Собирает средства для оккупантов: прокуратура Крыма сообщила о подозрении бывшей украинской сумоистке Давыдко

Первая в истории Украины чемпионка мира по сумо Ольга Давидко поддерживает врага и собирает средства для оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, прокуратура автономии уже сообщила о подозрении бывшей украинской спортсменке из оккупированного Крыма.

Ее действия квалифицированы как пособничество государству-оккупанту (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемая - бывшая украинская спортсменка, многократная чемпионка Европы и мира, которая с 2016 года выступала в составе сборной РФ, однако после запрета спортсменам из страны-агрессора участвовать в международных соревнованиях "поставила свою карьеру на паузу".

Читайте также: Пытали украинцев током и забивали дубинками до смерти: Сообщено о подозрении 26 рашистам из "мвд рф" на Херсонщине, - СБУ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину она организовала "волонтерское движение" в оккупированном Крыму и начала помогать врагу. Как публичное лицо женщина неоднократно выступала в пропагандистских медиа с поддержкой "СВО" и регулярно публиковала сообщения в соцсетях о сборах и призывы помочь оккупантам.

Указанные действия подозреваемой направлены на помощь государству-оккупанту с целью нанесения ущерба Украине путем передачи материальных ресурсов врагу и его вооруженным формированием. Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ СБУ в АР Крым.

Смотрите также: В Закарпатской области изготовляли спортивную форму для спортсменов рф. ВИДЕО+ФОТО