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Новости Война
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Сутки на Таврическом направлении: враг нанес 8 авиаударов. Потери противника – 456 человек и 19 единиц техники

війна,зсу

На Таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наши воины стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении.

За сутки общие потери врага составили 456 человек. 1 оккупант сдался в плен.

Уничтожено 19 единиц военной техники, в том числе 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистемы, 12 БпЛА, 1 единицу спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены.

Читайте также: На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 550 оккупантов, уничтожено три склада боеприпасов, - Тарнавский

В то же время, как сообщает Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Автор: 

боевые действия (4009) Тарнавский Александр (222)


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18.11.2023 12:24 Ответить
 
 