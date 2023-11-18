В Германии предлагают брать на работу украинских беженцев даже только с базовыми знаниями немецкого языка

В правительстве Германии призывают брать украинских беженцев на работу без достаточного уровня немецкого языка, ведь они могут учить его не только на курсах, но и во время работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр труда Германии Губертус Хайль.

Немецкий министр хочет, чтобы беженцы из Украины быстрее устроились на работу. По его мнению, "работодатели были готовы нанять этих людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка".

Хайль считает, что беженцы могут учить язык не только на курсах, но и во время работы. Он добавил, что уже 100 тысяч украинцев окончили интеграционные курсы немецкого языка. Еще столько же беженцев закончат курсы в ближайшее время.

По словам Хайля, немецкие центры занятости будут приглашать людей через более короткие и более регулярные промежутки времени.

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