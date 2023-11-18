РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11200 посетителей онлайн
Новости
3 910 41

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей скопилось до 2,8 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

кордон,польща

По состоянию на утро 18 ноября в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе уже скопилось около 2800 грузовых транспортных средств.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро в очередях скопились около 2800 грузовых транспортных средств. Видим определенное увеличение даже по сравнению с предыдущим днем. Больше всего в пункте пропуска "Краковец", это где-то 1200 грузовиков, в пункте пропуска "Ягодин" - 1100 грузовиков, и напротив "Рава-Русской" - 500", - сказал Демченко.

Он отметил, что из-за того, что эти три направления фактически заблокированы, то всего по несколько грузовиков в час пропускают через границу.

Читайте также: Украинские консулы встретились с польскими протестующими, блокирующими пункты пропуска на границе

По его словам, перевозчики начали выбирать другие маршруты, поэтому наблюдается скопление автомобилей и на других пунктах пропуска. В частности, на пункте пропуска "Шегини", где находятся около 1200 грузовиков.

"Надеемся, что эта ситуация решится как можно скорее, но помним, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными, как минимум до конца года. Пока что предпринимаемые Украиной действия, в том числе и переговоры, чтобы найти компромисс, польская сторона не идет на это", – подчеркнул Демченко.

Он отметил, что автобусы и легковые транспортные средства могут свободно пересекать границу и для них движение не блокируется.

Читайте также: Выезда из Польши ждут до 2500 грузовиков, - Госпогранслужба

Демченко отметил, что на границе со Словакией движение для автомобилей не блокируют, как на выезд, так и на въезд.

"По информации словацких коллег, они пока не имеют подтверждения, что какие-то действия по блокированию движения будут происходить, но следует следить для того, чтобы понимать, будут ли так масштабно и на территории Словакии поддерживать блокировку движения для грузовиков", - добавил представитель ГНСУ. 

Автор: 

граница (5264) забастовка (321) Польша (8407) Демченко Андрей (282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Інтересно скільки і кому там кацапи проплатили за ці перекривання?
показать весь комментарий
18.11.2023 10:26
+8
Судячи з виконання замовлення - достатньо.

Зате в нас польської молочки, ковбаси, паштетів, печива і т.і. до фіга в маркетах.
показать весь комментарий
18.11.2023 10:32
+6
Польська влада увімкнула вар'ята і чекає на копняка від ЄС.
показать весь комментарий
18.11.2023 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інтересно скільки і кому там кацапи проплатили за ці перекривання?
показать весь комментарий
18.11.2023 10:26 Ответить
Судячи з виконання замовлення - достатньо.

Зате в нас польської молочки, ковбаси, паштетів, печива і т.і. до фіга в маркетах.
показать весь комментарий
18.11.2023 10:32 Ответить
В українській мові не існує слова "молочка".
показать весь комментарий
18.11.2023 15:12 Ответить
Капець який коментар. Зате в українській мові існує сленг, іншомовні та запозичені слова.
показать весь комментарий
18.11.2023 15:20 Ответить
"Проте" не існує слова "молочка".
показать весь комментарий
18.11.2023 21:19 Ответить
Рівно скільки, скільки отримують прикордонники і таможня України за виїзд туди,сюди. Хто там недавно після суду утік,і чи не Україна учора писала про Словаччину з блокадою.
показать весь комментарий
18.11.2023 10:32 Ответить
У городі бузина, а в Київі дядько.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:06 Ответить
І скількі ж отримує "таможня"? Про польських митників ходять легенди.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:52 Ответить
Досить тут камінням кидати бо про вашу таможню дійсно ходять легенди. Чого тільки коштує суркіс з екскортом або Монако загін. Де експрокурор після весілля і повістки?
показать весь комментарий
18.11.2023 12:44 Ответить
Валя Саюн, ти вже зовсім з глузду з'їхала. До чого тут прокурори, весілля та батальйон Монако? Мова йде виключно про польських страйкарів. Буде про Монако-вставиш свої шольцовські 5 пфєнюшок.
показать весь комментарий
18.11.2023 14:29 Ответить
А вообще шо хотят поляки?
показать весь комментарий
18.11.2023 19:30 Ответить
може перекрити газ пшекам на пару тижнів?
показать весь комментарий
18.11.2023 10:33 Ответить
Ех....треба мати свій газ (а він є!), треба мати озброєння (а воно могло б ВЖЕ бути), треба давати слово і тримати його, щоб мати союз з іншими достойними і запасні варіанти (а вони могли б бути 100відс.), ...треба не красти... треба не віддавати всі потужності енергетики в руки не просто ворів, а тварюк...

А у нас Голова Верх.Суду!!! - хабарник....Плять який позор...Що ж йому не вистачало? Там крім зпл ще ж є закриті укази про преміювання і т.д. (мільйони)...****, бридко
показать весь комментарий
18.11.2023 10:43 Ответить
А потім дефіцит бюджету й погрози - що не вистачає грошей на військових й соціалку. Реально тварюк розкуркулювати вже на часі.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:08 Ответить
Польська влада увімкнула вар'ята і чекає на копняка від ЄС.
показать весь комментарий
18.11.2023 10:34 Ответить
Треба зробити все щоб ці куплені московські онучі не добились нічого
показать весь комментарий
18.11.2023 10:44 Ответить
Словаччина, Мадярщина, Польща, Білорусь, московія - з усіх сторін заблокована Україна. "Трикутник смерти"- 2...
показать весь комментарий
18.11.2023 10:46 Ответить
Молимося на Румунію
показать весь комментарий
18.11.2023 13:18 Ответить
І скільки це буде продовжуватися?
показать весь комментарий
18.11.2023 10:51 Ответить
Володимир
@8Y9MGVplXrhhzaq
·
19 год
Переважна більшість пересічних громадян, навіть не уявляють масштаби надходження з-за кордону гуманітарних вантажів в Україну . Одяг , взуття, товари повсякденного вжитку, продукти харчування, медикаменти тощо. Ті склади , які випадково були "знайдені" , то краплина в морі.

Alina
@alinavrons
Підтверджую, тільки з одного міста в якому я живу в Німеччині, на постійній основі відправляється гуманітарка в Україну - одяг, їжа і тд. Тільки з одного міста, не враховуючи інші. Днями відправили 4000 коробок з різдвяними подарунками для дітей і наступного тижня планується відправлення ще. Я дивлюсь на це все та думаю - а чи воно дійде тим кому треба…
показать весь комментарий
18.11.2023 11:06 Ответить
А потім все в маркетах та у вайбері.

Коли ж та карма вже почне діяти..
показать весь комментарий
18.11.2023 11:10 Ответить
Для того щоб продукція, яка назначена на допомогу, не опинялася у маркетах її ще на фабриках маркують великими позначками. Бо це не тільки українське ноу-хау красти та перепродувати міжнародну допомогу.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:20 Ответить
На гуманітарку йде не тільки продукція з фабрик..
показать весь комментарий
18.11.2023 11:25 Ответить
Треба щоб йшла з фабрик. Я розумію коли якась невелика громада збирає іншій невеликій громаді безпосередньо. Наприклад, в якусь споріднену церкву. Чи жителям одного постраждалого будинку. Там може бути що завгодно і в різних товарних кількостях. Але в нашу країну заходять десятки тисяч тон централізованої допомоги. Ось вона й осідає на прилавках. Це не тільки їжа. Ми вже чули про Епіцентр, про продуктові мережі. А те що вкрали з гуманітарних посилок, це так. Дєтішкам на молочішко.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:39 Ответить
В маркетах дофіга було (навіть чоловік був приносив) крупи, макарони - пачки паяні в самому маркеті. Тобто - без всіляких етикеток, написів - тільки на поличках цінники. Мабудь ото з виробництва у мішках було.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:51 Ответить
Сподіваємося, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, сама по собі вона ніколи не вирішиться.Припинити експорт з "пшекляндії" ,котру рашисти оділи в рашистський сарафан і натягнули на панську польську макітру расєйский кокошник.Ось і польщизна почала рашистську "калінку" танцювати,хоча до цього "польку" крутила...
показать весь комментарий
18.11.2023 11:31 Ответить
Ждуть атаки агресора...
показать весь комментарий
18.11.2023 11:43 Ответить
Ну, хто тут в інтернаціональний польський батальйон у Бахмут? Підходимо, записуємось!
показать весь комментарий
18.11.2023 12:38 Ответить
а ты почему удрало? паЦтриот
показать весь комментарий
18.11.2023 15:35 Ответить
Мене на "передок" не пускають, тримають у відділенні постачання ОМБр. Думаю, щоб ми передчасно не перемогли
показать весь комментарий
18.11.2023 15:52 Ответить
да без тебя весь фронт ляжет))) а может тебе ***** пару рубликов дал, что бы ты в европе посидел?
показать весь комментарий
18.11.2023 15:57 Ответить
Я покраще ніж наші алкаші, каліки і невігласи у батах.
показать весь комментарий
18.11.2023 16:26 Ответить
Велика подяка братньому польському народу від російського народу за допомогу у економічному знищенню України
показать весь комментарий
18.11.2023 13:17 Ответить
наша беззубая власть опять отмалчивается. перекрывают международные трассы. машины идут транзитом через польшу и им нельзя))) затаскать по судам поляков и выставить счет по 300 евро за простой каждой машины в сутки. но это кому то на банковой выгодно
показать весь комментарий
18.11.2023 15:33 Ответить
я понять не могу, почему это до сих пор не сделано. И если власть не хочет портить отношения с польшей, то почему это до сих пор не сделали заказчики/водители. Они терпят сумасшедшие убытки, и вместо тупого стояния на границе, лучше б подали иск на уродов и поубавили польский гонор.
Как можно быть такими терпилами?????
показать весь комментарий
18.11.2023 15:49 Ответить
нужно дать кацам коридор до польской границы))))
показать весь комментарий
18.11.2023 15:38 Ответить
І як можна швидше. Прямо на Варшаву.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:57 Ответить
там же созданы всякие ассоциации перевозчиков но наверно созданы только для приема взносов))))
показать весь комментарий
18.11.2023 15:54 Ответить
 
 