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Россияне не могут обеспечить отопительный сезон на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления

тепло,тарифи,опалення

Многие котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не имеют запасов угля на зиму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Центре, это связано с тем, что цены на уголь на оккупированных территориях выросли втрое по сравнению с прошлым годом, а оккупационные администрации до сих пор не спешат выделять дополнительные средства для обеспечения прохождения отопительного сезона. Цены на дрова также значительно выросли, что не дает подготовиться к зиме жильцам частных домов.

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отопительный сезон (530) Центр национального сопротивления (563) Херсонская область (4745)


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Ну і що? Де черги біженців з холодних окупованих домівок? Адже як не дивно, на кордоні з московією залишається відкритим один пішохідний пункт пропуску. Той хто хоче пішки піде до вільної України, навіть не треба через Прибалтику добиратися.
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18.11.2023 13:15 Ответить
Так вони ж "асвабаждать" приперлись, а не все решта.
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18.11.2023 13:16 Ответить
Вони не можуть забезпечити на своїй довбаній території, маючи надлишки газу, зі слов фашиста міллєра, а ви про якісь окуповані території кажете. Та їм до сраки.
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18.11.2023 13:32 Ответить
краще
щоб ьув зірваний опалювальний сезон у москві
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18.11.2023 13:35 Ответить
Це що, на 'бамбасі' вугілля закінчилося? А ще заявляли що годують всю Україну
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18.11.2023 14:05 Ответить
а нас не повинно ібати те що має зробити окупант!!!
саме для цього є міжнародні інституції
ато підзаібала ця турбота
ждуни залишились, хай йдуть х поклоном до *****
бо Україна й так утримує всі, **** адміністрації окупованих міст
а чиновники цих міст ще бабло списують на якісь закупки та послуги для цих міст
так як виплатили 300+ лямів брату шуоми за енергію для орків
так що пішли нахххххх
своїх проблем валом
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18.11.2023 14:20 Ответить
кацапскими паспортами обогревайтесь
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18.11.2023 14:29 Ответить
Нічо, брат Шурми обігріє і отримає компенсацію.
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18.11.2023 14:30 Ответить
 
 