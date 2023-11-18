Удар по энергообъекту в Одесской области не повлиял на стабильность работы энергосистемы, - "Укрэнерго"

Вследствие ночной атаки на Одесщину был поврежден объект инфраструктуры регионального значения.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что украинцы должны соблюдать информационную тишину. Поэтому Кудрицкий не назвал, какой именно объект был поврежден. По его словам, это объект регионального значения.

"Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет", - сказал он.

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Кудрицкий подчеркнул, что из опыта прошлого года можно сделать вывод, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому энергетики уделяют особое внимание инфраструктуре, расположенной в таких регионах.

Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.