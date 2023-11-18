Сутки на Таврическом направлении: враг нанес 8 авиаударов. Потери противника – 456 человек и 19 единиц техники
На Таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, наши воины стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.
За сутки общие потери врага составили 456 человек. 1 оккупант сдался в плен.
Уничтожено 19 единиц военной техники, в том числе 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единицу спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены.
В то же время, как сообщает Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
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saimansay
показать весь комментарий18.11.2023 12:24 Ответить Мне нравится 0
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