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В Германии предлагают брать на работу украинских беженцев даже только с базовыми знаниями немецкого языка

бундестаг,німеччина

В правительстве Германии призывают брать украинских беженцев на работу без достаточного уровня немецкого языка, ведь они могут учить его не только на курсах, но и во время работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр труда Германии Губертус Хайль.

Немецкий министр хочет, чтобы беженцы из Украины быстрее устроились на работу. По его мнению, "работодатели были готовы нанять этих людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка".

Хайль считает, что беженцы могут учить язык не только на курсах, но и во время работы. Он добавил, что уже 100 тысяч украинцев окончили интеграционные курсы немецкого языка. Еще столько же беженцев закончат курсы в ближайшее время.

По словам Хайля, немецкие центры занятости будут приглашать людей через более короткие и более регулярные промежутки времени.

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Автор: 

беженцы (1639) Германия (6947) работа (599)


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Топ комментарии
+15
Молодці німці.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
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18.11.2023 13:49
+12
А ми нє панімаєм, у нас чєлюсть нє такая! І вапшє, пачіму ета ми далжни учіть язик фашистав, каторих пабєділі наші дєди, а?

Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
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18.11.2023 13:42
+7
Поки при владі та у всіх державних структурах сидять кацапи, то ще не скоро
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18.11.2023 14:32
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Дали бы немцы побыстрее ракеты и танков побольше
Не надо было бы заморачиваться про курсы немецкого языка для украинцев
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18.11.2023 13:30 Ответить
У немцев выбор или брать на работу украинцев или турков и арабов которых в Германии уже как говна во всех сферах.
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18.11.2023 13:49 Ответить
Не думаю, что арабы аж бегут, так хотят работать, а турки, в основном, со своими....
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18.11.2023 14:05 Ответить
У німців є вибір, бо існують ще поляки, румуни, словаки, болгари, що є громадянами країн ЄС і радо мігрують для працевлаштування. Та й викладання іноземних мов у них на вищому рівні ніж в Україні.
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18.11.2023 14:10 Ответить
Кстати, предъяви договор где немцы хоть 1 каску должны были дать.
договоры об обороне были.... правда с рашкой.
так шо... ну не знаю, я бы нам на месте Шольца дал Х., да и тот бы по Скайпу то.
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18.11.2023 13:58 Ответить
Вони не по договору дають. А дещо з остраху на можливість появи вузькооких воїнів в кирзових чоботях на Унтер ден Лінден.
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18.11.2023 14:32 Ответить
ахаха!!!!
11 авіаносців і мільйон готових до бою солдіків Байдена, то це = "Європа просто боїтся шо Єлдак здадиться"??
угу, а фіни і Бундесвер і решта, до 2млн. солдатів і 2000 літаків, то значить "бояться шоп пусін нінапал?" ага..... навіть відповідати не хотілось.
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18.11.2023 14:39 Ответить
Якщо не хотілося то навіщо лоба морщив? Чого ж вони бояться надавати нам ефективну зброю та забороняють використовувати їхнє озброїння по території росії, мотивуючи це тим що росія може звинуватити їх у нападі та розпочати воєнні дії вже проти країн НАТО? І це маючи стопяццот мільйонів солдатів Байдена, як ти кажеш.
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18.11.2023 14:57 Ответить
тому що - А нахіба?
їм то треба, як ти кажеш шоб рашка розпочала плачевне вторгненя?
просто у рашки є міжконтинентальні ракети і їм, Заходу, не улибається таке, а так - совки мочаться з совками, Захід сміється та помагає Рєзнік, ой, Єрмачку.
якось так - ти би що робив на місці Заходу?
я - ржав би. а вони - допомагають позорищу, Єрмаку.
якось так. взагалі то подумай - цілий рік ми(влада) ржали і будували дороги, а зараз Захід нам хоч ЩОСЬ винен?
Парєнь, а може ще тобі в карман накласти..... бабла? Де заводи, де ракети і снаряди? Захід Єрмаку не дозволив виробл*ти? Ну так отож бо й воно.
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18.11.2023 15:09 Ответить
почему? потому что они не хотят потерять ни одного из тех 100500 миллионов своих солдат. Их вполне устраивает утилизация русни в Украине. А то, что им плевать и на украинцев, так и это понятно. Как нам было пох на Хуту и Тутси, так и немцам сейчас.
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18.11.2023 17:26 Ответить
А немцы не особо переживают от этой необходимости. Вслух никто не скажет, но в душе все довольны, что в страну массово прибывают белые люди более-менее христианского образа жизни.
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18.11.2023 17:21 Ответить
Сомневаюсь я
Немцы западные до сих пор полазить не смогли
С немцами восточными
И вера одна не помогает
И язык
Ментальность разная
Хотя ,конечно, лучше принимать украинцев
Они точно мечетей не настроят
И на митинги в поддержку ХАМАСА не выйдут
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18.11.2023 17:43 Ответить
я не точно выразился: они довольны тем, что очередная волна беженцев, раз уж она пришла, хотя бы состоит из белых почти христиан.
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18.11.2023 19:58 Ответить
А ми нє панімаєм, у нас чєлюсть нє такая! І вапшє, пачіму ета ми далжни учіть язик фашистав, каторих пабєділі наші дєди, а?

Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
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18.11.2023 13:42 Ответить
Це ж українські біженці, а не русскіє "бєжєнци".
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18.11.2023 14:20 Ответить
тем более
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18.11.2023 14:30 Ответить
Молодці німці.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
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18.11.2023 13:49 Ответить
Мудрого!
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18.11.2023 13:52 Ответить
Ханде Хох вистачить?
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18.11.2023 13:53 Ответить
дебіл
совкова шваль
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18.11.2023 13:56 Ответить
Треба ще знати: гуден такт, ауфідарзейн, я, гут, данке шонн, бітте шонн.
З моєї практики туризму у Європі, цього достатньо аби німці і австряки думали що ти місцевий.
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18.11.2023 17:03 Ответить
Ахаха, а совкову здивовану (приїхав же в Цивілізацію) рожу вони теж вважають місцевою?
Я думаю шо скоріше негра приймуть за місцевого ніж наших, ну, я маю на увазі, років 20 назад, коли як би ти не знав мову, але видно навіть по глупій рожі(я в загальному) шо це "турист".
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19.11.2023 10:07 Ответить
некоторые дэбилы *** приезжали в Германию на потертых мерседесах с наклейкой "трофейная". теперь таких там не встретишь - не рискуют получить в тупое табло. Так что попробуй, потом расскажешь нам.
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18.11.2023 17:29 Ответить
Штирлиц, вы еврей?? Нет я руССкий. А я немецкий..
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18.11.2023 13:56 Ответить
а я фРРанцузский
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18.11.2023 13:59 Ответить
"роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови"
Два роки провладні пропогондони розповідали, що за кордон виїхали лише жінки та діти (всі 8,7 млн.). Що кожна працездатна біженка має 2÷3 вищі освіти та володі 5÷6 іноземними мовами.
Минуло два роки.
І по гендеру щось не те, бо 34%-то працездатні чоловіки, і працювати не хочуть-сидять на соціалі, і мову вчити не хочуть.
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18.11.2023 14:06 Ответить
Якщо би не вчили мову ,то не отримували би соціальну.
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18.11.2023 14:48 Ответить
Ходити на заняттях заради соціалу і вчити мову - це трохи різні речі. Більшість унікумів за рік навчання німецької навіть мінімальний екзамен не можуть здати.
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18.11.2023 17:00 Ответить
Заздриш? А скільки родин розпалось статистику дивився? Вже німцям дітей встигли понароджувати, маючи ще двох від чоловіка тут. Вилупки подоляцькі продовжують людей поділяти.
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18.11.2023 15:21 Ответить
Так слава Одіну шо понаплоджували.
діти хоч не будуть в дебільній клоунській країні жити.
ти сам то так же само би хотів звалити - вон, камуфляжники ізбивають чудаків на вулицях - йди, служи. а ми ще з русні ржали шо там беруть і уводять в ВК.
так там хоч ВК палають.
я нічого не кажу, просто фак.ти наводжу
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18.11.2023 15:51 Ответить
Міністр хоче, щоб біженці йшли на роботу, а біженці не хочуть йти на роботу...
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18.11.2023 14:06 Ответить
Пішло в напрямку російського корабля.
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18.11.2023 14:10 Ответить
А коли в нас, почнуть приймати на роботу, хоча б!!! з базовими знаннями української мови??
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18.11.2023 14:11 Ответить
Поки при владі та у всіх державних структурах сидять кацапи, то ще не скоро
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18.11.2023 14:32 Ответить
Аваков знає.
Правда так шо краще б по-китайськи говорив.
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18.11.2023 15:54 Ответить
то таке,) ось--кіля азіров неперевершенний!,),незрівнянний ,), так би мовити,),
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18.11.2023 16:44 Ответить
Базові знання німецької це і є знання німецької мови
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18.11.2023 14:35 Ответить
Наприклад, я знаю базові Дас іст фантастіш! Чи візьмуть мене на роботу?
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18.11.2023 14:59 Ответить
Ну їх же ж взяли - Los Colorados - Du Hast
https://www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc
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18.11.2023 16:11 Ответить
сниматься в порно возьмут, а чего нет?
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18.11.2023 17:32 Ответить
Дурні вони йти на роботу. Тоді житло і комуналку треба буде оплачувати. Те на те і вийде- 500 євро у сухому остатку... Біженцям до вподоби як німці без них працюють!
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18.11.2023 14:36 Ответить
На той работе, которую предлагают беженцам, никто работать не хочет
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18.11.2023 14:53 Ответить
я чув, як укр. підлітки у школі між собою балакали про майбутню роботу "... здаєш екзамен з мови, і на пожежного інспектора три місяці вчишся, потім 3000 ойро чистими"

Невже їх хтось вмовить повернутися в Украйну?
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18.11.2023 16:19 Ответить
Брехня, немає зарплат у пожежників 3000 чистими. Гугл у допомогу
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18.11.2023 16:43 Ответить
понятно, что подростки живут в розовом мире. Но если просто сравнить зарплату пожарного в Германии и Украине, то все станет ясно.
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18.11.2023 17:40 Ответить
Если сравниваете доходы, то и сравнивайте расходы)
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18.11.2023 18:14 Ответить
та я в курсе, в Германии все ужасно дорого, а в Украине все ужасно дешево, ага.
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18.11.2023 19:59 Ответить


Для того аби порівнювати зарплати пожежників в Україні і Німеччині у нас мають бути однакові стартові умови: в Україні війна 10 років, а в Німеччині війни немає.
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18.11.2023 18:50 Ответить
А до войны 2014 в Украине и Германии у пожарных были сопостовимые зарплаты, ага.
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18.11.2023 20:01 Ответить
Какие три месяца? Какие 3к чистыми? Зачем вы верите детским разговорам?
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18.11.2023 18:13 Ответить
В німецькому бюджеті просто немає більше грошей аби роками утримувати українських трутнів.
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18.11.2023 16:41 Ответить
Є дві знайомі, які виїхали у Берлін. Обидві працювали викладачами в Києві. Одна вивчила мову і влаштувалася в дитсадок вихователем. Зарплати яку їй платять вистачає тільки заплатити за квартиру, на їжу, іще трохи на себе і дитину. Інша знайома подивилася на такий розклад і взагалі не хоче йти працювати, бо має за сидіння дома так само, як якби вона працювала.
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18.11.2023 16:57 Ответить
тут уж все от личности зависит. Кому-то противно чувствовать себя иждивенцем на шее у соседей, а кому-то нет.
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18.11.2023 20:03 Ответить
Я волонтер-помощник и переводчик.
Я также преподаю онлайн-курс немецкого языка по вечерам и знаю, насколько важно и жизненно необходимо знание немецкого языка. Кстати, у меня на курсе есть женщина из Одессы, очень обучаемая и целеустремленная. Я сама очень впечатлена.
Так что любой желающий может научиться.

MfG
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18.11.2023 18:35 Ответить
Все , що цей міністр каже, вони й зроблять, але без поспіху і врахувавши найдрібніші деталі. Результат буде максимально ефективний, але тривалість їхніх бюрократичних процедур ... то є щось.
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18.11.2023 18:46 Ответить
 
 