мы на практике увидели, как происходит реализация Института помощника ветерана. Я благодарю всех причастных за такую работу. Должны масштабировать такой опыт", - подчеркнула Ирина Верещук.