В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось до 2,8 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

По состоянию на утро 18 ноября в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе уже скопилось около 2800 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро в очередях скопились около 2800 грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска "Краковец", это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска "Ягодин" - 1100 грузовиков, и напротив "Рава-Русской" - 500", - сказал Демченко.

Он отметил, что из-за того, что эти три направления фактически заблокированы, то всего по несколько грузовиков в час пропускают через границу.

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По его словам, перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска "Шегини", где находятся около 1200 грузовиков.

"Надеемся, что эта ситуация решится как можно скорее, но помним, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными, как минимум до конца года. Пока что предпринимаемые Украиной действия, в том числе и переговоры, чтобы найти компромисс, польская сторона не идет на это", – подчеркнул Демченко.

Он отметил, что автобусы и легковые транспортные средства могут свободно пересекать границу и для них движение не блокируется.

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Демченко отметил, что на границе со Словакией движение для автомобилей не блокируют, как на выезд, так и на въезд.

"По информации словацких коллег, они пока не имеют подтверждения, что какие-то действия по блокированию движения будут происходить, но следует следить для того, чтобы понимать, будут ли так масштабно и на территории Словакии поддерживать блокировку движения для грузовиков", - добавил представитель ГНСУ.