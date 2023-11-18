Россияне не могут обеспечить отопительный сезон на оккупированных территориях Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Многие котельные на временно оккупированных территориях Херсонской области до сих пор не имеют запасов угля на зиму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в Центре, это связано с тем, что цены на уголь на оккупированных территориях выросли втрое по сравнению с прошлым годом, а оккупационные администрации до сих пор не спешат выделять дополнительные средства для обеспечения прохождения отопительного сезона. Цены на дрова также значительно выросли, что не дает подготовиться к зиме жильцам частных домов.

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