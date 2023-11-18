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В Украине представили работу помощника ветерана: 13 специалистов уже начали свою деятельность

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Работу помощника ветерана и ключевые направления реализации ветеранской политики представили на совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ее представила первый заместитель главы Винницкой ОВА вместе с помощником ветерана отдела "Сервисный офис по делам ветеранов" Винницкого городского центра социальных служб.

Отмечается, что в настоящее время к проекту привлечены 6 территориальных громад Винницкой области. В настоящее время проведено 68 собеседований с кандидатами в помощники ветеранов. Уже с начала октября 13 помощников ветеранов приступили к работе. Эти должности созданы в специальных сервисных офисах ветерана. В рамках проекта на следующей неделе стартуют уже вторыея учения для 33 помощников ветеранов.

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По результатам работы совещаний по вопросам ветеранской политики были учтены все предложения и нормативно урегулированы вопросы формата Сервисного офиса ветерана.

Рабочие места для помощников ветеранов созданы в некоторых Управлениях социальной защиты населения и органах Пенсионного фонда.

В то же время, прозвучали предложения по улучшению пилотного проекта. В частности, необходимо нормировать механизм финансирования труда помощников, а также ввести двухнедельную практику в причастных к ветеранской политике структурах.

Кроме того, отчитались о создании рабочей группы по разработке проекта профессионального стандарта по профессии "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц".

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Ирина Верещук акцентировала внимание на необходимости включения в состав рабочей группы представителей от общественности. Желание присоединиться проявили, в частности, ОО "Пространство возможностей", ОО "Желающие помочь" и ОО "Совет жен и матерей защитников Украины "ЖЕНЩИНЫ ИЗ СТАЛИ".

"Мы на практике увидели, как происходит реализация Института помощника ветерана. Я благодарю всех причастных за такую работу. Должны масштабировать такой опыт", - подчеркнула Ирина Верещук.

Автор: 

ветераны (1106) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+9
треба ще вводити посаду поммічника помічника ветерана з зп від 100 000 та бронью від мобілізаціі а то ще не всіх родичів зебоб працевлаштували
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18.11.2023 10:06
+9
Це він і в черзі замість ветерана стоятиме? Чи це ще одна годівниця для ''карабєльних сосєн''.
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18.11.2023 10:07
+5
Ото дерибанять😷 навіть невстидаються.
Сигнали з штатів і не тільки, йдуть погані...
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18.11.2023 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Зараз треба центри по роботі з цивільними для перетворення їх у ветеранів. Бо розслабились ви там у тилу у неприпустимій мірі!
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18.11.2023 10:03 Ответить
Це ви зі Словаччини пишете про розслаблений ти?
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18.11.2023 10:57 Ответить
тил?*
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18.11.2023 10:59 Ответить
Я в Києві в 5-денній відпустці був у вересні і розпіздяйські настрої бачив. А справи то з особовим складом в ЗСУ не кращають, а дещо навпаки. А ті, хто в тилу і не чешуться, щоб використати час для підготовки.
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18.11.2023 11:23 Ответить
Велика частина дивиться телемарахвфон і вірить в перемоги, частина вже відкупилась і готова штурмувати хіба що кордон з Євросоюзом при потребі, а решта просто звикла до війни і вже не помічає нічог. Але вцілому з вами згоден, що готуватись треба, хоча б фізично.
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18.11.2023 11:53 Ответить
Всім пофіг, у деяких особистостей вже відсутнє чувство небезпеки, а більшості перефразую слова свого колишнього знайомого-Під ким лежати і кому налоги платити побарабану. І таки да люди просто не хочуть цим заморачуватись не затронуло, і навряд затроне . Як мені сказали-ми не військові і наврядче іми станемо, а ось (цитата) , першими положать військових а ми мирні нам нічо не буде (Слова людини котра 39 років з народження живе в Київі)
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18.11.2023 12:42 Ответить
Наївняк, я з цивільного на військового перетворився за 10 годин .
Буде у нас як у москалів: треба, припустимо, хірург та медсестра на стабпункт, присилають рознарядку у медзаклад "виділити хірурга і медичну сестру для мобілізації" і за декілька годин отримують двох мобіків. А інакше не виживемо.
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18.11.2023 13:05 Ответить
Я з менеджера, правда до того в страйкбол ганяв
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18.11.2023 13:15 Ответить
Я в "танчики" середньо грав і на велосипеді ганяв. Думав не візьмуть в армію, бо на стратегічному підприємстві працюю. Думав знов відправлять з частини бо за спеціальністю не робив. Думав на фронт не пошлють, бо бригада з низьким рівнем підготовки, морально-політичним рівнем, укомплектованністю, забезпеченністю озброєнням, кількістю придатних до військової служби. Думав на навчання за кордон пошлють. Думав, що восени вже додому повернуся. Але суцільне розчарування.
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18.11.2023 15:38 Ответить
Жизньболь)
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18.11.2023 17:00 Ответить
Так, усе моє життя - мовчазний подвиг!
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18.11.2023 17:42 Ответить
Старлінк
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18.11.2023 11:11 Ответить
Претензії пишіть владі та тим, хто зраджує Україну. А то як Бужанському щось сказати - то язик в дупі. Як на цивільних накинути лайна - то всі герої. Але гроші донатьте. "Ви всі дибіли", як вчора один воїн писав - але гроші дайте. Чи ви хочете, щоб всі міста України виглядали, як Авдіївка? То навіщо тоді воювати? Головою думати потрібно навчитися, а потім щось писати. А чого люди в три зміни на заводах не працюють? Так вашій владі це не потрібно. Люди за свої гроші без держави завод не побудують
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18.11.2023 11:10 Ответить
Спеціальний Указ президента потрібен щоб фізпідготовкою займатися і роліки з тактики та військової спеціальності по ЮТюбу дивитися?
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18.11.2023 11:27 Ответить
А ви "всєвідящєє око"? За всіма слідкуєте і знаєте, хто чим займається? Вам же не 15 років, я так розумію. Коли людина паше на двох роботах, їй не до фізичної підготовки. А по ролікам з Ютуба ви медиком не станете. Це вам будь-який лікар скаже. І давайте не ви будете вирішувати, кому що робити
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18.11.2023 11:30 Ответить
Во-во, я про таких, які, як Ви, не відчувають, що заради власного існування треба перейти в "бойовий режим". Є варіант звичайно у в'язниці відсидитися.
А роліки з ЮТубу, протоколи і посібники, це як додатковий "обвіс" до зброї, чи бронезахист - краще мати… заради виживання. Невідомо якої якості підготовку зможете пройти в ЗСУ, може ще позаздрите рюсськім мобікам, що три тижні на полігоні провели.
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18.11.2023 12:33 Ответить
А що ви про мене взагалі знаєте? А поради треба давати тоді, коли просять
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18.11.2023 12:39 Ответить
Значить вирішили у в'язниці до кінця війни відсидитися? Ну тут, дійсно, не у мене порад требапросити…
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18.11.2023 12:41 Ответить
А до чого в'язниця взагалі до нашого діалогу?
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18.11.2023 21:35 Ответить
треба ще вводити посаду поммічника помічника ветерана з зп від 100 000 та бронью від мобілізаціі а то ще не всіх родичів зебоб працевлаштували
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18.11.2023 10:06 Ответить
Це він і в черзі замість ветерана стоятиме? Чи це ще одна годівниця для ''карабєльних сосєн''.
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18.11.2023 10:07 Ответить
Як не є-бабусі, інвестнянь то ще якась хрінь Гилоане багато звиздіти,гарно назвати та нічого не зробити
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18.11.2023 10:10 Ответить
Ото дерибанять😷 навіть невстидаються.
Сигнали з штатів і не тільки, йдуть погані...
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18.11.2023 11:49 Ответить
Блiн, на голову не налазить оця псевдоструктура. Дерибан.
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18.11.2023 11:54 Ответить
Верещучка причетна?Значить подвоять обкрадання ветеранів.
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18.11.2023 12:17 Ответить
 
 