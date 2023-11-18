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Удар по энергообъекту в Одесской области не повлиял на стабильность работы энергосистемы, - "Укрэнерго"

дснс,одещина

Вследствие ночной атаки на Одесщину был поврежден объект инфраструктуры регионального значения.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что украинцы должны соблюдать информационную тишину. Поэтому Кудрицкий не назвал, какой именно объект был поврежден. По его словам, это объект регионального значения.

"Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет", - сказал он.

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Кудрицкий подчеркнул, что из опыта прошлого года можно сделать вывод, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому энергетики уделяют особое внимание инфраструктуре, расположенной в таких регионах.

Как сообщалось, вследствие атаки дронами произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры на Одесщине, ранен сотрудник.

Автор: 

обстрел (27057) Одесская область (3561) Кудрицкий Владимир (76)


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Умеров обіцяв завдавати по інфраструктурі московитів удари у відповідь. Чекаємо на скільки він людина слова. Хоча він до ведення бойових дій ставлення не має, але язиком ляпнув.
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18.11.2023 13:38 Ответить
В Одесі влучили в енергооб'єкт,де обіцяні дзеркальні відповіді окупанту?
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18.11.2023 14:13 Ответить
Ну так - не вплинув.

Просто світло почали відключати.

Але "Єта другое"!
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18.11.2023 15:09 Ответить
кхе-кхе ...4 пости нижче Цензор зовсім іншу новину подав
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18.11.2023 18:12 Ответить
 
 