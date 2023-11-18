В Германии предлагают брать на работу украинских беженцев даже только с базовыми знаниями немецкого языка
В правительстве Германии призывают брать украинских беженцев на работу без достаточного уровня немецкого языка, ведь они могут учить его не только на курсах, но и во время работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр труда Германии Губертус Хайль.
Немецкий министр хочет, чтобы беженцы из Украины быстрее устроились на работу. По его мнению, "работодатели были готовы нанять этих людей, даже если у них лишь базовые знания немецкого языка".
Хайль считает, что беженцы могут учить язык не только на курсах, но и во время работы. Он добавил, что уже 100 тысяч украинцев окончили интеграционные курсы немецкого языка. Еще столько же беженцев закончат курсы в ближайшее время.
По словам Хайля, немецкие центры занятости будут приглашать людей через более короткие и более регулярные промежутки времени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не надо было бы заморачиваться про курсы немецкого языка для украинцев
договоры об обороне были.... правда с рашкой.
так шо... ну не знаю, я бы нам на месте Шольца дал Х., да и тот бы по Скайпу то.
11 авіаносців і мільйон готових до бою солдіків Байдена, то це = "Європа просто боїтся шо Єлдак здадиться"??
угу, а фіни і Бундесвер і решта, до 2млн. солдатів і 2000 літаків, то значить "бояться шоп пусін нінапал?" ага..... навіть відповідати не хотілось.
їм то треба, як ти кажеш шоб рашка розпочала плачевне вторгненя?
просто у рашки є міжконтинентальні ракети і їм, Заходу, не улибається таке, а так - совки мочаться з совками, Захід сміється та помагає Рєзнік, ой, Єрмачку.
якось так - ти би що робив на місці Заходу?
я - ржав би. а вони - допомагають позорищу, Єрмаку.
якось так. взагалі то подумай - цілий рік ми(влада) ржали і будували дороги, а зараз Захід нам хоч ЩОСЬ винен?
Парєнь, а може ще тобі в карман накласти..... бабла? Де заводи, де ракети і снаряди? Захід Єрмаку не дозволив виробл*ти? Ну так отож бо й воно.
Немцы западные до сих пор полазить не смогли
С немцами восточными
И вера одна не помогает
И язык
Ментальность разная
Хотя ,конечно, лучше принимать украинцев
Они точно мечетей не настроят
И на митинги в поддержку ХАМАСА не выйдут
Щось таких криків не чути, бігом біжать німецьку вчити.
Це наші можновладці немовби намагаються якнайшвидше очистити Україну від *********** їх клятого наріду.
совкова шваль
З моєї практики туризму у Європі, цього достатньо аби німці і австряки думали що ти місцевий.
Я думаю шо скоріше негра приймуть за місцевого ніж наших, ну, я маю на увазі, років 20 назад, коли як би ти не знав мову, але видно навіть по глупій рожі(я в загальному) шо це "турист".
Два роки провладні пропогондони розповідали, що за кордон виїхали лише жінки та діти (всі 8,7 млн.). Що кожна працездатна біженка має 2÷3 вищі освіти та володі 5÷6 іноземними мовами.
Минуло два роки.
І по гендеру щось не те, бо 34%-то працездатні чоловіки, і працювати не хочуть-сидять на соціалі, і мову вчити не хочуть.
діти хоч не будуть в дебільній клоунській країні жити.
ти сам то так же само би хотів звалити - вон, камуфляжники ізбивають чудаків на вулицях - йди, служи. а ми ще з русні ржали шо там беруть і уводять в ВК.
так там хоч ВК палають.
я нічого не кажу, просто фак.ти наводжу
Правда так шо краще б по-китайськи говорив.
https://www.youtube.com/watch?v=a5xSxGhlHfc
Невже їх хтось вмовить повернутися в Украйну?
Для того аби порівнювати зарплати пожежників в Україні і Німеччині у нас мають бути однакові стартові умови: в Україні війна 10 років, а в Німеччині війни немає.
Я также преподаю онлайн-курс немецкого языка по вечерам и знаю, насколько важно и жизненно необходимо знание немецкого языка. Кстати, у меня на курсе есть женщина из Одессы, очень обучаемая и целеустремленная. Я сама очень впечатлена.
Так что любой желающий может научиться.
MfG