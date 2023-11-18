ОК "Південь" об обстановке на левобережье Херсонщины: есть разница между "закрепились" и "закрепляются". Продолжаем боевую работу

Силы обороны Украины продолжают боевую работу на левом берегу Херсонщины.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это сложный участок на нашем направлении, и работа там продолжается. Но она не вся подлежит огласке. Даже при условии, что какую-то часть мы уже смогли обнародовать. Есть большая разница в терминах "закрепились" и "закрепляются". Мы продолжаем боевую работу, и подразделения морской пехоты работают мощно", – сказала она.

Гуменюк добавила, что враг пытается "компенсировать" успехи ВСУ, в частности использует тактическую авиацию и дроны.

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"Пытается маневрировать в условиях сложной погоды, типичной для этого времени года. Враг присоединяет к тактической авиации еще и беспилотные атаки, то есть активность сегодняшняя ночная дронов типа "Шахед" и также активность FPV-дронов на нашем направлении достаточно велика", - подчеркнула спикер.