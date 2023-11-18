Россияне не могут обеспечить отопительный сезон на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления
Многие котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не имеют запасов угля на зиму.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в Центре, это связано с тем, что цены на уголь на оккупированных территориях выросли втрое по сравнению с прошлым годом, а оккупационные администрации до сих пор не спешат выделять дополнительные средства для обеспечения прохождения отопительного сезона. Цены на дрова также значительно выросли, что не дает подготовиться к зиме жильцам частных домов.
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щоб ьув зірваний опалювальний сезон у москві
саме для цього є міжнародні інституції
ато підзаібала ця турбота
ждуни залишились, хай йдуть х поклоном до *****
бо Україна й так утримує всі, **** адміністрації окупованих міст
а чиновники цих міст ще бабло списують на якісь закупки та послуги для цих міст
так як виплатили 300+ лямів брату шуоми за енергію для орків
так що пішли нахххххх
своїх проблем валом